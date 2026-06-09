Antaisolar presenta solución de seguimiento 2P mejorada en SNEC 2026, asegurando múltiples alianzas globales

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Antai Solar

Jun 09, 2026, 09:28 ET

XIAMEN, China, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Después de clasificarse en el puesto número 7 del TOP10 mundial de seguidores fotovoltaicos de Wood Mackenzie para 2026 y nombrada fabricante global de seguidores de clase A, Antaisolar, líder en soluciones de sistemas de montaje fotovoltaico (PV) digitales e inteligentes, ha presentado su cartera de productos mejorada durante la celebración de la 19ª Exposición SNEC en Shanghái. Antaisolar presentó su seguidor multiaccionamiento 2P mejorado TAI-Universal, su seguidor insignia 1P AT-Spark y las soluciones completas ALTRA-ROOF, demostrando así el compromiso de Antaisolar con la I+D de productos de alto nivel en diversas aplicaciones solares.

Actualizaciones de toda la gama de productos

El protagonista fue el seguidor multiaccionador 2P TAI-Universal, recientemente actualizado, que hizo su primera aparición pública en SNEC 2026. El renovado seguidor TAI-Universal cuenta con estructuras principales y puntos de unión reforzados, soportando vanos de hasta 80 metros y una resistencia al viento de 60 m/s. Estas mejoras contribuyen a reducir el número de pilotes y el coste nivelado de la energía (LCOE) del proyecto.

El seguidor 1P insignia, el AT-Spark, proporciona un aumento del 40% en la rigidez estructural y un 50% más de resistencia, lo que lo hace ideal para proyectos a gran escala en terrenos complejos. El sistema ALTRA-ROOF, equipado con la tecnología de instalación rápida Snapfit, ofrece opciones de diseño flexibles y una mayor estabilidad, garantizando un rendimiento fiable en instalaciones fotovoltaicas distribuidas.

Reconocimientos y certificaciones del sector

El compromiso de Antaisolar para con la calidad de sus productos fue reconocido por organismos independientes del sector. El pasado 3 de junio, Antaisolar firmó un acuerdo estratégico con TÜV Rheinland para obtener certificaciones de acceso al mercado británico y un acuerdo de cooperación ESG con TÜV SÜD, lo que refuerza la credibilidad de sus productos. El 4 de junio, el sistema ALTRA-METAL (sistema de techo metálico de doble arco) de Antaisolar obtuvo la certificación UL 2703, y el AT-Spark la certificación IEC 62817, lo que confirma su conformidad con las normas internacionales. Además, el AT-Spark fue galardonado con el premio SNEC "Gigawatt-Level Award", que reconoce su rendimiento superior en proyectos solares a gran escala.

Ampliación de alianzas globales

El 4 de junio, Antaisolar firmó acuerdos estratégicos con Gebeng Energy y RAYSTECH, marcando hitos importantes en el sudeste asiático y Australia. Estas alianzas abarcan un proyecto solar de más de 800 MW y la colaboración en el desarrollo de canales, la ejecución de proyectos y la promoción de mercado en Australia. Para finales del año 2025, los envíos globales de Antaisolar ya habían alcanzado los 50,1 GW en 21 países, reforzando su presencia internacional y su liderazgo en la industria fotovoltaica.

Con un claro enfoque en la innovación de productos, la calidad verificada y la expansión global, la presentación de Antaisolar en SNEC 2026 reafirmó su misión de "Construir un mundo verde" y acelerar la transición hacia una energía limpia y baja en carbono.

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