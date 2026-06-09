Antaisolar Pamer Penyelesaian Penjejak 2P Dinaik Taraf di SNEC 2026, Jalin Beberapa Kerjasama Global

XIAMEN, China, 9 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Baru sahaja disenaraikan di kedudukan No. 7 dalam PV Tracker TOP10 global 2026 oleh Wood Mackenzie serta dinobatkan sebagai pengeluar penjejak Global A-Class, Antaisolar, pakar terkemuka dalam penyelesaian sistem pemasangan fotovolta (PV) digital dan pintar , memperkenalkan portfolio produk yang dinaik taraf di Pameran SNEC ke-19 di Shanghai. Antaisolar mempamerkan penjejak berbilang pemacu 2P yang dinaik taraf, TAI-Universal, penjejak 1P utama AT-Spark, serta penyelesaian ALTRA-ROOF lengkap, sekali gus menonjolkan komitmen Antaisolar terhadap penyelidikan dan pembangunan (R&D) produk standard tinggi bagi pelbagai aplikasi solar.

Naik Taraf Produk Barisan Penuh

Tumpuan utama diberikan kepada penjejak berbilang pemacu 2P yang baru dinaik taraf TAI-Universal dan membuat penampilan awam pertamanya di SNEC 2026. Penjejak TAI-Universal yang diperbaharui itu menampilkan struktur utama dan titik sambungan yang diperkukuh, menyokong jarak rentang sehingga 80 meter serta ketahanan angin sehingga 60 m/s. Penambahbaikan ini membantu mengurangkan bilangan cerucuk dan menurunkan kos tenaga teraras (LCOE) projek.

Penjejak 1P utama AT-Spark memberikan peningkatan kekakuan struktur sebanyak 40% dan kekuatan 50% lebih tinggi, menjadikannya sesuai untuk projek berskala besar dan juga projek yang memiliki rupa bumi kompleks. Sistem ALTRA-ROOF, yang dilengkapi teknologi pemasangan pantas Snapfit, menawarkan pilihan reka bentuk yang fleksibel serta kestabilan dipertingkat bagi memastikan prestasi yang boleh dipercayai dalam pemasangan PV teragih.

Memperoleh Pengiktirafan dan Pensijilan Industri

Komitmen Antaisolar terhadap kualiti produk diiktiraf oleh autoriti pihak ketiga industri. Pada 3 Jun, Antaisolar menandatangani perjanjian strategik dengan TÜV Rheinland bagi pensijilan akses pasaran UK serta menjalin kerjasama ESG dengan TÜV SÜD, sekali gus meningkatkan kredibiliti produknya. Pada 4 Jun, ALTRA-METAL (sistem bumbung logam dwilengkung) Antaisolar memperoleh pensijilan UL 2703, manakala AT-Spark menerima pensijilan IEC 62817, seterusnya mengesahkan pematuhannya dengan piawaian antarabangsa. Selain itu, AT-Spark turut diberi penghormatan melalui "Gigawatt-Level Award" SNEC bagi mengiktiraf prestasi unggulnya dalam projek solar berskala utiliti.

Memperluas Kerjasama Global

Pada 4 Jun, Antaisolar menandatangani perjanjian strategik dengan Gebeng Energy dan RAYSTECH, menyaksikan pencapaian penting di Asia Tenggara dan Australia. Kerjasama tersebut meliputi lebih 800 MW projek solar serta kolaborasi dalam pembangunan saluran, penyampaian projek dan promosi pasaran di Australia. Sehingga akhir tahun 2025, penghantaran global Antaisolar telah mencapai 50.1 GW merentasi 21 negara, sekali gus memperkukuh kehadiran antarabangsa dan kepimpinannya dalam industri fotovolta.

Dengan fokus jelas terhadap inovasi produk, kualiti yang disahkan dan pengembangan global, penyertaan Antaisolar di SNEC 2026 menegaskan semula misinya untuk "Raise a Green World" ("Membangunkan Dunia Hijau") dan mempercepat usaha peralihan ke arah tenaga rendah karbon yang bersih.

SOURCE Antai Solar