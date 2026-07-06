Antaisolar、Intersolar Europe 2026で農業用太陽光発電（Agri-PV）追尾システムソリューションを発表

中国・廈門市、2026年7月4日 /PRNewswire/ -- デジタルおよびスマート太陽光発電（PV）架台システムソリューションのリーディングカンパニーである Antaisolarは、6月25日にドイツのミュンヘンで開催された「Intersolar Europe 2026」において、農業用太陽光発電（Agri-PV）追尾システムソリューションを発表しました。今回のローンチは、地上設置型および屋上設置型から、‑将来性 の高いAgri‑PV分野への戦略的拡大を意味し、あらゆる‑規模の太陽光発電プロジェクトにおいて、Antaisolarの技術的優位性をさらに強固なものにするものです。

Agri-PVによる土地の価値の最大化

6月23日にグローバル・テクニカル・ディレクターのEmmanuele Chiappori氏によって発表されたこの新しいソリューションは、太陽光発電の売り上げと農業生産量の「1＋1＞2」という相乗効果を活用しています。パネルによる日陰作りは土壌からの蒸発を抑え、節水型‑農業を支援すると同時に、二重の経済的利益をもたらします。AntaisolarのAgri-PV追尾システムは、作物の成長や大型機械の通行に対応できるよう、1.3メートルから5メートルまでの柔軟な間隔を確保しています。2段‑構成の杭基礎により、引き抜き‑抵抗と支持力が大幅に向上し、強風や地盤沈下に対する安定性が確保されています。SmartTrailコントロール・システムには、機械への横方向からのアクセスを妨げない専用の「収穫モード」に加え、強風、降雪、洪水、雹から保護する4‑段階の天候保護メカニズムが備わっています。Antaisolarのトラッカー製品ラインナップのすべてと完全に互換性があり、幅広い適用性と容易な拡張性を確保しています。

ハードウェアだけでなく、Antaisolarはプロジェクトごとのカスタマイズ設計、設置および試運転のための現場‑研修、システムの選定から長期的な‑運用・保守に至るまでの迅速な現地サポートなど、エンド‑ツー‑エンドのサービスを提供し、プロジェクトの確実な遂行を保証します。

関連製品の紹介

Agri‑PVの発表と並行して、 Antaisolarは、SmartTrailインテリジェント追尾コントロール・システムを搭載したフラッグシップトラッカー「AT‑Spark」を展示しました。この製品は、八角形‑チューブとデュアル‑ベアリング設計を採用しており、剛性が40％向上し、強度が50％向上しています。また、ALTRA屋上設置シリーズやALTIMA地上‑設置シリーズ、さらにはSolarAid設計ツールも紹介され、多様な導入シナリオに対する同社の包括的なアプローチが強調されました。

Wood Mackenzieの「2026 global PV tracker TOP10」で第7位にランクインし、グローバルA‑クラス・トラッカーメーカーとして認められているAntaisolarは、「Raise a Green World（緑豊かな世界を築く）」という使命を掲げ、多様な太陽光発電アプリケーションを通じて、世界的な低炭素エネルギーへの移行を推進することに引き続き尽力しています。

Antaisolarの詳細はこちら：antaisolar.com

SOURCE Antai Solar