안타이솔라, 인터솔라 유럽 2026에서 Agri-PV Tracking System Solution 출시

샤먼, 중국 2026년 7월 5일 /PRNewswire/ -- 디지털 및 지능형 태양광(PV) 마운팅 시스템 솔루션 분야의 선도적 전문기업 안타이솔라(Antaisolar)가 6월 25일 독일 뮌헨에서 열린 인터솔라 유럽 2026(Intersolar Europe 2026)에서 Agri-PV Tracking System Solution을 공개했다. 이번 출시는 지상 및 옥상 적용 분야에서 잠재력이 높은 영농형 태양광(agri-PV) 부문으로의 전략적 확장을 의미하며, 전 영역 태양광 프로젝트에서 안타이솔라의 기술적 우위를 한층 강화한다.

영농형 태양광으로 토지 가치 극대화

6월 23일 에마누엘레 키아포리(Emmanuele Chiappori) 글로벌 기술 이사가 공개한 이 새로운 솔루션은 태양광 전력 판매와 농업 수확량 간 '1+1>2' 시너지를 활용한다. 패널 차광은 토양의 수분 증발을 줄여 절수형 농업을 지원하는 동시에 이중 경제 수익을 제공한다. Antaisolar Agri-PV Tracking System은 작물 생장과 대형 농기계 운용을 수용할 수 있도록 1.3~5미터의 유연한 지상고를 제공한다. 2단 파일 기초는 인발 저항성과 지지력을 크게 높여 강풍과 지반 침하에 대한 안정성을 보장한다. SmartTrail 제어 시스템은 측면에서 농기계가 방해 없이 접근할 수 있도록 전용 '수확 모드'를 갖췄으며, 강풍, 적설, 홍수, 우박에 대응하는 4단계 기상 보호 메커니즘도 제공한다. 안타이솔라의 전체 트래커 포트폴리오와 완벽하게 호환되는 이 솔루션은 폭넓은 적용성과 손쉬운 확장성을 보장한다.

하드웨어를 넘어 안타이솔라는 프로젝트별 맞춤 엔지니어링, 설치 및 시운전을 위한 현장 교육, 시스템 선정부터 장기 운영•유지보수(O&M)에 이르는 신속한 현지 지원 등 엔드투엔드(end–to–end) 서비스를 제공해 안정적인 프로젝트 수행을 보장한다.

보완 제품 전시

Agri-PV 출시와 함께 안타이솔라는 SmartTrail Intelligent Tracking Control System을 탑재한 1P 플래그십 트래커 AT-Spark도 선보였다. 이 제품은 팔각 튜브와 이중 베어링 설계를 적용해 강성을 40%, 강도를 50% 높인 것이 특징이다. ALTRA 옥상용 시리즈와 ALTIMA 지상 설치 시리즈, SolarAid 설계 도구도 함께 소개하며 다양한 적용 시나리오에 대한 회사의 통합적 접근 방식을 부각했다.

우드맥켄지(Wood Mackenzie)의 2026년 글로벌 PV 트래커 TOP10에서 7위를 차지하고 글로벌 A클래스 트래커 제조업체로 인정받은 안타이솔라는 '푸른 세상을 가꾸다(Raise a Green World)'라는 사명 아래 다양한 태양광 적용을 통해 글로벌 저탄소 에너지 전환을 추진하는 데 계속 전념하고 있다.

안타이솔라에 대한 자세한 정보: antaisolar.com

SOURCE Antai Solar