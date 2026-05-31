Anúncio dos ganhadores do Prêmio Shaw 2026

HONG KONG, 31 de maio de 2026 /PRNewswire/ --

O Prêmio Shaw de Astronomia foi concedido em partes iguais a

Os ganhadores do Prêmio Shaw 2026 (da esquerda para a direita): Ken’ichi Nomoto e Stanford Woosley, Prêmio Shaw de Astronomia; Anne Dejean, Hugues de Thé e Zhu Chen, Prêmio Shaw de Ciências da Vida e Medicina; Emmanuel Candès e Camillo De Lellis, Prêmio Shaw de Ciências Matemáticas. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Ken'ichi Nomoto

Professor Emérito e Cientista Sênior Visitante do Instituto Kavli de Física e Matemática do Universo, Universidade de Tóquio, Japão, e

Stanford Woosley

Professor de Astronomia e Astrofísica, Universidade da Califórnia, Santa Cruz, EUA

por seus estudos sobre explosões estelares e a origem dos elementos.

O Prêmio Shaw de Ciências da Vida e Medicina foi concedido em partes iguais a

Anne Dejean

Professora Emérita, Instituto Pasteur, França

Hugues de Thé

Professor e titular da Cátedra de Oncologia Celular e Molecular do Collège de France e

Zhu Chen

Professor, Hospital Ruijin, Faculdade de Medicina, Universidade Jiao Tong de Xangai, República Popular da China

pela descoberta das bases moleculares e celulares da leucemia promielocítica aguda e pelo desenvolvimento pioneiro de uma terapia direcionada e sinérgica que transformou a doença de um dos tipos de câncer mais letais em um dos mais curáveis.

O Prêmio Shaw de Ciências Matemáticas foi concedido em partes iguais a

Emmanuel Candès

Titular da Cátedra Barnum–Simons de Matemática e Estatística, Universidade de Stanford, EUA, e

Camillo De Lellis

Professor IBM von Neumann, Escola de Matemática, Instituto de Estudos Avançados, Princeton, EUA

por suas contribuições inovadoras ao uso de técnicas avançadas da análise matemática para compreender rigorosamente problemas aplicados na teoria da informação, no processamento de sinais e na estatística, por um lado, e ao estudo de singularidades na teoria da medida geométrica e na dinâmica dos fluidos, por outro.

Quarta-feira, 27 de maio de 2026. Na coletiva de imprensa de hoje em Hong Kong, a Shaw Prize Foundation anunciou os ganhadores do Prêmio Shaw 2026. As informações foram publicadas no sitewww.shawprize.org às 15h30, horário de Hong Kong (07h30 GMT).

O Prêmio Shaw é composto por quatro prêmios anuais — Astronomia, Ciências da Vida e Medicina, e Ciências Matemáticas, concedidos desde 2004 —, além do recém-criado Prêmio de Ciência da Computação, que será concedido a partir de 2027. Cada Prêmio Shaw também traz um prêmio monetário de US$ 1,2 milhão. Este será o vigésimo terceiro ano em que o Prêmio é concedido, e a cerimônia de premiação será anunciada no momento oportuno.

Esta é uma cópia traduzida. Para maior precisão profissional, consulte a versão original em inglês.

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FONTE Shaw Prize