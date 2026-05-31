Anúncio dos ganhadores do Prêmio Shaw 2026
Notícias fornecidas porShaw Prize
31 mai, 2026, 06:49 GMT
HONG KONG, 31 de maio de 2026 /PRNewswire/ --
O Prêmio Shaw de Astronomia foi concedido em partes iguais a
Ken'ichi Nomoto
Professor Emérito e Cientista Sênior Visitante do Instituto Kavli de Física e Matemática do Universo, Universidade de Tóquio, Japão, e
Stanford Woosley
Professor de Astronomia e Astrofísica, Universidade da Califórnia, Santa Cruz, EUA
por seus estudos sobre explosões estelares e a origem dos elementos.
O Prêmio Shaw de Ciências da Vida e Medicina foi concedido em partes iguais a
Anne Dejean
Professora Emérita, Instituto Pasteur, França
Hugues de Thé
Professor e titular da Cátedra de Oncologia Celular e Molecular do Collège de France e
Zhu Chen
Professor, Hospital Ruijin, Faculdade de Medicina, Universidade Jiao Tong de Xangai, República Popular da China
pela descoberta das bases moleculares e celulares da leucemia promielocítica aguda e pelo desenvolvimento pioneiro de uma terapia direcionada e sinérgica que transformou a doença de um dos tipos de câncer mais letais em um dos mais curáveis.
O Prêmio Shaw de Ciências Matemáticas foi concedido em partes iguais a
Emmanuel Candès
Titular da Cátedra Barnum–Simons de Matemática e Estatística, Universidade de Stanford, EUA, e
Camillo De Lellis
Professor IBM von Neumann, Escola de Matemática, Instituto de Estudos Avançados, Princeton, EUA
por suas contribuições inovadoras ao uso de técnicas avançadas da análise matemática para compreender rigorosamente problemas aplicados na teoria da informação, no processamento de sinais e na estatística, por um lado, e ao estudo de singularidades na teoria da medida geométrica e na dinâmica dos fluidos, por outro.
Quarta-feira, 27 de maio de 2026. Na coletiva de imprensa de hoje em Hong Kong, a Shaw Prize Foundation anunciou os ganhadores do Prêmio Shaw 2026. As informações foram publicadas no sitewww.shawprize.org às 15h30, horário de Hong Kong (07h30 GMT).
O Prêmio Shaw é composto por quatro prêmios anuais — Astronomia, Ciências da Vida e Medicina, e Ciências Matemáticas, concedidos desde 2004 —, além do recém-criado Prêmio de Ciência da Computação, que será concedido a partir de 2027. Cada Prêmio Shaw também traz um prêmio monetário de US$ 1,2 milhão. Este será o vigésimo terceiro ano em que o Prêmio é concedido, e a cerimônia de premiação será anunciada no momento oportuno.
Esta é uma cópia traduzida. Para maior precisão profissional, consulte a versão original em inglês.
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2988722/SP26_PressCon_Banners_260422_Laureates_Photos_ENG_1280_News_with_logo.jpg
FONTE Shaw Prize
Partilhar este artigo