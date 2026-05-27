ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล The Shaw Prize ประจำปี 2569
28 May, 2026, 00:23 CST
ฮ่องกง, 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ --
The Shaw Prize สาขาดาราศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลในสัดส่วนเท่ากันคือ
Ken'ichi Nomoto
ศาสตราจารย์กิตติคุณและนักวิทยาศาสตร์อาวุโสรับเชิญแห่ง Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ
Stanford Woosley
ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาครูซ สหรัฐอเมริกา
จากผลงานการศึกษาการระเบิดของดาวฤกษ์และต้นกำเนิดของธาตุต่าง ๆ
The Shaw Prize สาขาชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลในสัดส่วนเท่ากันคือ
Anne Dejean
ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่ง Institut Pasteur ประเทศฝรั่งเศส
Hugues de Thé
ศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชามะเร็งวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลแห่ง Collège de France และ
Zhu Chen
ศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรุ่ยจิน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน
จากผลงานการค้นพบกลไกพื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemia รวมถึงการบุกเบิกการรักษาแบบมุ่งเป้าที่เสริมฤทธิ์กัน ซึ่งเปลี่ยนโรคนี้จากหนึ่งในมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด กลายเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รักษาหายมากที่สุด
The Shaw Prize สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลในสัดส่วนเท่ากันคือ
Emmanuel Candès
ผู้ดำรงตำแหน่ง The Barnum–Simons Chair ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา และ
Camillo De Lellis
ผู้ดำรงตำแหน่ง IBM von Neumann Professor ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์แห่ง Institute for Advanced Study เมืองพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา
จากผลงานการบุกเบิกการใช้เทคนิคขั้นสูงด้านการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาประยุกต์ในทฤษฎีสารสนเทศ การประมวลผลสัญญาณ และสถิติอย่างถ่องแท้ รวมถึงศึกษาภาวะเอกฐานในทฤษฎีมาตรเรขาคณิตและพลศาสตร์ของไหล
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 ในงานแถลงข่าวที่ฮ่องกง The Shaw Prize Foundation ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2569 ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.shawprize.org เมื่อเวลา 15:30 น. ตามเวลาฮ่องกง (GMT 07:30)
The Shaw Prize ประกอบด้วยรางวัลประจำปี 4 สาขา ได้แก่ ดาราศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ซึ่งมอบมาตั้งแต่ปี 2547 รวมถึงรางวัลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเริ่มมอบตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป โดยแต่ละสาขามีเงินรางวัลมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปีนี้เป็นการมอบรางวัลปีที่ 23 ส่วนกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบต่อไป
เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับแปล เพื่อความถูกต้องแม่นยำ กรุณาอ้างอิงต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก
