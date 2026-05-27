ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล The Shaw Prize ประจำปี 2569

Shaw Prize

28 May, 2026, 00:23 CST

ฮ่องกง, 27 พฤษภาคม 2569 /PRNewswire/ --

The Shaw Prize สาขาดาราศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลในสัดส่วนเท่ากันคือ

The Shaw Laureates 2026 (from left to right): Ken’ichi Nomoto and Stanford Woosley, The Shaw Prize in Astronomy; Anne Dejean, Hugues de Thé and Zhu Chen, The Shaw Prize in Life Science and Medicine; Emmanuel Candès and Camillo De Lellis, The Shaw Prize in Mathematical Sciences. (PRNewsfoto/Shaw Prize)
Ken'ichi Nomoto

ศาสตราจารย์กิตติคุณและนักวิทยาศาสตร์อาวุโสรับเชิญแห่ง Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และ

Stanford Woosley

ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ซานตาครูซ สหรัฐอเมริกา

จากผลงานการศึกษาการระเบิดของดาวฤกษ์และต้นกำเนิดของธาตุต่าง ๆ

The Shaw Prize สาขาชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ ผู้ได้รับรางวัลในสัดส่วนเท่ากันคือ

Anne Dejean

ศาสตราจารย์กิตติคุณแห่ง Institut Pasteur ประเทศฝรั่งเศส

Hugues de Thé

ศาสตราจารย์และหัวหน้าภาควิชามะเร็งวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลแห่ง Collège de France และ

Zhu Chen

ศาสตราจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรุ่ยจิน มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทง สาธารณรัฐประชาชนจีน

จากผลงานการค้นพบกลไกพื้นฐานระดับโมเลกุลและเซลล์ของโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิด acute promyelocytic leukemia รวมถึงการบุกเบิกการรักษาแบบมุ่งเป้าที่เสริมฤทธิ์กัน ซึ่งเปลี่ยนโรคนี้จากหนึ่งในมะเร็งที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงสุด กลายเป็นหนึ่งในมะเร็งที่รักษาหายมากที่สุด

The Shaw Prize สาขาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลในสัดส่วนเท่ากันคือ

Emmanuel Candès

ผู้ดำรงตำแหน่ง The Barnum–Simons Chair ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา และ

Camillo De Lellis

ผู้ดำรงตำแหน่ง IBM von Neumann Professor ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์แห่ง Institute for Advanced Study เมืองพรินซ์ตัน สหรัฐอเมริกา

จากผลงานการบุกเบิกการใช้เทคนิคขั้นสูงด้านการวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ เพื่อทำความเข้าใจปัญหาประยุกต์ในทฤษฎีสารสนเทศ การประมวลผลสัญญาณ และสถิติอย่างถ่องแท้ รวมถึงศึกษาภาวะเอกฐานในทฤษฎีมาตรเรขาคณิตและพลศาสตร์ของไหล

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2569 ในงานแถลงข่าวที่ฮ่องกง The Shaw Prize Foundation ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลประจำปี 2569 ข้อมูลดังกล่าวได้รับการเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.shawprize.org  เมื่อเวลา 15:30 น. ตามเวลาฮ่องกง (GMT 07:30)

The Shaw Prize ประกอบด้วยรางวัลประจำปี 4 สาขา ได้แก่ ดาราศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์และการแพทย์ และวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ซึ่งมอบมาตั้งแต่ปี 2547 รวมถึงรางวัลสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะเริ่มมอบตั้งแต่ปี 2570 เป็นต้นไป โดยแต่ละสาขามีเงินรางวัลมูลค่า 1.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปีนี้เป็นการมอบรางวัลปีที่ 23 ส่วนกำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลจะประกาศให้ทราบต่อไป

เอกสารฉบับนี้เป็นฉบับแปล เพื่อความถูกต้องแม่นยำ กรุณาอ้างอิงต้นฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

