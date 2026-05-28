2026年度「ショウ賞（The Shaw Prize）」受賞者の発表

香港、2026年5月28日 /PRNewswire/ --

ショウ賞天文学部門 は、以下の受賞者に均等に授与されます。

The Shaw Laureates 2026 (from left to right): Ken’ichi Nomoto and Stanford Woosley, The Shaw Prize in Astronomy; Anne Dejean, Hugues de Thé and Zhu Chen, The Shaw Prize in Life Science and Medicine; Emmanuel Candès and Camillo De Lellis, The Shaw Prize in Mathematical Sciences. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Ken'ichi Nomoto氏

東京大学カブリ数物連携宇宙研究機構の名誉教授兼客員主任研究員

Stanford Woosley氏

米国カリフォルニア大学サンタクルーズ校の天文学・天体物理学教授

受賞理由は、恒星の爆発および元素の起源に関する研究です。

ショウ賞生命科学・医学部門 は、以下の受賞者に均等に授与されます。

Anne Dejean氏

フランス・パスツール研究所名誉教授

Hugues de Thé氏

コレージュ・ド・フランス教授兼細胞・分子腫瘍学講座主任

Zhu Chen氏

中国・上海交通大学医学部瑞金病院教授

受賞理由は、急性前骨髄球性白血病の分子および細胞レベルの基盤の発見、ならびに最も致命的ながんの一つであった同疾患を最も治癒可能なものへと変えた、相乗的標的療法の先駆的研究です。

ショウ賞数理科学部門 は、以下の受賞者に均等に授与されます。

Emmanuel Candès氏

米国スタンフォード大学のバーナム・シモンズ数学・統計学講座教授

Camillo De Lellis氏

米国プリンストン高等研究所（IAS）数学部のIBMフォン・ノイマン教授

受賞理由は、一方では数理解析の高度な手法を用いて情報理論、信号処理、および統計学の応用問題を厳密に理解したこと、他方では幾何学的測度論と流体力学における特異点に関する研究において画期的な貢献を果たしたことです。

2026年5月27日（水）本日香港で開催された記者会見において、ショウ賞財団は2026年度のショウ賞受賞者を発表しました。詳細情報は、香港時間15:30（GMT 07:30）に公式サイトwww.shawprize.orgに掲載されました。

ショウ賞は、2004年から授与されている天文学、生命科学・医学、数理科学の3部門に、2027年から新たに導入されるコンピューター科学部門を加えた、毎年授与される4つの賞で構成されます。各部門の賞金は120万米ドルです。同賞の授与は今年で23回目を迎え、授賞式の日程は追って発表される予定です。

これは翻訳版です。専門的な正確性については、英語の原文をご参照ください。

SOURCE Shaw Prize