Anuncio de los galardonados con el Premio Shaw 2026

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Shaw Prize

May 27, 2026, 23:20 ET

HONG KONG, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ --

El Premio Shaw en Astronomía se otorga en partes iguales a

Ken'ichi Nomoto
Profesor emérito y científico visitante senior del Instituto Kavli para la Física y las Matemáticas del Universo, Universidad de Tokio, Japón y

Stanford Woosley
Profesor de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de California, Santa Cruz, EE.UU.,

por sus estudios sobre explosiones estelares y el origen de los elementos.

El Premio Shaw en Ciencias de la Vida y Medicina se otorga en partes iguales a

Anne Dejean
Profesora emérita, Institut Pasteur, Francia

Hugues de Thé
Profesor y Catedrático de Oncología Celular y Molecular, Collège de France y

Zhu Chen
Professor, Ruijin Hospital, Escuela de Medicina, Shanghai Jiao Tong University, PRC

por el descubrimiento de las bases moleculares y celulares de la leucemia promielocítica aguda y por ser pioneros en una terapia dirigida sinérgica que transformó la enfermedad, pasando de ser uno de los cánceres más mortales a uno de los más curables.

El Premio Shaw en Ciencias Matemáticas se otorga en partes iguales a

Emmanuel Candès
Presidente de Barnum-Simons de Matemáticas y Estadística, Universidad de Stanford, EE.UU. y

Camillo De Lellis
Profesor IBM von Neumann, Escuela de Matemáticas, Instituto de Estudios Avanzados, Princeton, EE.UU.

por sus contribuciones innovadoras al uso de técnicas profundas del análisis matemático para comprender rigurosamente problemas aplicados en teoría de la información, procesamiento de señales y estadística, por un lado, y al estudio de singularidades en la teoría de la medida geométrica y la dinámica de fluidos, por otro.

Miércoles, 27 de mayo de 2026. En la rueda de prensa celebrada hoy en Hong Kong, la Shaw Prize Foundation anunció a los galardonados con el Premio Shaw 2026. La información se publicó en la página web www.shawprize.org a las 15:30 hora de Hong Kong (07:30 GMT).

El Premio Shaw consta de cuatro galardones anuales: Astronomía, Ciencias de la Vida y Medicina, y Ciencias Matemáticas, que se otorgan desde 2004, junto con el nuevo Premio de Ciencias de la Computación, que se concederá a partir de 2027. Cada galardón está dotado con 1,2 millones de dólares estadounidenses. Este será el vigésimo tercer año en que se entrega el Premio y la fecha de la ceremonia de entrega se anunciará próximamente.

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"Esta es una traducción. Para mayor precisión profesional, consulte la versión original en inglés."

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