Pengumuman Pemenang Shaw Prize 2026

HONG KONG, 27 Mei 2026 /PRNewswire/ --

Shaw Prize dalam Astronomi dianugerahkan secara sama rata kepada

The Shaw Laureates 2026 (from left to right): Ken’ichi Nomoto and Stanford Woosley, The Shaw Prize in Astronomy; Anne Dejean, Hugues de Thé and Zhu Chen, The Shaw Prize in Life Science and Medicine; Emmanuel Candès and Camillo De Lellis, The Shaw Prize in Mathematical Sciences. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Ken'ichi Nomoto

Profesor Emeritus dan Saintis Kanan Jemputan di Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe, University of Tokyo, Jepun dan

Stanford Woosley

Profesor Astronomi dan Astrofizik, University of California, Santa Cruz, Amerika Syarikat

atas kajian mereka mengenai letupan bintang dan asal-usul unsur-unsur.

Shaw Prize dalam Sains Hayat dan Perubatan dianugerahkan secara sama rata kepada

Anne Dejean

Profesor Emerita, Institut Pasteur, Perancis

Hugues de Thé

Profesor dan Pengerusi Onkologi Selular dan Molekul, Collège de France dan

Zhu Chen

Profesor, Ruijin Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University, China

atas penemuan asas molekul dan selular leukemia promielositik akut serta perintisan terapi sasaran sinergistik yang mengubah penyakit itu daripada antara kanser paling membawa maut kepada antara kanser yang paling boleh dirawat.

Shaw Prize dalam Sains Matematik dianugerahkan secara sama rata kepada

Emmanuel Candès

Kursi Barnum–Simons dalam Matematik dan Statistik, Stanford University, Amerika Syarikat dan

Camillo De Lellis

IBM von Neumann Professor, School of Mathematics, Institute for Advanced Study, Princeton, Amerika Syarikat

atas sumbangan terobosan mereka dalam penggunaan teknik mendalam daripada analisis matematik untuk benar-benar memahami masalah gunaan dalam teori maklumat, pemprosesan isyarat dan statistik di satu pihak, serta kajian singulariti dalam teori ukuran geometri dan dinamik bendalir di pihak yang lain.

Rabu, 27 Mei 2026. Pada sidang media hari ini di Hong Kong, The Shaw Prize Foundation mengumumkan Pemenang Shaw Prize 2026. Maklumat tersebut disiarkan di laman web www.shawprize.org pada jam 3:30 petang waktu Hong Kong (GMT 07:30).

Shaw Prize terdiri daripada empat anugerah tahunan — Astronomi, Sains Hayat dan Perubatan, serta Sains Matematik yang dianugerahkan sejak 2004, bersama-sama Anugerah Sains Komputer yang baharu diperkenalkan dan akan mula dianugerahkan mulai 2027. Setiap anugerah membawa hadiah wang tunai bernilai US$1.2 juta. Tahun ini merupakan tahun ke-23 anugerah tersebut dianugerahkan dan tarikh majlis penyampaian akan diumumkan kelak.

Ini ialah artikel terjemahan. Untuk ketepatan profesional, sila rujuk versi asal dalam Bahasa Inggeris.

SOURCE Shaw Prize