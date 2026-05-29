Anuncio de los galardonados con el Premio Shaw 2026

HONG KONG, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ --

El Premio Shaw de Astronomía se otorga por igual a

Los galardonados con el Premio Shaw 2026 (de izquierda a derecha): Ken’ichi Nomoto y Stanford Woosley, Premio Shaw de Astronomía; Anne Dejean, Hugues de Thé y Zhu Chen, Premio Shaw de Ciencias de la Vida y Medicina; Emmanuel Candès y Camillo De Lellis, Premio Shaw de Ciencias Matemáticas. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

Ken'ichi Nomoto

Profesor emérito y científico visitante sénior del Instituto Kavli para la Física y las Matemáticas del Universo, Universidad de Tokio, Japón; y a

Stanford Woosley

Profesor de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de California, Santa Cruz, EE. UU.

por sus estudios de explosiones estelares y el origen de los elementos.

El Premio Shaw en Ciencias de la Vida y Medicina se otorga por igual a

Anne Dejean

Profesora emérita del Instituto Pasteur, Francia

Hugues de Thé

Profesor y catedrático de Oncología Celular y Molecular del Collège de France; y a

Zhu Chen

Profesor del Ruijin Hospital, Escuela de Medicina de la Universidad Shanghai Jiao Tong, República Popular China

por el descubrimiento de las bases moleculares y celulares de la leucemia promielocítica aguda y por ser pioneros en una terapia sinérgica dirigida que transformó la enfermedad y pasó de ser uno de los tipos de cáncer más mortales a uno de los más curables.

El Premio Shaw en Ciencias Matemáticas se otorga por igual a

Emmanuel Candès

Cátedra Barnum-Simons de Matemáticas y Estadística, Universidad de Stanford, EE. UU.; y a

Camillo De Lellis

Profesor IBM von Neumann, Escuela de Matemáticas del Instituto de Estudios Avanzados, Princeton, EE. UU.

por sus contribuciones innovadoras al uso de técnicas profundas del análisis matemático para comprender rigurosamente problemas aplicados en teoría de la información, procesamiento de señales y estadística, por un lado, y al estudio de singularidades en la teoría de la medida geométrica y la dinámica de fluidos, por otro.

Miércoles, 27 de mayo de 2026. En la rueda de prensa que se llevó a cabo hoy en Hong Kong, la Fundación del Premio Shaw anunció a los galardonados con el Premio Shaw 2026. La información se publicó en el sitio web www.shawprize.org a las 15:30 hora de Hong Kong (07:30 GMT).

El Premio Shaw consta de cuatro premios anuales: Astronomía, Ciencias de la Vida y Medicina, y Ciencias Matemáticas, que se otorgan desde 2004, junto con el Premio de Ciencias de la Computación, de reciente creación, que se otorgará a partir de 2027. Cada premio otorga una recompensa monetaria de 1,2 millones de dólares estadounidenses. Este será el vigésimo tercer año que se otorga el premio y la fecha de la ceremonia de entrega se anunciará a su debido tiempo.

Esta copia es una traducción del original. Para mayor precisión profesional, consulte la versión original en inglés.

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FUENTE Shaw Prize