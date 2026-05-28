Annonce des lauréats de l'édition 2026 du prix Shaw
News provided byShaw Prize
May 28, 2026, 00:50 ET
HONG KONG, 28 mai 2026 /PRNewswire/ --
Le prix Shaw d'astronomie est décerné à parts égales à
Ken'ichi Nomoto
Professeur émérite et chercheur principal invité de l'Institut Kavli pour la physique et les mathématiques de l'univers, Université de Tokyo, Japon et
Stanford Woosley
Professeur d'astronomie et d'astrophysique, Université de Californie, Santa Cruz, États-Unis
pour leurs études sur les explosions stellaires et l'origine des éléments.
Le prix Shaw en sciences de la vie et en médecine est décerné à parts égales à
Anne Dejean
Professeur émérite, Institut Pasteur, France
Hugues de Thé
Professeur et titulaire de la chaire d'oncologie cellulaire et moléculaire, Collège de France, et
Zhu Chen
Professeur, Hôpital Ruijin, Faculté de médecine, Université Jiao Tong de Shanghai, RPC
pour la découverte des bases moléculaires et cellulaires de la leucémie promyélocytaire aiguë et la mise au point d'une thérapie ciblée synergique qui a transformé la maladie d'un des cancers les plus mortels en un des cancers les plus curables.
Le prix Shaw en sciences mathématiques est décerné à parts égales à
Emmanuel Candès
Chaire Barnum-Simons en mathématiques et statistiques, Université de Stanford, États-Unis et
Camillo De Lellis
Professeur IBM von Neumann, École de mathématiques, Institut des études avancées, Princeton, États-Unis
pour leurs contributions décisives à l'utilisation de techniques avancées d'analyse mathématique pour comprendre rigoureusement des problèmes appliqués à la théorie de l'information, au traitement du signal et aux statistiques, d'une part, et à l'étude des singularités dans la théorie géométrique des mesures et la dynamique des fluides, d'autre part.
Mercredi 27 mai 2026. Lors de la conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui à Hong Kong, la fondation du prix Shaw a annoncé les lauréats du prix Shaw pour 2026. L'information a été publiée sur le site web www.shawprize.org à Hong Kong à 15h30 (GMT 07 h 30).
Le prix Shaw se compose de quatre prix annuels – astronomie, sciences de la vie et médecine, et sciences mathématiques – décernés depuis 2004, ainsi que du nouveau prix d'informatique, qui sera décerné à partir de 2027. Chacun d'entre eux a reçu une somme de 1,2 million de dollars américains. C'est la vingt-troisième année que le prix est décerné et la date de la cérémonie de remise sera annoncée en temps voulu.
le présent communiqué de presse est une traduction. Pour plus de précision, veuillez consulter la version originale en anglais.
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