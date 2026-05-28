2026 쇼상 수상자 발표

홍콩 2026년 5월 28일 /PRNewswire/ --

쇼 천문학상(The Shaw Prize in Astronomy) 수상자는 다음 두 사람이다.

The Shaw Laureates 2026 (from left to right): Ken’ichi Nomoto and Stanford Woosley, The Shaw Prize in Astronomy; Anne Dejean, Hugues de Thé and Zhu Chen, The Shaw Prize in Life Science and Medicine; Emmanuel Candès and Camillo De Lellis, The Shaw Prize in Mathematical Sciences. (PRNewsfoto/Shaw Prize)

노모토 겐이치(Ken'ichi Nomoto)

일본 도쿄대학교 카블리 우주물리수학연구소(Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe) 명예교수 겸 방문 선임과학자

스탠퍼드 우슬리(Stanford Woosley)

미국 캘리포니아대학교 산타크루즈 캠퍼스(University of California, Santa Cruz) 천문학 및 천체물리학 교수

항성 폭발과 원소 기원에 관한 연구 공로를 인정받았다.

쇼 생명과학•의학상(The Shaw Prize in Life Science and Medicine) 수상자는 다음 세 사람이다.

안 드장(Anne Dejean)

프랑스 파스퇴르연구소(Institut Pasteur) 명예교수

위그 드 테(Hugues de Thé)

프랑스 콜레주 드 프랑스(Collège de France) 세포•분자 종양학 교수 겸 석좌교수

주천(Zhu Chen)

중국 상하이교통대학교 의과대학 루이진병원(Ruijin Hospital, School of Medicine, Shanghai Jiao Tong University) 교수

급성 전골수구성 백혈병의 분자•세포학적 기전을 규명하고, 치명적인 질환을 치료 가능한 암으로 바꿔 주는 시너지 기반 표적 치료법을 개척한 공로를 인정받았다.

쇼 수리과학상(The Shaw Prize in Mathematical Sciences) 수상자는 다음 두 사람이다.

에마뉘엘 캉데스(Emmanuel Candès)

미국 스탠퍼드대학교(Stanford University) 수학•통계학 바넘-사이먼스 석좌교수(The Barnum–Simons Chair in Mathematics and Statistics)

카밀로 데 렐리스(Camillo De Lellis)

미국 프린스턴 고등연구소(Institute for Advanced Study) 수학대학원(School of Mathematics) IBM 폰 노이만 교수(IBM von Neumann Professor)

수학적 해석의 심층 기법을 활용해 정보이론, 신호처리 및 통계학의 응용 문제를 엄밀하게 이해하는 데 기여했으며, 기하측도론과 유체역학에서의 특이점 연구에 혁신적인 공헌을 한 점을 인정받았다.

2026년 5월 27일 수요일 홍콩에서 열린 기자회견에서 쇼상재단(The Shaw Prize Foundation)이 2026년 쇼상 수상자를 발표했다. 관련 정보는 홍콩 시각으로 오후 3시 30분(GMT 기준 오전 7시 30분)에 공식 웹사이트(www.shawprize.org)에 게시됐다.

쇼상은 2004년부터 매년 천문학상, 생명과학•의학상, 수리과학상 이렇게 세 부문에서 수여되고 있으며, 2027년부터는 컴퓨터과학상(Computer Science Prize)이 추가될 예정이다. 각 부문 상금은 120만 달러다. 쇼상은 올해로 23번째를 맞이했으며, 시상식 일정은 추후 발표될 예정이다.

이 보도자료는 번역본입니다. 전문적 정확성은 공식 영어 원본을 참조하십시오.

SOURCE Shaw Prize