Handelsvolume in ruwe olie op Phemex TradFi stijgt met meer dan 300% door volatiliteit na staakt-het-vuren

APIA, Samoa, 10 april 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, een cryptoplatform waarin de gebruiker centraal staat, meldt dat het handelsvolume van perpetual futures op ruwe olie op zijn TradFi-platform met meer dan 300% gestegen ten opzichte van vorige week. Deze toename volgde op de aankondiging van een staakt-het-vuren tussen de Verenigde Staten en Iran, die de grootste eendaagse prijsschommeling van olie veroorzaakte sinds de Golfoorlog van 1991.

Phemex TradFi Crude Oil Trading Surges 300% as Ceasefire Volatility Sparks Record Demand

Phemex TradFi biedt perpetual futures op WTI (XTI) en Brent-ruwe olie (XBR), afgewikkeld in USDT. Deze zijn 24/7 beschikbaar en kennen geen vervaldatum, waardoor handelaren kunnen inspelen op geopolitieke gebeurtenissen, ongeacht de openingstijden van traditionele markten. Het wekelijkse handelsvolume in ruwe olie op Phemex TradFi overschreed 300 miljoen dollar, waarbij het aandeel van dit activum in het totale TradFi-volume tijdens de crisisweek verviervoudigde van ongeveer 3% naar 12%. Op 7 april bereikte het dagelijkse handelsvolume in ruwe olie een recordhoogte van 85 miljoen dollar, een stijging van 4,6 keer, terwijl WTI binnen enkele uren na het nieuws over het staakt-het-vuren met meer dan 15% daalde. Meer dan 8.000 unieke handelaren namen de afgelopen week deel aan oliecontracten, waarbij het aantal dagelijks actieve gebruikers voor het eerst boven de 2.000 uitkwam.

"Ruwe olie is vrijwel van de ene op de andere dag geëvolueerd van een nicheproduct naar een van onze snelst groeiende activaklassen", aldus Federico Variola, CEO van Phemex. "Toen WTI na de aankondiging van het staakt-het-vuren buiten de reguliere handelsuren met 12 dollar daalde, waren traditionele grondstoffenbeurzen gesloten. Onze handelaren hoefden niet te wachten: ze waren al gepositioneerd en speelden in realtime in op de marktbeweging."

Naarmate volatiliteit over verschillende activaklassen steeds sterker wordt gedreven door geopolitieke ontwikkelingen in realtime, zal de vraag naar continue markttoegang naar verwachting verder toenemen. De recente sterke stijging van de handel in ruwe olie op Phemex TradFi onderstreept een bredere verschuiving naar handelsinfrastructuur die continu beschikbaar is, waarbij traditionele activa via op cryptotechnologie gebaseerde systemen toegankelijk worden gemaakt. Phemex blijft zijn TradFi-aanbod uitbreiden, zodat handelaren sneller, flexibeler en nauwkeuriger kunnen inspelen op wereldwijde gebeurtenissen, over verschillende activaklassen heen.

Over Phemex

Phemex is opgericht in 2019 en is een cryptobeurs die de gebruiker centraal stelt en wordt vertrouwd door meer dan 10 miljoen handelaren wereldwijd. Het platform biedt spot- en derivatenhandel, copytrading en vermogensbeheerproducten die zijn ontworpen om prioriteit te geven aan gebruikerservaring, transparantie en innovatie. Met een vooruitstrevende benadering en een toewijding aan de empowerment van gebruikers, levert Phemex betrouwbare hulpmiddelen, inclusieve toegang en groeiende kansen voor handelaren op elk niveau om te groeien en te slagen.

Ga voor meer informatie naar https://phemex.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2953044/Phemex_TradFi_Crude_Oil_Trading_Surges_300__as_Ceasefire_Volatility_Sparks_Record_Demand.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2819516/Phemex_Logo.jpg