Les échanges de pétrole brut de Phemex TradFi augmentent de 300 %, la volatilité du cessez-le-feu entraînant une demande record

APIA, Samoa, 9 avril 2026 /PRNewswire/ -- Phemex, une bourse de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, a indiqué que le volume des contrats à terme perpétuels sur le pétrole brut sur sa plateforme TradFi avait bondi de plus de 300 % d'une semaine sur l'autre, alors que l'annonce du cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran a déclenché la plus grande fluctuation du prix du pétrole enregistrée en une seule journée depuis la guerre du Golfe de 1991.

Phemex TradFi Crude Oil Trading Surges 300% as Ceasefire Volatility Sparks Record Demand

Phemex TradFi propose des contrats à terme perpétuels sur le WTI (XTI) et le pétrole brut Brent (XBR) payables en USDT, disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans date d'expiration, ce qui permet aux traders de réagir aux événements géopolitiques indépendamment des heures de marché traditionnelles. Le volume hebdomadaire des échanges de pétrole brut sur Phemex TradFi a dépassé les 300 millions de dollars, la part de cet actif dans le volume total de TradFi ayant quadruplé, passant d'environ 3 % à 12 % au cours de la semaine de crise. Le 7 avril, le volume quotidien de pétrole brut a atteint un niveau record de 85 millions de dollars, soit une multiplication par 4,6, alors que le WTI a plongé de plus de 15 % dans les heures qui ont suivi l'annonce du cessez-le-feu. Plus de 8 000 traders distincts ont participé à des contrats pétroliers au cours de la semaine dernière, le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ayant dépassé pour la première fois les 2 000.

« Le pétrole brut est passé d'une offre de niche à l'une de nos classes d'actifs à la croissance la plus rapide pratiquement du jour au lendemain », a déclaré Federico Variola, PDG de Phemex. « Lorsque le WTI a chuté de 12 dollars après l'annonce du cessez-le-feu, les bourses de matières premières traditionnelles étaient fermées. Nos traders n'ont pas eu à attendre, ils étaient déjà positionnés et captaient le mouvement en temps réel. »

La volatilité des actifs croisés étant de plus en plus déterminée par les évolutions géopolitiques en temps réel, la demande d'un accès continu au marché devrait augmenter. La récente montée en puissance de Phemex TradFi dans le trading du pétrole brut met en évidence une évolution plus large vers une infrastructure de trading toujours active, où les actifs traditionnels sont accessibles par le biais de systèmes natifs de la crypto. Phemex va continuer à développer son offre TradFi, afin de permettre aux traders de répondre aux événements mondiaux avec plus de rapidité, de flexibilité et de précision dans toutes les classes d'actifs.

À propos de Phemex

Fondée en 2019, Phemex est une plateforme d'échange de cryptomonnaies axée sur l'utilisateur, plébiscitée par plus de 10 millions d'opérateurs dans le monde entier. La plateforme propose des opérations au comptant et sur produits dérivés, du copy trading et des produits de gestion de patrimoine, conçus pour donner la priorité à l'expérience des utilisateurs, à la transparence et à l'innovation. En se fondant sur une approche avant-gardiste et sur la volonté d'encourager l'initiative des utilisateurs, Phemex propose des outils fiables, un accès inclusif et des possibilités d'évolution qui aident les opérateurs à se développer et à réussir, quel que soit leur niveau.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://phemex.com/.

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