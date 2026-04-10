Lonjakan Volume Perdagangan Minyak Mentah di Phemex TradFi Tembus 300% di Tengah Volatilitas Gencatan Senjata AS-Iran

Phemex TradFi menyediakan kontrak berjangka perpetual minyak mentah WTI (XTI) dan Brent (XBR) dalam USDT, tersedia 24 jam tanpa tanggal kedaluwarsa. Dengan skema ini, trader dapat merespons peristiwa geopolitik kapan saja, tanpa terikat jam perdagangan konvensional. Dalam sepekan, volume perdagangan minyak mentah di platform ini melampaui US$300 juta. Kontribusinya terhadap volume total TradFi pun melonjak dari sekitar 3% menjadi 12% selama periode krisis. Pada 7 April, volume harian mencapai rekor US$85 juta—melonjak 4,6 kali lipat—seiring harga WTI yang anjlok lebih dari 15% hanya dalam hitungan jam setelah kabar gencatan senjata. Lebih dari 8.000 unique trader berpartisipasi dalam kontrak minyak sepanjang pekan tersebut, dengan jumlah pengguna aktif harian untuk pertama kalinya melampaui 2.000 orang.

"Minyak mentah berubah dari sekadar instrumen niche menjadi salah satu kelas aset dengan pertumbuhan terpesat di platform kami dalam waktu yang sangat singkat," ujar Federico Variola, CEO, Phemex. "Saat harga WTI anjlok US$12 di luar jam perdagangan setelah pengumuman gencatan senjata, perdagangan di bursa komoditas konvensional sudah tutup. Trader kami tidak perlu menunggu—mereka siap mengambil posisi dan menangkap peluang pergerakan pasar secara langsung."

Seiring volatilitas lintas-aset yang semakin dipengaruhi dinamika geopolitik, kebutuhan terhadap akses pasar tanpa henti diperkirakan terus meningkat. Lonjakan transaksi minyak mentah di Phemex TradFi mencerminkan pergeseran menuju infrastruktur perdagangan yang selalu aktif. Dalam infrastruktur tersebut, aset konvensional dapat diakses melalui sistem berbasiskan kripto. Ke depan, Phemex akan terus memperluas layanan TradFi untuk membantu trader merespons peristiwa global dengan lebih cepat, fleksibel, dan presisi di berbagai kelas aset.

