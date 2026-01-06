Astronergy conquista o selo Platinum da EcoVadis em nível de grupo, figurando entre o 1% das melhores empresas globais

HANGZHOU, China, 6 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- Nos resultados da mais recente avaliação de sustentabilidade anunciada pela EcoVadis, a Astronergy alcançou uma pontuação excepcional de 86, conquistando a classificação "Platinum" no nível de grupo e tornando-se a primeira empresa do setor fotovoltaico da China a receber a certificação. Esta é a mais alta distinção em sustentabilidade concedida pela EcoVadis, colocando a Astronergy no TOP 1% entre todas as empresas avaliadas globalmente!

Nos quatro âmbitos de avaliação, a Astronergy obteve pontuações excelentes: 90 em Meio Ambiente, 85 em Trabalho e Direitos Humanos, 87 em Ética e 83 em Aquisições Sustentáveis. Esses resultados destacam as capacidades de sustentabilidade líderes do setor da Astronergy, ao mesmo tempo em que reforçam seu papel como referência global na fabricação responsável de painéis fotovoltaicos e na governança da cadeia de suprimentos.

"Este reconhecimento reflete o compromisso de longa data da Astronergy com a sustentabilidade em todas as nossas decisões estratégicas, governança corporativa, fabricação e gestão da cadeia de suprimentos", declarou Haiyang Huang, vice-presidente executivo e diretor de estratégia da Astronergy. Ela ainda acrescentou: "Como uma empresa responsável, continuaremos a fortalecer a gestão do ciclo de vida completo do produto e a construir uma cadeia de suprimentos mais transparente e rastreável. Por meio desses esforços, pretendemos contribuir para a transição energética global e para o crescimento sustentável da indústria fotovoltaica."

A Astronergy incorporou os princípios ESG de forma profunda tanto em sua estratégia de longo prazo quanto em suas operações comerciais. Em 2023, a empresa lançou sua Estratégia de Sustentabilidade, delineando um roteiro claro e comprometendo-se a alcançar a neutralidade de carbono ao longo de toda a cadeia de valor até 2050.

Na prática, a Astronergy adotou medidas significativas para alcançar esses objetivos. Suas unidades fabris de Yancheng e Jiuquan obtiveram a certificação de Fábrica de Carbono Zero. Para acelerar ainda mais seu progresso, a empresa está se engajando ativamente com organizações e iniciativas globais de sustentabilidade, como a iniciativa Forward Faster do Pacto Global da ONU, a iniciativa Science Based Targets (SBTi) e a Sustainable Fuel Alliance Initiative.

Olhando para o futuro, a Astronergy continuará a aprimorar seus sistemas de gestão de sustentabilidade, visando fornecer soluções mais ecológicas e confiáveis para apoiar a transição energética global.

