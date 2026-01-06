Astronergy uzyskuje tytuł EcoVadis Platinum na szczeblu całej grupy i znajduje się wśród najlepszego 1% firm na świecie

HANGZHOU, Chiny, 6 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- W najnowszej ocenie zrównoważonego rozwoju ogłoszonej przez EcoVadis, spółka Astronergy osiągnęła wyjątkowy wynik 86, zdobywając tytuł „Platinum" na szczeblu całej grupy. Tym samym Astronergy jest pierwszą spółką z chińskiej branży fotowoltaicznej, która uzyskała ten certyfikat. Jest to najwyższe wyróżnienie w zakresie zrównoważonego rozwoju przyznawane przez EcoVadis, które daje Astronergy miejsce wśród najlepszego 1% wszystkich ocenianych firm na świecie!

W czterech kategoriach oceny Astronergy uzyskała znakomite wyniki: 90 w kategorii Środowisko, 85 w kategorii Praca i prawa człowieka, 87 w kategorii Etyka i 83 w kategorii Zrównoważonych zamówień. Podkreśla to czołową pozycję Astronergy w branży w zakresie zrównoważonego rozwoju i wzmacnia rolę spółki jako globalnego punktu odniesienia w zakresie odpowiedzialnej produkcji fotowoltaiki i zarządzania łańcuchem dostaw.

„To wyróżnienie wynika z wieloletniego zaangażowania Astronergy w zrównoważony rozwój w aspekcie naszych decyzji strategicznych, ładu korporacyjnego, produkcji i zarządzania łańcuchem dostaw" - powiedziała Haiyang Huang, wiceprezes wykonawcza i dyrektor ds. zrównoważonego rozwoju w Astronergy. „Jako odpowiedzialna firma, nadal będziemy wzmacniać zarządzanie produktem w pełnym cyklu życia i budować bardziej przejrzysty i identyfikowalny łańcuch dostaw. Dzięki tym staraniom, chcemy wnieść wkład w globalną transformację energetyczną i zrównoważony rozwój branży fotowoltaiki" - dodała.

Spółka Astronergy uczyniła z zasad ESG (środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego) podstawę swojej strategii długoterminowej i działalności biznesowej. W 2023 r. spółka opublikowała swoją Strategię zrównoważonego rozwoju, tworząc klarowny plan działania i zobowiązując się do osiągnięcia neutralności węglowej w całym łańcuchu dostaw do 2050 r.

W praktyce Astronergy podjęła już znaczące kroki w kierunku realizacji tych celów. Jej zakłady produkcyjne w Yancheng i Jiuquan uzyskały certyfikaty Fabryk o zerowej emisji dwutlenku węgla. Aby jeszcze przyspieszyć postęp, spółka aktywnie angażuje się we współpracę z globalnymi organizacjami zrównoważonego rozwoju i inicjatywami, takimi jak Forward Faster UN Global Compact, Science Based Targets i Sustainable Fuel Alliance Initiative.

W przyszłości Astronergy nadal będzie usprawniała swoje systemy zarządzania zrównoważonym rozwojem, dążąc do zapewniania bardziej ekologicznych i niezawodnych rozwiązań dla wspierania globalnej transformacji energetycznej.

