Astronergy obtient le label EcoVadis Platinum au niveau du groupe, se classant ainsi dans le TOP 1 % mondial

HANGZHOU, Chine, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Dans les derniers résultats de l'évaluation du développement durable annoncés par EcoVadis, Astronergy a obtenu la note exceptionnelle de 86, et atteint ainsi le niveau « Platine » pour tout le groupe et devient la première entreprise de l'industrie photovoltaïque chinoise à recevoir cette certification. Il s'agit de la plus haute distinction décernée par EcoVadis en matière de développement durable, qui place Astronergy dans le TOP 1 % de toutes les entreprises évaluées au niveau planétaire !

EcoVadis Platinum at Group Level_Astronergy

Dans les quatre domaines d'évaluation, Astronergy a obtenu des scores remarquables : 90 pour l'environnement, 85 pour le travail et les droits de l'homme, 87 pour l'éthique et 83 pour l'approvisionnement durable. Ces résultats soulignent les capacités d'Astronergy en matière de développement durable et renforcent son rôle de référence mondiale dans les domaines de la fabrication responsable de systèmes photovoltaïques et de gouvernance de la chaîne d'approvisionnement.

« Cette reconnaissance reflète l'engagement de longue date d'Astronergy en faveur du développement durable en ce qui concerne nos décisions stratégiques, notre gouvernance d'entreprise, notre fabrication et notre gestion de la chaîne d'approvisionnement », a déclaré Haiyang Huang, vice-présidente exécutive et responsable du développement durable d'Astronergy. Elle a ajouté : « En tant qu'entreprise responsable, nous continuerons à renforcer la gestion du cycle de vie complet des produits et à mettre en place une chaîne d'approvisionnement plus transparente et plus traçable. Grâce à ces efforts, nous voulons contribuer à la transition énergétique mondiale et à la croissance durable de l'industrie photovoltaïque. »

Astronergy a complètement intégré les principes ESG dans sa stratégie à long terme et dans ses activités commerciales. En 2023, l'entreprise a publié sa stratégie de développement durable, en élaborant une feuille de route claire et s'engageant à atteindre la neutralité carbone sur l'ensemble de la chaîne de valeur d'ici à 2050.

En pratique, Astronergy a pris des mesures significatives pour atteindre ces objectifs. Ses sites de production de Yancheng et de Jiuquan ont tous deux obtenu la certification « usine zéro carbone ». Pour accélérer encore plus son évolution, l'entreprise s'engage activement auprès d'organisations et d'initiatives mondiales de développement durable, telles que l'initiative Forward Faster du Pacte mondial des Nations unies, l'initiative Science Based Target (SBTi) et l'initiative Sustainable Fuel Alliance (Alliance pour les carburants durables).

À l'avenir, Astronergy continuera d'améliorer ses systèmes de gestion du développement durable, dans le but de fournir des solutions plus écologiques et plus fiables pour soutenir la transition énergétique mondiale.

