Astronergy erhält EcoVadis Platin auf Konzernebene und gehört damit zu den besten 1 % weltweit

HANGZHOU, China, 6. Januar 2026 /PRNewswire/ -- In den jüngsten von EcoVadis veröffentlichten Ergebnissen der Nachhaltigkeitsbewertung hat Astronergy eine außergewöhnliche Punktzahl von 86 erreicht und damit die Bewertung „Platin" auf Konzernebene erhalten. Damit ist Astronergy das erste Unternehmen in der chinesischen PV-Branche, das diese Zertifizierung erhalten hat. Dies ist die höchste Auszeichnung für Nachhaltigkeit, die von EcoVadis vergeben wird, und platziert Astronergy unter den TOP 1 % aller bewerteten Unternehmen weltweit!

EcoVadis Platinum at Group Level_Astronergy

In den vier Bewertungsbereichen erzielte Astronergy ganz hervorragende Ergebnisse: 90 Punkte im Bereich Umwelt, 85 Punkte im Bereich Arbeit und Menschenrechte, 87 Punkte im Bereich Ethik und 83 Punkte im Bereich nachhaltige Beschaffung. Diese Ergebnisse unterstreichen die branchenführenden Nachhaltigkeitsfähigkeiten von Astronergy und stärken gleichzeitig seine Rolle als globaler Maßstab für verantwortungsbewusste PV-Fertigung und Lieferketten-Governance.

„Diese Anerkennung spiegelt das langjährige Engagement von Astronergy für Nachhaltigkeit in unseren strategischen Entscheidungen, der Unternehmensführung, der Fertigung und dem Lieferkettenmanagement wider", sagte Haiyang Huang, EVP & CSO bei Astronergy. Sie fügte hinzu: „Als verantwortungsbewusstes Unternehmen werden wir das Produktmanagement über den gesamten Lebenszyklus hinweg weiter stärken und eine transparentere und rückverfolgbare Lieferkette aufbauen. Mit diesen Bemühungen wollen wir einen Beitrag zur globalen Energiewende und zum nachhaltigen Wachstum der PV-Branche leisten."

Astronergy hat ESG-Prinzipien tief in seine langfristige Strategie und seine Geschäftstätigkeit integriert. 2023 veröffentlichte das Unternehmen seine Nachhaltigkeitsstrategie, in der es einen klaren Fahrplan vorstellte und sich dazu verpflichtete, bis 2050 CO2-Neutralität in der gesamten Wertschöpfungskette zu erreichen.

In der Praxis hat Astronergy bedeutende Schritte zur Erreichung dieser Ziele unternommen. Die Produktionsstätten in Yancheng und Jiuquan wurden beide als CO2-neutrale Fabriken zertifiziert. Um seine Fortschritte weiter zu beschleunigen, engagiert sich das Unternehmen aktiv in globalen Nachhaltigkeitsorganisationen und -initiativen, wie der Forward Faster-Initiative des UN Global Compact, der Science Based Target Initiative (SBTi) und der Sustainable Fuel Alliance Initiative.

Auch in Zukunft wird Astronergy seine Nachhaltigkeitsmanagementsysteme weiter verbessern, um umweltfreundlichere und zuverlässigere Lösungen zur Unterstützung der globalen Energiewende anzubieten.

