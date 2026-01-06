Компания Astronergy заслужила рейтинг EcoVadis «Platinum» на уровне Группы, заняв место в мировом рейтинге 1 % ЛУЧШИХ

ХАНЧЖОУ, Китай, 6 января 2026 г. /PRNewswire/ -- По последним результатам оценки устойчивости, объявленным фирмой EcoVadis, компания Astronergy получила исключительный балл 86, заслужив рейтинг «Platinum» на уровне Группы и став первой компанией в фотоэлектрической отрасли Китая, получившей сертификацию. Это самая высокая награда в области устойчивого развития, присуждаемая фирмой EcoVadis, которая включила компанию Astronergy в список 1 % ЛУЧШИХ компаний в мире!

EcoVadis Platinum at Group Level_Astronergy

В четырех аспектах оценки компания Astronergy получила выдающиеся баллы: 90 в области защиты окружающей среды, 85 в области охраны труда и прав человека, 87 в области этики и 83 в области устойчивых закупок. Эти результаты подчеркивают ведущие в отрасли возможности компании Astronergy в области устойчивого развития, одновременно усиливая ее роль как глобального эталона в области ответственного производства фотоэлектрических систем и управления цепочками поставок.

«Это признание отражает давнюю приверженность компании Astronergy устойчивому развитию в наших стратегических решениях, корпоративном управлении, производстве и управлении цепочками поставок», — сказала Хайян Хуан (Haiyang Huang), исполнительный вице-президент и директор по безопасности в Astronergy. Она добавила: «Как ответственная компания, мы продолжим укреплять управление полным жизненным циклом продуктов и создавать более прозрачную и отслеживаемую цепочку поставок. Этими усилиям мы стремимся внести свой вклад в глобальный энергетический переход и устойчивый рост фотоэлектрической отрасли».

Компания Astronergy глубоко внедрила принципы ESG в свою долгосрочную стратегию и бизнес-операции. В 2023 году компания опубликовала свою Стратегию устойчивого развития, в которой излагается четкая дорожная карта и обязательство достичь углеродной нейтральности в рамках всей цепочки создания стоимости к 2050 году.

На практике компания Astronergy приняла значительные меры для достижения этих целей. Производственные площадки в Янчене и Цзюцюане прошли сертификацию Zero-Carbon Factory (фабрика с нулевым балансом выбросов углерода). Для дополнительного ускорения прогресса компания активно взаимодействует с глобальными организациями и инициативами в области устойчивого развития, такими как инициативы в рамках Глобального договора ООН Forward Faster (ускорение движения вперед), Science Based Target (SBTi) (научно обоснованные цели) и Sustainable Fuel Alliance (альянс за устойчивое топливо).

В будущем Astronergy продолжит совершенствовать свои системы управления экологической устойчивостью, стремясь создавать более экологичные и надежные решения для поддержки глобального энергетического перехода.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2854234/EcoVadis_Platinum_Group_Level_Astronergy.jpg