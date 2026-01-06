Astronergy Raih Peringkat Platinum dari Ecovadis pada Jenjang Grup Usaha, Tercantum dalam Jajaran 1% Terbaik di Dunia

Berdasarkan empat kriteria evaluasi, Astronergy mencatat hasil yang sangat baik: skor 90 untuk Lingkungan Hidup, 85 untuk Ketenagakerjaan & Hak Asasi Manusia, 87 untuk Etika, dan 83 untuk Pengadaan Barang secara Berkelanjutan. Hasil tersebut membuktikan keunggulan kinerja keberlanjutan Astronergy di industri sekaligus memperkuat posisinya sebagai tolok ukur global dalam proses produksi PV yang bertanggung jawab serta tata kelola rantai pasok.

"Pengakuan ini mencerminkan komitmen jangka panjang Astronergy terhadap pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, tata kelola perusahaan, proses manufaktur, dan manajemen rantai pasok," ujar Haiyang Huang, EVP & CSO, Astronergy. Ia menambahkan, "Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, kami akan terus memperkuat manajemen produk selama siklus pemakaian, serta membangun rantai pasok yang lebih transparan dan mudah ditelusuri. Lewat upaya ini, kami berkontribusi terhadap transisi energi global dan pertumbuhan berkelanjutan di industri PV."

Astronergy telah mempertimbangkan prinsip ESG dalam strategi jangka panjang dan aktivitas operasional. Pada 2023, Astronergy meluncurkan Strategi Keberlanjutan sebagai peta jalan dan komitmen untuk mencapai netralitas karbon pada seluruh rantai nilai bisnis pada 2050.

Dalam pelaksanaannya, Astronergy telah mengambil langkah nyata demi mencapai target tersebut. Pabrik Astronergy di Yancheng dan Jiuquan telah memperoleh sertifikat Pabrik Nol Karbon. Untuk mempercepat perkembangan, Astronergy juga aktif terlibat dengan berbagai organisasi dan inisiatif keberlanjutan global, termasuk UN Global Compact Forward Faster, Science Based Targets initiative (SBTi), dan Sustainable Fuel Alliance Initiative.

Ke depan, Astronergy akan terus meningkatkan sistem manajemen keberlanjutan untuk menghadirkan solusi yang lebih ramah lingkungan dan andal, serta mendukung transisi energi global.

