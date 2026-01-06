Astronergy získala platinové hodnocení EcoVadis a řadí se tak mezi 1 % nejlépe hodnocených firem na světě
CHANG-ČOU, Čína, 6. ledna 2026 /PRNewswire/ -- V nejnovějších výsledcích hodnocení udržitelnosti, které oznámila společnost EcoVadis, dosáhla firma Astronergy výjimečného skóre 86 bodů, čímž získala „platinové" hodnocení na úrovni skupiny a stala se první společností v čínském fotovoltaickém průmyslu, která tuto certifikaci získala. Jedná se o nejvyšší ocenění v oblasti udržitelnosti udělované společností EcoVadis a řadí společnost Astronergy mezi 1 % nejlépe hodnocených firem na světě!
Ve čtyřech oblastech hodnocení získala společnost Astronergy vynikající výsledky: 90 bodů v oblasti životního prostředí, 85 bodů v oblasti práce a lidských práv, 87 bodů v oblasti etiky a 83 bodů v oblasti udržitelného zadávání veřejných zakázek. Tyto výsledky zdůrazňují špičkové schopnosti společnosti Astronergy v oblasti udržitelnosti a zároveň posilují její roli celosvětového měřítka v oblasti odpovědné výroby fotovoltaických článků a řízení dodavatelského řetězce.
„Toto ocenění odráží dlouhodobý závazek společnosti Astronergy k udržitelnosti ve všech našich strategických rozhodnutích, v řízení společnosti, ve výrobě a v řízení dodavatelského řetězce," uvedla Haiyang ová Huangová, výkonná viceprezidentka a ředitelka strategie (EVP a CSO) společnosti Astronergy. "Jako odpovědná společnost budeme i nadále posilovat řízení celého životního cyklu výrobku a budovat transparentnější a sledovatelnější dodavatelský řetězec. Tímto úsilím chceme přispět k celosvětovému přechodu na energetiku a k udržitelnému růstu fotovoltaického průmyslu," dodala.
Společnost Astronergy důsledně zavedla principy ESG do své dlouhodobé strategie i obchodních operací. V roce 2023 firma zveřejnila svou strategii udržitelného rozvoje, v níž nastínila jasný plán a zavázala se k dosažení uhlíkové neutrality v celém hodnotovém řetězci do roku 2050.
V praxi již společnost Astronergy podnikla smysluplné kroky k dosažení těchto cílů. Její výrobní závody Jen-čcheng a Ťiou-čchüan získaly certifikaci továrny s nulovými emisemi uhlíku. V zájmu dalšího urychlení svého pokroku se společnost aktivně zapojuje do globálních organizací a iniciativ v oblasti udržitelnosti, jako je iniciativa OSN Global Compact Forward Faster, iniciativa Science Based Target (SBTi) a iniciativa Sustainable Fuel Alliance.
Do budoucna hodlá společnost Astronergy nadále zdokonalovat své systémy řízení udržitelnosti s cílem poskytovat ekologičtější a spolehlivější řešení na podporu globální energetické transformace.
