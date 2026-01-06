Astronergy obtiene la clasificación Platinum de EcoVadis a nivel de grupo, con lo cual se incluye en el 1 % de las empresas mejor calificadas a nivel mundial

HANGZHOU, China, 6 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Astronergy obtuvo la excepcional puntuación de 86 en los últimos resultados de la evaluación de sostenibilidad anunciados por EcoVadis, lo que le mereció la clasificación "Platinum" a nivel de grupo y la convirtió en la primera empresa del sector fotovoltaico en China en recibir esta certificación. Este es el más alto reconocimiento de sostenibilidad concedido por EcoVadis, ¡y ubica a Astronergy en el 1 % de las empresas mejor calificadas a nivel mundial!

Astronergy obtiene la clasificación Platinum de EcoVadis a nivel de grupo

Astronergy obtuvo puntuaciones sobresalientes en los cuatro ámbitos de evaluación: 90 en medio ambiente, 85 en prácticas laborales y derechos humanos, 87 en ética y 83 en compras sostenibles. Estos resultados ponen de relieve las capacidades de sostenibilidad de Astronergy líderes en el sector, y refuerzan su papel como referente mundial en la fabricación de productos fotovoltaicos responsables y la gestión de la cadena de suministro.

"Este reconocimiento refleja el compromiso histórico de Astronergy con la sostenibilidad en nuestras decisiones estratégicas, gobernanza empresarial, fabricación y gestión de la cadena de suministro", expresó Haiyang Huang, vicepresidenta ejecutiva y directora de Estrategia en Astronergy. Además, añadió: "Como empresa responsable, continuaremos fortaleciendo la gestión de todo el ciclo de vida de los productos y desarrollando una cadena de suministro más transparente y con trazabilidad. A través de estas iniciativas, buscamos contribuir a la transición energética mundial y al crecimiento sostenible del sector fotovoltaico".

Astronergy ha incorporado ampliamente principios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) tanto a su estrategia a largo plazo como a sus operaciones comerciales. En 2023, la empresa publicó su estrategia de sostenibilidad en la que esbozó un plan de trabajo claro y se comprometió a alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono en toda la cadena de valor para 2050.

En la práctica, Astronergy ha dado pasos significativos para alcanzar estos objetivos. Sus plantas de fabricación de Yancheng y Jiuquan han obtenido la certificación de fábrica con cero emisiones de carbono. Para acelerar aún más su progreso, la empresa colabora de manera activa con organizaciones e iniciativas de sostenibilidad a nivel mundial, tales como la iniciativa Forward Faster del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de Objetivos Basados en la Ciencia (SBTi, por sus siglas en inglés) y la iniciativa de la Alianza de Combustibles Sostenibles.

De cara al futuro, Astronergy continuará mejorando sus sistemas de gestión de la sostenibilidad, con el objetivo de ofrecer soluciones más ecológicas y confiables para apoyar la transición energética a nivel mundial.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2854233/EcoVadis_Platinum_Group_Level_Astronergy.jpg

