Astronergy získava platinové ocenenie EcoVadis na úrovni skupiny, zaraďuje sa do globálnej TOP 1 %
Jan 06, 2026, 03:00 ET
HANGZHOU, Čína, 6. január 2026 /PRNewswire/ – Podľa najnovších výsledkov hodnotenia udržateľnosti, ktoré vyhlásila spoločnosť EcoVadis, dosiahla Astronergy výnimočné skóre 86, čím získala „Platinové" hodnotenie na úrovni skupiny a stala sa prvou spoločnosťou v čínskom fotovoltickom priemysle s touto certifikáciou. Ide o najvyššie ocenenie v oblasti udržateľnosti, ktoré udeľuje EcoVadis, vďaka ktorému sa Astronergy umiestnila medzi TOP 1 % všetkých hodnotených spoločností z celého sveta!
V hodnotení v štyroch oblastiach získala spoločnosť Astroenergy vynikajúce skóre: 90 v oblasti životného prostredia, 85 v oblasti práce a ľudských práv, 87 v oblasti etiky a 83 v oblasti udržateľného obstarávania. Tieto výsledky zdôrazňujú popredné schopnosti spoločnosti Astronergy v oblasti udržateľnosti a zároveň posilňujú jej úlohu globálneho benchmarku v zodpovednej výrobe fotovoltiky a riadení dodávateľského reťazca.
„Toto uznanie odráža dlhodobý záväzok spoločnosti Astronergy k udržateľnosti v rámci našich strategických rozhodnutí, firemného riadenia, výroby a riadenia dodávateľského reťazca," povedala Haiyang Huang, výkonná viceprezidentka a riaditeľka pre obchodné záležitosti spoločnosti Astronergy. Dodala: „Ako zodpovedná spoločnosť budeme naďalej upevňovať riadenie produktov počas celého ich životného cyklu a budovať transparentnejší dodávateľský reťazec s lepšou sledovateľnosťou. Prostredníctvom tohto úsilia sa snažíme prispieť ku globálnej energetickej transformácii a udržateľnému rastu fotovoltického priemyslu."
Spoločnosť Astronergy zapracovala princípy ESG hlboko do svojej dlhodobej stratégie aj obchodnej prevádzky. V roku 2023 spoločnosť zverejnila svoju stratégiu udržateľnosti, v ktorej načrtla jasný plán a zaviazala sa do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v celom svojom hodnotovom reťazci.
V praxi podnikla Astronergy k dosiahnutiu týchto cieľov zmysluplné kroky. Jej výrobné závody v Yancheng a Jiuquan získali certifikáciu továrne s nulovými emisiami uhlíka. Na ďalšie urýchlenie svojho pokroku spoločnosť aktívne spolupracuje s globálnymi organizáciami a iniciatívami v oblasti udržateľnosti, ako je iniciatíva Forward Faster OSN Global Compact, iniciatíva Science Based Target (SBTi) a iniciatíva Sustainable Fuel Alliance.
Astronergy bude do budúcnosti naďalej zlepšovať svoje systémy riadenia udržateľnosti s cieľom poskytovať ekologickejšie a spoľahlivejšie riešenia na podporu globálnej energetickej transformácie.
