Bitmine 發佈新主席致股東書，闡釋為何應投贊成票批准增加法定股本之修訂案

新聞提供者

BitMine Immersion Technologies, Inc.

04 1月, 2026, 05:07 CST

BMNR 股東應於 2026 年 1 月 14 日截止期限前審閱董事長聲明，並就四項提案進行表決

Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日假拉斯維加斯永利酒店舉行股東週年大會

BitMine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas "Tom" Lee）支持，從而支援 BitMine 收購 5% ETH 的目標

拉斯維加斯2026年1月4日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（納斯達克：BMNR）今日發佈一份新的董事長聲明（連結），闡述為何要求股東對提高公司授權股數的提案投下贊成票。該公告現已發佈於 Bitmine 官網，旨在為即將到來的股東表決提供更多背景說明。

投票截止日期為 2026 年 1 月 14 日，美國東部時間下午 11 時 59 分。

在影片中，Tom Lee 董事長闡述提案二的決策依據，該提案旨在徵求股東批准修訂公司經修訂及重述之公司章程，將法定股數由 5 億股增至 500 億股。

公司需要增加授權股份的原因有三種：

  1. 此舉將使 Bitmine 得以開展資本市場活動，包括按市價發行、可轉換證券及認股權證等業務。
  2. 此舉亦將提供靈活性，以把握潛在併購等機會性交易。
  3. 最重要的是，此舉將使公司得以因應需求實施未來股票分割。

自七月轉型將以太坊 (ETH) 作為主要儲備資產以來，Bitmine 觀察到其股價走勢與 ETH 價格密切連動。

*根據彭博數據，該係數為 0.015 ETH 價格加上每股 ETH 的增值額

上方圖庫中的散點圖清晰顯示兩者關聯性（x 軸為 ETH，y 軸為 BMNR）。

本公司認為以太坊代表金融業的未來，這場由華爾街在區塊鏈上進行的重構所驅動的超級週期。主要產業領袖均表示認同，包括 BlackRock 行政總裁 Larry Fink，他指出代幣化是全球市場的下一次進化。而且絕大多數代幣化，都在以太坊上發生。

此前，Bitmine 曾指出其觀點認為代幣化將推動 ETH/BTC 達到歷史新高 (0.0873)。

  • 隨著以太坊證明自己是金融的未來，目標鎖定 0.25。

這意味著未來的 ETH 價格為：

  • 12,000 美元
  • 22,000 美元（先前最高）
  • 62,000 美元（0.25，「支付渠道」）
  • 25 萬美元（若比特幣達到 100 萬美元）

這些潛在的未來 ETH 價格，可用於計算「隱含」的未來 BMNR 價格**

  • 22,000 美元 ETH → 500 美元 BMNR
  • 62,500 美元 ETH → 1,500 美元 BMNR
  • 25 萬美元 ETH → 5,000 美元 BMNR

** 這些採用係數 0.15*ETH 加上假設的每股 ETH 增長率 33%。這些僅供說明目的，並非預測。

為了使股份對大眾保持「可買賣性」，本公司將進行拆股，使股價回歸至約 25 美元水平。

如果 BMNR 股票價格為：

  • 500 美元，則需進行 20:1 的拆股操作
  • 1,500 美元，則需進行 60:1 的拆股操作
  • 5,000 美元，則需進行 100:1 的拆股操作

這些分割將增加出現股份總數。因此，未來若總授權股份增加，Bitmine 方可進行股份拆分。

股東們請務必於 2026 年 1 月 14 日截止日期前審閱董事長致股東函並完成投票，並誠摯邀請各位出席 2026 年 1 月 15 日於拉斯維加斯永利酒店 (Wynn Las Vegas) 舉行的年度股東大會。

您需要提前註冊，要參加會議，請參閱此處：https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

年會將於 Bitmine 的 X 帳戶進行直播：https://x.com/bitmnr

2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱：https://bitminetech.io/investor-relations/

如欲查看「主席致辭」，請瀏覽以下網站：
https://www.bitminetech.io/chairmans-message

如欲收到最新消息，請於以下網站登記：https://bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine
Bitmine 是一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密貨幣作長線投資，無論是透過我們的比特幣挖礦業務，還是透過集資交易的收益獲得。該公司業務範圍包括比特幣挖礦，即透過參與比特幣挖礦進行合成比特幣挖礦、將算力作為金融產品、為有意賺取比特幣計價收入的公司提供顧問和挖礦服務，並為上市公司提供一般比特幣顧問服務。Bitmine 的業務位於千里達、德州貝可斯和德州錫爾弗頓的低成本能源地區。

如欲了解更多詳情，請關注 X：
https://x.com/bitmnr
https://x.com/fundstrat
https://x.com/bmnrintern

前瞻性陳述
本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。本文件特別載有該公司 ETH 收購和持有量方面目標的進展和實現、以太坊的長期價值、該公司以太坊財務策略的持續增長和進步，以及對該公司適用利益的前瞻性陳述。您評估該等前瞻性聲明時，應考慮各種因素，包括 Bitmine 跟上新科技和不斷變化市場需求的能力，Bitmine 為目前業務、以太坊財務營運與未來業務規劃融資的能力，Bitmine 業務的競爭環境，以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。

SOURCE BitMine Immersion Technologies, Inc.

來自同一來源

Bitmine Immersion (BMNR) 宣佈 ETH 持倉達 411 萬枚代幣，加密貨幣及現金總資產達 132 億美元

Bitmine Immersion (BMNR) 宣佈 ETH 持倉達 411 萬枚代幣，加密貨幣及現金總資產達 132 億美元

（美國紐約證券交易所：BMNR）Bitmine Immersion Technologies, Inc.（下稱「Bitmine」或「本公司」）是一家專注於長期投資及累積加密貨幣的比特幣和以太坊網絡公司，今日宣佈其加密貨幣、現金總額及「Moonshots」投資的總資產值達 132 億美元。...
Bitmine Immersion (BMNR) 宣佈 ETH 持倉達 406.6 萬枚代幣，加密貨幣及現金總資產達 132 億美元

Bitmine Immersion (BMNR) 宣佈 ETH 持倉達 406.6 萬枚代幣，加密貨幣及現金總資產達 132 億美元

Bitmine Immersion Technologies, Inc.（美國紐約證券交易所股票代碼：BMNR）（簡稱「Bitmine」或「本公司」）是專注於長期投資加密貨幣累積的比特幣和以太坊網絡公司，今天宣佈加密貨幣（Bitmine 加密貨幣 + 現金 +「Moonshots」） 持有總額達...
此來源更多新聞稿

探索

加密貨幣

加密貨幣

加密貨幣

加密貨幣

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

電腦與電子產品

相關題材的新聞稿