Bitmine 發佈新主席致股東書，闡釋為何應投贊成票批准增加法定股本之修訂案

BMNR 股東應於 2026 年 1 月 14 日截止期限前審閱董事長聲明，並就四項提案進行表決

Bitmine 將於 2026 年 1 月 15 日假拉斯維加斯永利酒店舉行股東週年大會

BitMine 仍然得到頂級機構投資者（包括 ARK 的 Cathie Wood、MOZAYYX、Founders Fund、Bill Miller III、Pantera、Kraken、DCG、Galaxy Digital 和個人投資者 Thomas "Tom" Lee）支持，從而支援 BitMine 收購 5% ETH 的目標

拉斯維加斯2026年1月4日 /美通社/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc.（納斯達克：BMNR）今日發佈一份新的董事長聲明（ 連結 ），闡述為何要求股東對提高公司授權股數的提案投下贊成票。該公告現已發佈於 Bitmine 官網，旨在為即將到來的股東表決提供更多背景說明。

投票截止日期為 2026 年 1 月 14 日，美國東部時間下午 11 時 59 分。

在影片中，Tom Lee 董事長闡述提案二的決策依據，該提案旨在徵求股東批准修訂公司經修訂及重述之公司章程，將法定股數由 5 億股增至 500 億股。

公司需要增加授權股份的原因有三種：

此舉將使 Bitmine 得以開展資本市場活動，包括按市價發行、可轉換證券及認股權證等業務。 此舉亦將提供靈活性，以把握潛在併購等機會性交易。 最重要的是，此舉將使公司得以因應需求實施未來股票分割。

自七月轉型將以太坊 (ETH) 作為主要儲備資產以來，Bitmine 觀察到其股價走勢與 ETH 價格密切連動。

*根據彭博數據，該係數為 0.015 ETH 價格加上每股 ETH 的增值額

上方圖庫中的散點圖清晰顯示兩者關聯性（x 軸為 ETH，y 軸為 BMNR）。

本公司認為以太坊代表金融業的未來，這場由華爾街在區塊鏈上進行的重構所驅動的超級週期。主要產業領袖均表示認同，包括 BlackRock 行政總裁 Larry Fink，他指出代幣化是全球市場的下一次進化。而且絕大多數代幣化，都在以太坊上發生。

此前，Bitmine 曾指出其觀點認為代幣化將推動 ETH/BTC 達到歷史新高 (0.0873)。

隨著以太坊證明自己是金融的未來，目標鎖定 0.25。

這意味著未來的 ETH 價格為：

12,000 美元

22,000 美元（先前最高）

62,000 美元（0.25，「支付渠道」）

25 萬美元（若比特幣達到 100 萬美元）

這些潛在的未來 ETH 價格，可用於計算「隱含」的未來 BMNR 價格**

22,000 美元 ETH → 500 美元 BMNR

62,500 美元 ETH → 1,500 美元 BMNR

25 萬美元 ETH → 5,000 美元 BMNR

** 這些採用係數 0.15*ETH 加上假設的每股 ETH 增長率 33%。這些僅供說明目的，並非預測。

為了使股份對大眾保持「可買賣性」，本公司將進行拆股，使股價回歸至約 25 美元水平。

如果 BMNR 股票價格為：

500 美元，則需進行 20:1 的拆股操作

1,500 美元，則需進行 60:1 的拆股操作

5,000 美元，則需進行 100:1 的拆股操作

這些分割將增加出現股份總數。因此，未來若總授權股份增加，Bitmine 方可進行股份拆分。

股東們請務必於 2026 年 1 月 14 日截止日期前審閱董事長致股東函並完成投票，並誠摯邀請各位出席 2026 年 1 月 15 日於拉斯維加斯永利酒店 (Wynn Las Vegas) 舉行的年度股東大會。

您需要提前註冊，要參加會議，請參閱此處： https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

年會將於 Bitmine 的 X 帳戶進行直播： https://x.com/bitmnr

2025 財政年度全年業績簡報及企業簡報可於此處查閱： https://bitminetech.io/investor-relations/

如欲查看「主席致辭」，請瀏覽以下網站：

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

如欲收到最新消息，請於以下網站登記： https://bitminetech.io/contact-us/

關於 Bitmine

Bitmine 是一家比特幣及以太坊網絡公司，專注於累積加密貨幣作長線投資，無論是透過我們的比特幣挖礦業務，還是透過集資交易的收益獲得。該公司業務範圍包括比特幣挖礦，即透過參與比特幣挖礦進行合成比特幣挖礦、將算力作為金融產品、為有意賺取比特幣計價收入的公司提供顧問和挖礦服務，並為上市公司提供一般比特幣顧問服務。Bitmine 的業務位於千里達、德州貝可斯和德州錫爾弗頓的低成本能源地區。

如欲了解更多詳情，請關注 X：

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

前瞻性陳述

本新聞稿載有構成「前瞻性陳述」的陳述。本新聞稿的陳述並非單純陳述歷史，而是前瞻性陳述，當中涉及風險和不確定。本文件特別載有該公司 ETH 收購和持有量方面目標的進展和實現、以太坊的長期價值、該公司以太坊財務策略的持續增長和進步，以及對該公司適用利益的前瞻性陳述。您評估該等前瞻性聲明時，應考慮各種因素，包括 Bitmine 跟上新科技和不斷變化市場需求的能力，Bitmine 為目前業務、以太坊財務營運與未來業務規劃融資的能力，Bitmine 業務的競爭環境，以及比特幣和以太坊的未來價值。實際未來表現成果與結果，可能與前瞻性陳述內容存在重大差異。前瞻性陳述須遵守多種條件，而當中許多條件超出 Bitmine 的控制範圍，包括 Bitmine 於 2025 年 11 月 21 日向美國證券交易委員會（簡稱「SEC」）提交 10-K 表格的風險因素所列明的，以及所有不時修訂或更新的其他向 SEC 提交的文件。如欲查看 Bitmine 向美國證券交易委員會提交的文件副本，請瀏覽美國證券交易委員會網站：www.sec.gov。本新聞稿發佈日後，Bitmine 不承擔更新該等聲明修訂或變更的義務，法律另有規定者除外。

SOURCE BitMine Immersion Technologies, Inc.