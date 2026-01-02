Bitmine pubblica il messaggio del nuovo presidente in cui spiega perché gli azionisti dovrebbero votare SÌ per approvare l'emendamento per aumentare le azioni autorizzate

Gli azionisti di BMNR sono invitati a leggere il messaggio del Presidente e a votare le 4 proposte prima della scadenza del 14 gennaio 2026.

Bitmine ha indetto l'assemblea annuale degli azionisti al Wynn Las Vegas per il 15 gennaio 2026

Bitmine continua a essere supportata da un gruppo di investitori istituzionali di alto livello: Cathie Wood di ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital e l'investitore personale Thomas "Tom" Lee, per conseguire l'obiettivo di acquisire il 5% di ETH

LAS VEGAS, 2 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) ha annunciato oggi la pubblicazione di un nuovo messaggio del Presidente ( link ) in cui si spiega perché agli azionisti viene chiesto di votare SÌ alla proposta di aumento delle azioni autorizzate della Società. Il messaggio è ora disponibile sul sito web di Bitmine e desidera fornire un contesto aggiuntivo in vista dell'imminente voto degli azionisti.

La scadenza per votare è il 14 gennaio 2026 alle 23:59 ET.

Nel video, il presidente Tom Lee spiega il ragionamento alla base della Proposta 2, che chiede l'approvazione degli azionisti per emendare l'Atto costitutivo modificato e riformulato della Società, aumentando le azioni autorizzate da 500 milioni a 50 miliardi.

Sono tre i motivi per cui la Società ha bisogno di aumentare le azioni autorizzate:

Ciò consentirebbe a Bitmine di condurre attività sui mercati dei capitali, tra cui offerte sul mercato, titoli convertibili e warrant. Garantirebbe in tal modo la flessibilità necessaria per perseguire accordi opportunistici, tra cui potenziali fusioni o acquisizioni. Ma soprattutto, consentirebbe alla Società di effettuare futuri frazionamenti azionari, se necessario.

Da quando, a luglio, ha deciso di fare di Ethereum (ETH) il suo principale asset di tesoreria, Bitmine ha osservato che il prezzo delle sue azioni ha seguito da vicino i movimenti di ETH.

*Il coefficiente (secondo Bloomberg) è pari a un prezzo di 0,015 ETH più l'incremento di ETH/azione

Il grafico a dispersione nella galleria sopra mostra il chiaro collegamento (l'asse x è ETH, l'asse y è BMNR).

La società ritiene che Ethereum rappresenti il futuro della finanza, un superciclo guidato dalla riprogettazione della blockchain da parte di Wall Street. I principali leader del settore concordano, tra cui Larry Fink, CEO di BlackRock, che ha affermato che la tokenizzazione rappresenta la prossima evoluzione dei mercati globali. E la stragrande maggioranza della tokenizzazione avviene su Ethereum.

In precedenza, Bitmine aveva espresso l'opinione secondo cui la tokenizzazione avrebbe portato ETH/BTC a raggiungere massimi storici (0,0873).

L'obiettivo è dello 0,25 poiché Ethereum si rivela il futuro della finanza

Ciò implica che i prezzi futuri dell'ETH saranno:

$ 12.000

$ 22.000 (massimo precedente)

$ 62.000 (0,25, "infrastrutture di pagamenti")

$ 250.000 (se BTC raggiunge $ 1 milione)

Questi potenziali prezzi futuri dell'ETH possono essere utilizzati per calcolare i prezzi futuri "impliciti" del BMNR**

$ 22.000 ETH → $ 500 BMNR

$ 62.500 ETH → $ 1.500 BMNR

$ 250.000 ETH → $5.000 BMNR

**Questi utilizzano il coefficiente 0,15* ETH più l'incremento presunto ETH/azione del 33%. Questi dati hanno solo a scopo illustrativo. Non si tratta di una previsione.

Per mantenere le azioni "accessibili" al pubblico, la Società desidera frazionarle, per riportare il prezzo delle azioni a 25 dollari.

Se le azioni BMNR sono:

$ 500, richiedono un frazionamento di 20:1

$ 1.500, richiedono un frazionamento di 60:1

$ 5.000 richiedono un frazionamento di 100:1

Tali frazionamenti aumenteranno il numero totale di azioni in circolazione. Pertanto, in futuro Bitmine potrà dividere le azioni solo previo aumento del totale delle azioni autorizzate.

Gli azionisti sono invitati a leggere il messaggio del Presidente e a votare prima della scadenza del 14 gennaio 2026 e sono inoltre invitati a partecipare all'assemblea annuale del 15 gennaio 2026 presso il Wynn Las Vegas.

Per partecipare all'incontro è necessario registrarsi in anticipo, vedere qui: https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

L'assemblea annuale sarà trasmessa in diretta streaming sull'account X di Bitmine: https://x.com/bitmnr

La presentazione degli Utili totali dell'anno fiscale 2025 e la presentazione aziendale sono disponibili a questo link: https://bitminetech.io/investor-relations/

Il messaggio del presidente è disponibile a questo link:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Per rimanere informati effettuare l'iscrizione alla pagina: https://bitminetech.io/contact-us/

Informazioni su Bitmine

Bitmine è una società di rete Bitcoin ed Ethereum focalizzata sull'accumulo di criptovalute per investimenti a lungo termine, acquisite tramite le nostre operazioni di mining di Bitcoin o tramite i proventi delle transazioni di raccolta di capitali. Le sue linee di business sono il mining di Bitcoin, il mining sintetico di Bitcoin tramite il coinvolgimento nel mining di Bitcoin, l'hashrate come prodotto finanziario, l'offerta di servizi di consulenza e mining alle aziende interessate a generare ricavi denominati in Bitcoin e la consulenza generale su Bitcoin alle aziende quotate in borsa. Le attività di Bitmine sono localizzate in regioni a basso costo energetico come Trinidad, Pecos (Texas) e Silverton (Texas).

Per ulteriori informazioni seguire l'azienda su X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Dichiarazioni a carattere previsionale

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni che costituiscono "dichiarazioni a carattere previsionale". Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa diverse da quelle puramente storiche sono dichiarazioni a carattere previsionale che comportano rischi e incertezze. Il presente documento contiene in particolare dichiarazioni previsionali riguardanti i progressi e il raggiungimento degli obiettivi della Società in merito all'acquisizione e allo staking di ETH, il valore a lungo termine di Ethereum, la crescita continua e l'avanzamento della strategia di tesoreria Ethereum della Società e i vantaggi applicabili alla Società. Nel valutare queste dichiarazioni previsionali, dovresti considerare diversi fattori, tra cui la capacità di Bitmine di tenere il passo con le nuove tecnologie e le mutevoli esigenze del mercato; la capacità di Bitmine di finanziare la sua attività attuale, le operazioni di tesoreria di Ethereum e le attività future proposte; l'ambiente competitivo dell'attività di Bitmine; e il valore futuro di Bitcoin ed Ethereum. I risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti nelle dichiarazioni a carattere previsionale. Le dichiarazioni a carattere previsionale sono soggette a numerose condizioni, molte delle quali esulano dal controllo di Bitmine – quelle stabilite nella sezione "Risk Factors" del modulo 10-K di Bitmine depositato presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC") il 21 novembre 2025, nonché tutti gli altri documenti depositati presso la SEC e i successivi aggiornamenti e modifiche a cadenza periodica. Le copie dei documenti depositati da Bitmine presso la SEC sono disponibili sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Bitmine non si assume alcun obbligo di aggiornare le presenti dichiarazioni in caso di revisioni o modifiche successive alla data di pubblicazione del presente comunicato, a eccezione di quanto stabilito dalla legge.

