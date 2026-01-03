Bitmine Umumkan Chairman's Message Baru yang Menjelaskan Mengapa Pemegang Saham Sebaiknya Memberikan Suara YA Untuk Menyetujui Perubahan Guna Meningkatkan Jumlah Saham yang Sah

Pemegang saham BMNR dihimbau untuk meninjau Chairman's Message dan memberikan suara bagi 4 proposal tersebut sebelum tanggal 14 Januari 2026

Bitmine akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan di Wynn Las Vegas pada tanggal 15 Januari 2026

Bitmine tetap didukung oleh kelompok penting beranggotakan investor institusi seperti Cathie Wood dari ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital, dan investor pribadi Thomas "Tom" Lee guna mendukung tujuan Bitmine untuk mengakuisisi 5% ETH

LAS VEGAS, 4 Januari 2026 /PRNewswire/ -- Hari ini Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) mengumumkan Chairman's Message yang baru ( tautan ) berisi penjelasan mengapa pemegang saham diminta memberikan suara YA pada proposal untuk meningkatkan jumlah saham yang sah milik Perusahaan. Pesan ini tersedia di situs web Bitmine dan dimaksudkan sebagai konteks tambahan sebelum pemungutan suara pemegang saham yang akan datang.

Batas waktu pemungutan suara adalah tanggal 14 Januari 2026 jam 23.59 ET.

Dalam video tersebut, Chairman Tom Lee menjelaskan alasan di balik Proposal 2 yang meminta persetujuan pemegang saham untuk mengoreksi Akta Pendirian Perusahaan yang telah Diubah dan Direvisi guna meningkatkan jumlah saham yang sah, dari 500 juta menjadi 50 miliar.

Perusahaan perlu meningkatkan jumlah saham yang sah karena tiga alasan:

Agar Bitmine dapat melakukan kegiatan pasar modal, termasuk penawaran di pasar, konversi, dan waran. Memberikan fleksibilitas untuk mendapatkan transaksi oportunistik, termasuk potensi merger atau akuisisi. Yang terpenting, Perusahaan akan dapat melakukan pemecahan saham di kemudian hari bila perlu.

Sejak menerapkan strategi perubahan pada bulan Juli yang menjadikan Ethereum (ETH) sebagai aset treasury utama, Bitmine mengamati bahwa harga sahamnya mengikuti pergerakan ETH dengan cermat.

*Koefisien (menurut Bloomberg) adalah 0,015 harga ETH dan pertambahan ETH/saham

Diagram pencar di galeri di atas menunjukkan kaitan yang jelas (sumbu x adalah ETH, sumbu y adalah BMNR).

Perusahaan yakin bahwa Ethereum mewakili masa depan keuangan, siklus super yang didorong oleh rekayasa ulang Wall Street pada blockchain. Para pemimpin industri besar sependapat, termasuk Larry Fink, CEO BlackRock. Menurutnya, tokenisasi adalah evolusi berikutnya di pasar global. Sebagian besar tokenisasi terjadi di Ethereum.

Sebelumnya, Bitmine mencatat pandangannya bahwa tokenisasi akan mendorong ETH/BTC mencapai level tertinggi sepanjang masa (0,0873).

Dengan target 0,25 karena Ethereum terbukti menjadi masa depan keuangan

Hal ini menyiratkan harga ETH di masa mendatang sebesar:

$12.000

$22.000 (harga tertinggi sebelumnya)

$62.000 (0,25; "jalur pembayaran")

$250.000 (jika BTC mencapai $1 juta)

Potensi harga ETH di masa depan ini dapat digunakan untuk menghitung harga BMNR yang "tersirat" di masa depan**

$22.000 ETH → $500 BMNR

$62.500 ETH → $1.500 BMNR

$250.000 ETH → $5.000 BMNR

**Semua ini menggunakan koefisien 0,15* ETH dan asumsi pertambahan ETH/lembar saham sebesar 33%. Hanya untuk tujuan ilustrasi. Bukan perkiraan.

Agar saham tetap "dapat diakses" oleh publik, Perusahaan ingin memecah saham untuk mengubah harga saham kembali ke $25.

Jika saham BMNR adalah:

$500, memerlukan pembagian 20:1

$1.500, memerlukan pembagian 60:1

5.000 dolar memerlukan pembagian 100:1

Pemecahan ini akan meningkatkan jumlah saham yang beredar. Dengan demikian, kelak Bitmine hanya dapat memecah saham jika jumlah saham yang sah meningkat.

Pemegang saham dihimbau untuk meninjau pesan Chairman's Message dan memberikan suara sebelum tanggal 14 Januari 2026 serta menghadiri rapat tahunan pada tanggal 15 Januari 2026 di Wynn Las Vegas.

Anda harus mendaftar lebih dahulu untuk menghadirinya: https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

Rapat tahunan akan disiarkan langsung di akun X Bitmine: https://x.com/bitmnr

Presentasi Laba Tahun Fiskal Penuh 2025 dan presentasi perusahaan terdapat di: https://bitminetech.io/investor-relations/

Pesan dari Pimpinan:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Untuk informasi lebih lanjut, harap mendaftar di: https://bitminetech.io/contact-us/

Tentang Bitmine

Bitmine adalah Perusahaan Jaringan Bitcoin dan Ethereum yang berfokus pada akumulasi Kripto untuk investasi jangka panjang, dari pengoperasian penambangan Bitcoin kami maupun dari hasil transaksi peningkatan modal. Lini bisnis Bitmine meliputi Penambangan Bitcoin, penambangan Bitcoin sintetis melalui keterlibatan dalam penambangan Bitcoin, hashrate sebagai produk keuangan, menawarkan layanan konsultasi dan penambangan kepada perusahaan yang ingin memiliki pendapatan dalam denominasi Bitcoin, dan memberikan konsultasi umum tentang Bitcoin kepada perusahaan publik. Pengoperasian Bitmine berada di wilayah energi berbiaya rendah di Trinidad; Pecos, Texas; dan Silverton, Texas.

Untuk rincian lain, ikuti di X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Pernyataan Berpandangan Ke Depan

Siaran pers ini berisi "pernyataan berpandangan ke depan." Pernyataan dalam siaran pers ini yang tidak murni bersifat sejarah merupakan pernyataan berpandangan ke depan yang mengandung risiko dan ketidakpastian. Dokumen ini secara khusus berisi pernyataan berpandangan ke depan mengenai kemajuan dan pencapaian tujuan Perusahaan terkait akuisisi dan staking ETH, nilai jangka panjang Ethereum, pertumbuhan berkelanjutan dan kemajuan strategi treasury Ethereum milik Perusahaan, dan manfaat yang berlaku bagi Perusahaan. Saat mengevaluasi pernyataan berpandangan ke depan ini, Anda harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kemampuan Bitmine dalam mengimbangi teknologi baru dan kebutuhan pasar yang berubah; kemampuan Bitmine untuk membiayai bisnis saat ini, pengoperasian treasury Ethereum, dan usulan bisnis di masa depan; lingkungan kompetitif dalam bisnis Bitmine; dan nilai Bitcoin dan Ethereum di masa mendatang. Hasil kinerja sebenarnya di masa mendatang mungkin berbeda secara material dari yang diungkapkan dalam pernyataan berpandangan ke depan. Pernyataan berpandangan ke depan tergantung pada berbagai kondisi yang sebagian besar berada di luar kendali Bitmine, termasuk yang ditetapkan di bagian Faktor Risiko pada Formulir 10-K Bitmine yang diajukan ke Securities and Exchange Commission ("SEC") pada tanggal 21 November 2025, dan semua pengajuan lain kepada SEC, sebagaimana telah diubah atau diperbarui setelah beberapa waktu. Salinan pengajuan Bitmine kepada SEC tersedia di situs web SEC di www.sec.gov. Bitmine tidak wajib memperbarui pernyataan ini untuk melakukan revisi atau perubahan setelah tanggal rilis ini, kecuali jika diwajibkan oleh hukum.

