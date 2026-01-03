Bitmine publiceert bericht van de nieuwe voorzitter waarin wordt uitgelegd waarom aandeelhouders JA moeten stemmen om het amendement goed te keuren om geautoriseerde aandelen te verhogen

BMNR-aandeelhouders worden aangemoedigd om de boodschap van de voorzitter te lezen en vóór de deadline van 14 januari 2026 over de vier voorstellen te stemmen.

Bitmine houdt op 15 januari 2026 zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering in het Wynn Las Vegas

Bitmine wordt nog steeds ondersteund door een vooraanstaande groep institutionele investeerders, waaronder Cathie Wood van ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital en persoonlijke investeerder Thomas "Tom" Lee om het doel van Bitmine om 5% van ETH te verwerven te ondersteunen

LAS VEGAS, 3 januari 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) heeft vandaag de publicatie aangekondigd van een nieuw bericht van de voorzitter (link) waarin wordt uiteengezet waarom aandeelhouders worden gevraagd JA te stemmen over een voorstel om de geautoriseerde aandelen van het bedrijf te verhogen. Het bericht is nu beschikbaar op de Bitmine-website en is bedoeld om extra context te bieden voorafgaand aan de komende stemming van de aandeelhouders.

De deadline voor de stemming is 14 januari 2026 om 23.59 uur ET.

In de video legt voorzitter Tom Lee de reden achter 'Proposal 2' uit, waarin de goedkeuring van de aandeelhouders wordt gezocht om het gewijzigde en herziene certificaat van oprichting van het bedrijf te wijzigen om geautoriseerde aandelen van 500 miljoen naar 50 miljard te verhogen.

Er zijn drie redenen waarom het bedrijf de toegestane aandelen moet verhogen:

Het zou Bitmine in staat stellen om kapitaalmarktactiviteiten uit te voeren, waaronder aanbiedingen op de markt, converteerbare obligaties en warrants. Het zou flexibiliteit bieden om opportunistische deals te sluiten, waaronder mogelijke fusies of overnames. Het belangrijkste is dat het het bedrijf in staat zou stellen toekomstige aandelensplitsingen zoals nodig uit te voeren.

Sinds zijn ommedraai in juli om Ethereum (ETH) tot zijn primair treasury-actief te maken, merkt Bitmine op dat zijn aandelenkoers de bewegingen in ETH nauwlettend volgt.

*Coëfficiënt (per Bloomberg) is 0,015 ETH-prijs plus toename van ETH/aandeel

De spreidingsgrafiek in de bovenstaande galerij laat het duidelijke verband zien (de x-as is ETH; de y-as is BMNR).

Het bedrijf gelooft dat Ethereum de toekomst van financiën vertegenwoordigt, een supercyclus die wordt aangedreven door Wall Street-reengineering op de blockchain. Grote brancheleiders zijn het erover eens, onder wie Larry Fink, CEO van BlackRock, die zei dat tokenisatie de volgende evolutie van wereldwijde markten is. En het overgrote deel van tokenisatie gebeurt op Ethereum.

Bitmine merkte eerder op dat de tokenisatie ETH/BTC zal drijven naar een recordhoogtepunt (0,0873).

Het targeten van 0,25 als Ethereum blijkt de toekomst van de financiën te zijn

Dit impliceert toekomstige ETH-prijzen van:

$ 12.000

$ 22.000 (vorige hoogtepunt)

$ 62.000 (0,25, "payment rails")

$ 250.000 (als BTC $ 1 miljoen bereikt)

Deze potentiële toekomstige ETH-prijzen kunnen worden gebruikt om "impliciete" toekomstige BMNR-prijzen te berekenen**

$ 22.000 ETH → $ 500 BMNR

$ 62.500 ETH → $ 1500 BMNR

$ 250.000 ETH → $ 5000 BMNR

**Deze gebruiken de coëfficiënt 0,15* ETH plus de veronderstelde toename ETH/aandeel van 33%. Deze zijn uitsluitend ter illustratie bedoeld. Geen prognose.

Om aandelen "toegankelijk" voor het publiek te houden, zou het bedrijf de aandelen willen splitsen om de aandelenprijs terug te zetten naar $ 25.

Indien de aandelen van BMNR goed zijn voor:

$ 500, is er een splitsing van 20:1 nodig

$ 1500, is er een splitsing van 60:1 nodig

$ 5000, is er een splitsing van 100:1 nodig

Deze splitsingen zullen het totale aantal uitstaande aandelen verhogen. Dus kan Bitmine in de toekomst alleen aandelen splitsen als de totale geautoriseerde aandelen worden verhoogd.

De aandeelhouders worden aangemoedigd om de boodschap van de voorzitter te bekijken en vóór de deadline van 14 januari 2026 te stemmen. Ze zijn bovendien van harte welkom om de jaarvergadering op 15 januari 2026 in het Wynn Las Vegas bij te wonen.

Voor het bijwonen van de vergadering moet u zich vooraf registreren: https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

De jaarlijkse vergadering wordt live gestreamd op het X-account van Bitmine: https://x.com/bitmnr

De presentatie van de winst voor het volledige boekjaar 2025 en de bedrijfspresentatie zijn hier te vinden: https://bitminetech.io/investor-relations/

De boodschap van de voorzitter is hier te vinden:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Om op de hoogte te blijven, kunt u zich aanmelden op: https://bitminetech.io/contact-us/

Over Bitmine

Bitmine is een Bitcoin- en Ethereum-netwerkbedrijf met een focus op de accumulatie van Crypto voor langetermijninvesteringen, of deze nu zijn verworven door onze Bitcoin-mijnbouwactiviteiten of uit de opbrengst van kapitaalverzameltransacties. De bedrijfslijnen van het bedrijf omvatten Bitcoin Mining, synthetische Bitcoin-mining door betrokkenheid bij Bitcoin-mining, hashrate als een financieel product, het aanbieden van advies- en mijnbouwdiensten aan bedrijven die geïnteresseerd zijn in het verdienen van Bitcoin-genomineerde inkomsten en algemeen Bitcoin-advies aan publieke bedrijven. De activiteiten van Bitmine zijn gevestigd in goedkope energiegebieden in Trinidad; Pecos, Texas; en Silverton, Texas.

Voor meer details zie X:

https://x.com/bitmnr https://x.com/fundstrat https://x.com/bmnrintern

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" vormen. De verklaringen in dit persbericht die niet puur historisch zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen die risico's en onzekerheden omvatten. Dit document bevat met name toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de voortgang en de verwezenlijking van de doelstellingen van de onderneming met betrekking tot de overname en staking van ETH, de langetermijnwaarde van Ethereum, de voortdurende groei en vooruitgang van de Ethereum-schatkiststrategie van de onderneming en de toepasselijke voordelen voor de onderneming. Bij het evalueren van deze toekomstgerichte verklaringen moet u rekening houden met verschillende factoren, waaronder het vermogen van Bitmine om gelijke tred te houden met nieuwe technologie en veranderende marktbehoeften; het vermogen van Bitmine om zijn huidige activiteiten, Ethereum-schatkistactiviteiten en voorgestelde toekomstige activiteiten te financieren; de concurrerende omgeving van Bitmines activiteiten; en de toekomstige waarde van Bitcoin en Ethereum. De werkelijke toekomstige prestatie-uitkomsten en -resultaten kunnen wezenlijk verschillen van diegene die worden uitgedrukt in toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen zijn onderworpen aan tal van voorwaarden, waarvan vele buiten de controle van Bitmine liggen, waaronder die welke zijn uiteengezet in de sectie Risicofactoren van het formulier 10-K van Bitmine dat op 21 november 2025 bij de Securities and Exchange Commission (de "SEC") werd ingediend, evenals alle andere SEC-dossiers, zoals van tijd tot tijd gewijzigd of bijgewerkt. Kopieën van Bitmines dossiers bij de SEC zijn beschikbaar op de website van de SEC op www.sec.gov. Bitmine verbindt zich er niet toe deze verklaringen bij te werken voor herzieningen of wijzigingen na de datum van deze publicatie, tenzij wettelijk vereist.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg