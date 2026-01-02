-Bitmine publica nuevo mensaje del presidente explicando por qué los accionistas deberían votar SÍ para aprobar la enmienda que aumenta las acciones autorizadas

Se anima a los accionistas de BMNR a revisar el mensaje del presidente y votar sobre las cuatro propuestas antes de la fecha límite del 14 de enero de 2026.

Bitmine celebrará su Junta Anual de Accionistas en el Wynn Las Vegas el 15 de enero de 2026.

Bitmine cuenta con el respaldo de un destacado grupo de inversores institucionales, entre ellos Cathie Wood de ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital y el inversor personal Thomas "Tom" Lee, para apoyar el objetivo de Bitmine de adquirir el 5 % de ETH

LAS VEGAS, 2 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ: BMNR) anunció hoy la publicación de un nuevo mensaje del presidente (enlace) que explica por qué se solicita a los accionistas que voten SÍ a la propuesta de aumentar el número de acciones autorizadas de la Compañía. El mensaje ya está disponible en el sitio web de Bitmine y busca proporcionar contexto adicional antes de la próxima votación de los accionistas.

La fecha límite para votar es el 14 de enero de 2026 a las 11:59 p.m. ET.

En el video, el presidente Tom Lee explica la justificación de la Propuesta 2, que busca la aprobación de los accionistas para modificar el Certificado de Constitución Enmendado y Reformulado de la Compañía y aumentar el número de acciones autorizadas de 500 millones a 50.000 millones.

Hay tres razones por las que la Compañía necesita aumentar el número de acciones autorizadas:

Permitiría a Bitmine realizar actividades en el mercado de capitales, incluyendo ofertas en el mercado, convertibles y garantías. Proporcionaría flexibilidad para buscar acuerdos oportunistas, incluyendo posibles fusiones o adquisiciones. Y lo más importante, permitiría a la Compañía implementar futuras divisiones de acciones según sea necesario.

Desde que en julio cambió de rumbo y convirtió a Ethereum (ETH) en su principal activo de tesorería, Bitmine ha observado que el precio de sus acciones ha seguido de cerca los movimientos de ETH.

*El coeficiente (según Bloomberg) es 0,015 del precio de ETH más la acumulación de ETH por acción.

El gráfico de dispersión de la galería superior muestra la clara relación (el eje x representa ETH, el eje y representa BMNR).

La compañía cree que Ethereum representa el futuro de las finanzas, un superciclo impulsado por la reingeniería de Wall Street en la blockchain. Los principales líderes del sector coinciden, incluyendo a Larry Fink, consejero delegado de BlackRock, quien afirmó que la tokenización es la próxima evolución de los mercados globales. Y la gran mayoría de la tokenización se está produciendo en Ethereum.

Anteriormente, Bitmine expresó su opinión de que la tokenización impulsará el par ETH/BTC a máximos históricos (0,0873).

Apuntando a 0,25 mientras Ethereum demuestra ser el futuro de las finanzas

Esto implica precios futuros de ETH de:

$12.000

$22.000 (máximo anterior)

$62.000 (0,25, "rieles de pago")

$250.000 (si BTC alcanza $1 millón)

Estos posibles precios futuros de ETH se pueden utilizar para calcular los precios futuros "implícitos" de BMNR**

$22.000 ETH → $500 BMNR

$62.500 ETH → $1.500 BMNR

$250.000 ETH → $5.000 BMNR

**Estos datos utilizan el coeficiente de 0,15* ETH más una acumulación estimada de ETH/acción del 33 %. Estos datos son solo para fines ilustrativos. No constituyen un pronóstico.

Para mantener las acciones "accesibles" al público, la Compañía querría dividirlas para restablecer el precio de las acciones a $25.

Si las acciones de BMNR son:

$500, necesita una división de 20:1

$1.500, necesita una división de 60:1

$5.000, necesita una división de 100:1

Estas divisiones aumentarán el total de acciones en circulación. Por lo tanto, Bitmine solo podrá dividir acciones en el futuro si se incrementa el total de acciones autorizadas.

Se anima a los accionistas a revisar el mensaje del presidente y a votar antes de la fecha límite del 14 de enero de 2026. Les invitamos a asistir a la junta anual el 15 de enero de 2026 en el Wynn Las Vegas.

Para asistir a la junta, es necesario registrarse con antelación. Consulte aquí: https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

La reunión anual se transmitirá en vivo en la cuenta X de Bitmine: https://x.com/bitmnr

La presentación de las ganancias del año fiscal completo 2025 y la presentación corporativa se pueden encontrar aquí: https://bitminetech.io/investor-relations/

El mensaje del Presidente se puede encontrar aquí:

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Para mantenerse informado, regístrese en: https://bitminetech.io/contact-us/

Acerca de Bitmine

Bitmine es una empresa de redes Bitcoin y Ethereum centrada en la acumulación de criptomonedas para inversión a largo plazo, ya sea adquiridas mediante nuestras operaciones de minería de Bitcoin o con el producto de las operaciones de captación de capital. Sus líneas de negocio incluyen la minería de Bitcoin, la minería sintética de Bitcoin mediante la participación en la minería de Bitcoin, el hashrate como producto financiero, la oferta de servicios de asesoría y minería a empresas interesadas en obtener ingresos denominados en Bitcoin y la asesoría general sobre Bitcoin a empresas que cotizan en bolsa. Las operaciones de Bitmine se encuentran en regiones con energía de bajo coste en Trinidad; Pecos, Texas; y Silverton, Texas.

Para más información, siga en X:

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones que constituyen "declaraciones prospectivas". Las declaraciones de este comunicado que no sean puramente históricas son declaraciones prospectivas que implican riesgos e incertidumbres. Este documento contiene específicamente declaraciones prospectivas sobre el progreso y el logro de los objetivos de la Compañía en cuanto a la adquisición y el staking de ETH, el valor a largo plazo de Ethereum, el crecimiento continuo y el avance de la estrategia de tesorería de Ethereum de la Compañía y los beneficios aplicables a la Compañía. Al evaluar estas declaraciones prospectivas, deben considerar diversos factores, incluyendo la capacidad de Bitmine para mantenerse al día con las nuevas tecnologías y las necesidades cambiantes del mercado; la capacidad de Bitmine para financiar su negocio actual, las operaciones de tesorería de Ethereum y los negocios futuros propuestos; el entorno competitivo de Bitmine; y el valor futuro de Bitcoin y Ethereum. Los resultados reales de rendimiento futuro pueden diferir sustancialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a numerosas condiciones, muchas de las cuales escapan al control de Bitmine, incluidas las establecidas en la sección de Factores de Riesgo del Formulario 10-K de Bitmine, presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) el 21 de noviembre de 2025, así como en todos los demás documentos presentados ante la SEC, con sus modificaciones o actualizaciones periódicas. Copias de los documentos presentados por Bitmine ante la SEC están disponibles en el sitio web de la SEC en www.sec.gov. Bitmine no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones para incluir revisiones o cambios posteriores a la fecha de este comunicado, salvo que lo exija la ley.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg