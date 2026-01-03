Bitmine publie un nouveau message du président expliquant pourquoi les actionnaires devraient voter OUI pour approuver l'amendement visant à augmenter le nombre d'actions autorisées

Les actionnaires de BMNR sont encouragés à lire le message du président et à voter sur les quatre propositions avant la date limite du 14 janvier 2026

L'assemblée générale annuelle de Bitmine se déroulera au Wynn Las Vegas le 15 janvier 2026

Bitmine reste soutenue par un groupe d'investisseurs institutionnels de premier plan, dont Cathie Wood d'ARK, MOZAYYX, Founders Fund, Bill Miller III, Pantera, Kraken, DCG, Galaxy Digital et l'investisseur personnel Thomas « Tom » Lee, pour appuyer l'objectif de Bitmine d'acquérir 5% du nombre total d'ETH

LAS VEGAS, 3 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Bitmine Immersion Technologies, Inc. (NASDAQ : BMNR) annonce aujourd'hui la publication d'un nouveau message du président ( lien ) expliquant pourquoi il est demandé aux actionnaires de voter OUI à une proposition visant à augmenter le nombre d'actions autorisées de la société. Le message est maintenant disponible sur le site web de Bitmine et vise à fournir un contexte supplémentaire avant le prochain vote des actionnaires.

La date limite pour voter est fixée au 14 janvier 2026 à 23h59 ET.

Dans la vidéo, le président Tom Lee explique la raison d'être de la Proposition 2, qui vise à obtenir l'approbation des actionnaires pour modifier le certificat d'incorporation modifié et reformulé de l'entreprise afin d'augmenter le nombre d'actions autorisées de 500 millions à 50 milliards.

L'entreprise a besoin d'augmenter le nombre d'actions autorisées pour trois raisons :

cela permettrait à Bitmine de mener des activités sur les marchés des capitaux, y compris des offres sur le marché, des obligations convertibles et des bons de souscription. cela offrirait une certaine souplesse pour réaliser des opérations opportunistes, y compris des fusions ou des acquisitions potentielles. mais avant tout, cela permettrait à l'entreprise de procéder à de futures divisions d'actions si nécessaire.

Depuis qu'elle a décidé en juillet de faire de l'Ethereum (ETH) son principal actif de trésorerie, Bitmine a observé que le prix de son action suivait de près les mouvements de l'ETH.

*Le coefficient (selon Bloomberg) est de 0,015 prix de l'ETH plus accrétion de l'ETH/action.

Le diagramme de dispersion dans la galerie ci-dessus montre clairement le lien (l'axe des x est l'ETH, l'axe des y est BMNR).

L'entreprise estime que l'Ethereum représente l'avenir de la finance, un super-cycle entraîné par la réingénierie de Wall Street sur la blockchain. Les principaux leaders du secteur sont d'accord, notamment Larry Fink, PDG de BlackRock, qui a déclaré que la tokenisation était la prochaine évolution des marchés mondiaux. Et la grande majorité de la tokenisation se fait sur Ethereum.

Précédemment, Bitmine a indiqué qu'il pensait que la tokenisation conduirait l'ETH/BTC à atteindre des sommets historiques (0,0873).

Viser 0,25 alors que l'Ethereum s'avère être l'avenir de la finance

Cela implique des prix futurs de l'ETH de :

12 000 dollars

22 000 dollars (sommet précédent)

62 000 dollars (0,25, « rails de paiement »)

250 000 dollars (si le BTC atteint 1 million de dollars)

Ces futurs prix potentiels de l'ETH peuvent être utilisés pour calculer les futurs prix « implicites » de BMNR**

22 000 dollars ETH → 500 dollars BMNR

62 500 dollars ETH → 1 500 dollars BMNR

250 000 dollars ETH → 5 000 dollars BMNR

**Ces chiffres sont basés sur le coefficient 0,15* ETH et sur l'hypothèse d'une augmentation de l'ETH/action de 33%. Ces exemples ne sont donnés qu'à titre d'illustration. Il ne s'agit pas d'une prévision.

Pour que les actions restent « accessibles » au public, la société souhaiterait diviser les actions, afin de ramener le prix de l'action vers 25 dollars.

Si les actions BMNR sont à :

500 dollars, nécessite un fractionnement 20:1

1 500 dollars, nécessite un fractionnement de 60:1

5 000 dollars, nécessite un fractionnement de 100:1

Ces fractionnements augmenteront le nombre total d'actions en circulation. Par conséquent, Bitmine ne peut diviser les actions à l'avenir que si le nombre total d'actions autorisées est augmenté.

Les actionnaires sont invités à prendre connaissance du message du président et à voter avant la date limite du 14 janvier 2026. Ils sont également invités à assister à l'assemblée annuelle du 15 janvier 2026 au Wynn Las Vegas.

Pour assister à la réunion, vous devez vous inscrire à l'avance sur : https://web.viewproxy.com/BMNR/2026

L'assemblée annuelle sera retransmise en direct sur le compte X de Bitmine : https://x.com/bitmnr

La présentation des résultats de l'exercice 2025 complet et la présentation corporative sont disponibles ici : https://bitminetech.io/investor-relations/

Le message du président est disponible ici :

https://www.bitminetech.io/chairmans-message

Pour rester informé, veuillez vous inscrire à l'adresse https://bitminetech.io/contact-us/

À propos de Bitmine

BitMine est une société de réseau Bitcoin et Ethereum qui se concentre sur l'accumulation de cryptoactifs pour l'investissement à long terme, qu'ils soient acquis par nos opérations de minage de Bitcoin ou par le produit de transactions de levée de fonds. Les activités de la société comprennent le minage de Bitcoin, le minage de Bitcoin synthétique par la participation au minage de Bitcoin, le taux de hachage comme produit financier, l'offre de services de conseil et de minage aux entreprises intéressées par des revenus libellés en Bitcoin, et des conseils généraux aux entreprises publiques en matière de Bitcoin. Les activités de Bitmine sont situées dans des régions à faibles coûts énergétiques : Trinité-et-Tobago, Pecos (Texas) et Silverton (Texas).

Pour plus de renseignements, suivez sur X :

https://x.com/bitmnr

https://x.com/fundstrat

https://x.com/bmnrintern

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives ». Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ce document contient en particulier des déclarations prospectives concernant les progrès et la réalisation des objectifs de la société concernant l'acquisition et le jalonnement de l'ETH, la valeur à long terme de l'Ethereum, la croissance continue et l'avancement de la stratégie de trésorerie Ethereum de la société et les avantages applicables à la société. En évaluant ces déclarations prospectives, vous devez considérer divers facteurs, y compris la capacité de Bitmine à suivre le rythme des nouvelles technologies et des besoins changeants du marché, la capacité de Bitmine à financer son activité actuelle, les opérations de trésorerie Ethereum et l'activité future proposée, l'environnement concurrentiel de l'activité de Bitmine et la valeur future de Bitcoin et d'Ethereum. Les performances et résultats réels futurs peuvent différer de manière significative de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont soumises à de nombreuses conditions, dont beaucoup sont hors du contrôle de Bitmine, y compris celles énoncées dans la section « Risk Factors » du formulaire 10-K déposé par Bitmine auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 21 novembre 2025, ainsi que dans tous les autres documents déposés auprès de la SEC, tels que modifiés ou mis à jour de temps à autre. Des copies des documents déposés par Bitmine auprès de la SEC sont disponibles sur le site web de la SEC à l'adresse suivante : www.sec.gov. BitMine ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations pour tenir compte des révisions ou des changements intervenus après la date de ce communiqué, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2739874/BitMine_Dark_Background___Logo.jpg