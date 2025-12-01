카시오, 디자인 계산기 25종 출시

다양한 색상과 스타일로 선택의 즐거움이 두 배로

도쿄 2025년 12월 1일 /PRNewswire/ -- 카시오 컴퓨터(Casio Computer)가 새 디자인 계산기 25종을 출시했다.

소비자는 개인 취향과 라이프스타일에 맞게 여러 가지 색상 중에서 원하는 것을 선택할 수 있다. 카시오는 탁상용 전자 계산기 사업 진출 60주년을 맞아 자사 디자인 계산기의 품질을 면밀하게 검토했고 그 결과, 요즘 트렌드에 맞게 디자인 계산기 시리즈의 외관을 개선했다.

■Colorful Calculator

모노톤, 파스텔, 스모키 톤 등 컬러 팔레트가 다채롭게 투톤으로 들어간 계산기 라인업으로 일상적인 용도와 업무용에 모두 다 잘 어울리는 제품이다. Mini Desk Type MS-20YC(열 가지 색상)는 한 손에 쏙 들어오는 둥글고 심플한 디자인이 특징이고 Portable Type SL-310YC(다섯 가지 색상)는 주머니에 쏙 들어가는 슬림한 사이즈가 특징이다. 소비자는 각자 스타일과 용도에 따라 원하는 색상을 선택할 수 있다.

■Stylish Calculator

슬림하고 스타일리시한 라인업으로 세련된 컬러 톤과 고급스러운 질감이 특징인 제품들이 포진해 있다. 메탈 마감 처리된 Iron Black 버전은 고급스러운 헤어라인 텍스처가 특징이고, Ice Blue와 Shiny Gold는 세련된 블라스트 마감이 돋보인다. 레진 마감된 Misty Green과 과 Silky White 버전은 부드러운 무광 펄 광택이 포인트. LCD와 태양광 패널이 표면 레이아웃 하나에 이식되어 소재의 질감이 돋보이고 디자인이 심플해 보인다. 슬림한데다 레이어드 백 디자인이어서 잡기도 편하다. Stylish Calculator 라인업의 구성은 Compact Desk Type JW-200DQ(다섯 가지 컬러)와 Mini Desk Type MS-200DQ(다섯 가지 컬러)이다. 설계가 정교해 업무용부터 선물용까지 여러 용도로 쓸 수 있다.

카시오는 이번 신제품을 통해 실용적인 계산 도구뿐만 아니라 개성에 맞게 재미있는 제품을 공급하겠다는 약속을 다시 한 번 지켜냈다는 평가다.

각 제품의 출시는 국가마다 다를 수도 있다.

■Colorful Calculator 사이트

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■Stylish Calculator 사이트

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

탁상용 전자 계산기 60주년 특별 사이트

https://web.casio.com/calculator/60th/

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD