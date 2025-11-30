Casio bringt 25 Design-Rechner auf den Markt

Freude schenken mit vielen Farben und Stilvarianten

TOKYO, 30. November 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab die Einführung von 25 neuen Design-Rechnern bekannt.

Die 25 neuen Design-Taschenrechner bieten den Benutzern eine große Auswahl an Farben, die einer Vielzahl von persönlichen Vorlieben und Lebensstilen gerecht werden. Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums seiner elektronischen Tischrechner hat Casio die wesentlichen Eigenschaften seiner Design-Taschenrechner überarbeitet. Deshalb hat die Marke das Design ihrer Rechnerserie aufgefrischt, um aktuellen Trends zu begegnen.

■Bunter Rechner

Diese Produktreihe bietet eine breite Farbpalette – von Monotönen und Pastelltönen bis hin zu Rauchfarben – in zweifarbigen Rechnern, die sich sowohl für den täglichen Gebrauch als auch für geschäftliche Zwecke eignen. Der Mini Desk Type MS-20YC (10 Farben) hat ein abgerundetes, schlichtes Design, das gut in der Hand liegt, während der Portable Type SL-310YC (5 Farben) eine schlanke, kompakte Form hat, die leicht in die Tasche passt. Nutzer können aus einer breiten Palette von Farben wählen, die ihrem Stil und ihrem Verwendungszweck entsprechen.

■Stilvoller Taschenrechner

Diese schlanke, stilvolle Linie konzentriert sich auf raffinierte Farbtöne und hochwertige Texturen. Die Variante Iron Black mit Metallfinish weist eine luxuriöse Haarstruktur auf, während die Varianten Ice Blue und Shiny Gold eine raffinierte gestrahlte Oberfläche haben. Die Varianten Misty Green und Silky White aus Kunstharz sind mit einem weichen, matten Perlenglanz versehen. Der LCD-Bildschirm und das Solarpanel sind in eine einzige Oberfläche integriert, wodurch ein einfaches Design entsteht, das die Textur des Materials hervorhebt. Das geschichtete Rückseitendesign sorgt für einen komfortablen Griff an diesem schlanken Gerät. Die Stylish Calculator-Reihe umfasst den Compact Desk Type JW-200DQ (5 Farben) und den Mini Desk Type MS-200DQ (5 Farben). Diese raffinierten Taschenrechner eignen sich für viele Zwecke – ob im Geschäftsleben oder als Geschenk.

Mit diesen neuen Produkten bekräftigt Casio sein Engagement, nicht nur praktische Rechenwerkzeuge anzubieten, sondern auch die Freude am Spaß und an der persönlichen Auswahl.

Die Verfügbarkeit dieser neuen Rechner kann je nach Land variieren.

■Website „Colorful Calculator"

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■Website „Stylish Calculator"

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■Sonderseite zum 60-jährigen Jubiläum des elektronischen Tischrechners

CASIO JAPAN DESIGN – 60 Jahre ELEKTRONISCHER TISCHRECHNER von CASIO | CASIO

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2833278/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_colorful.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2833279/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_stylish.jpg