Casio Luncurkan 25 Kalkulator Desain

■Colorful Calculator

Seri ini menawarkan beragam warna — mulai dari monotone, pastel, hingga smoky tones — dalam desain kalkulator two-tone yang cocok digunakan sehari-hari maupun di lingkungan kerja. Varian Mini Desk Type MS-20YC (10 warna) memiliki desain bulat dan simpel sehingga nyaman digenggam, sedangkan varian Portable Type SL-310YC (lima warna) hadir dengan bentuk ramping dan ringkas, mudah disimpan di kantong. Pengguna dapat memilih berbagai warna sesuai gaya dan kebutuhan mereka.

■Stylish Calculator

Seri kalkulator yang ramping dan trendi ini mengutamakan pilihan warna yang elegan dan tekstur premium. Varian Iron Black dengan finishing logam menghadirkan motif garis tipis yang mewah. Sementara, Varian Ice Blue dan Shiny Gold menggunakan blasted finish yang terlihat modern. Varian Misty Green dan Silky White menawarkan tampilan matte-pearl sheen yang berbahan lembut. LCD dan panel tenaga surya pada seri kalkulator ini menyatu pada satu bidang sehingga memberikan tampilan minimalis dan menonjolkan tekstur material. Desain sisi belakang kalkulator seri ini juga mencakup beberapa lapisan agar nyaman saat digenggam. Seri Stylish Calculator mencakup Compact Desk Type JW-200DQ (lima warna), dan Mini Desk Type MS-200DQ (lima warna). Kalkulator elegan ini cocok untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penggunaan bisnis hingga hadiah.

Dengan produk terbaru ini, Casio semakin berkomitmen menghadirkan alat hitung yang tidak hanya fungsional, namun juga menyenangkan lewat pilihan desain yang lebih personal.

Ketersediaan kalkulator baru ini bervariasi menurut negara.

■Laman Colorful Calculator

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■Laman Stylish Calculator

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■Laman electronic desktop calculator 60th Anniversary special

https://web.casio.com/calculator/60th/

SOURCE CASIO COMPUTER CO., LTD