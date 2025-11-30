Casio uvede na trh 25 designových kalkulaček

Radost z bohatého výběru barev a stylů

TOKIO, 1. prosince 2025 /PRNewswire/ -- Společnost Casio Computer Co., Ltd. oznámila uvedení 25 nových designových kalkulaček na trh.

Pětadvacet nových designových kalkulaček nabízí uživatelům pestrý výběr barev, které vyhovují široké škále osobních preferencí a životních stylů. V rámci oslav 60. výročí výroby elektronických stolních kalkulaček přehodnotila společnost Casio základní vlastnosti svých designových kalkulaček. Výsledkem je aktualizace vzhledu řady designových kalkulaček, která odpovídá současným trendům.

■Barevná kalkulačka

Tato řada nabízí pestrou paletu barev – od jedné základní a pastelových až po kouřové tóny – ve dvoubarevných kalkulačkách, které se skvěle hodí jak pro běžné každodenní použití, tak pro pracovní prostředí. Stolní minikalkulačka MS-20YC (10 barev) se vyznačuje zaobleným, jednoduchým designem, který se pohodlně vejde do ruky, zatímco přenosná kalkulačka SL-310YC (5 barev) nabízí elegantní, kompaktní tvar, který se snadno vejde do kapsy. Uživatelé si mohou vybrat z pestré palety barev, které odpovídají jejich stylu a zamýšlenému použití.

■Elegantní kalkulačka

Tato štíhlá a elegantní řada se zaměřuje na rafinované barevné tóny a prémiové textury. Varianta Železná černá s kovovým povrchem se vyznačuje luxusní texturou s jemnými vlasovými linkami, zatímco varianty Ledově modrá a Zářivě zlatá mají sofistikovaný povrch s tryskáním. Varianty Zamlžená zelená a Hedvábně bílá s pryskyřičným povrchem jsou vyrobeny s jemným matným perleťovým leskem. LCD displej a solární panel jsou integrovány do jednoho povrchu, což vytváří jednoduchý design, který zdůrazňuje texturu materiálu. Vrstvený design zadní strany zajišťuje pohodlné uchopení této tenké pomůcky. Řada elegantních kalkulaček zahrnuje kompaktní stolní model JW-200DQ (5 barev) a stolní minimodel MS-200DQ (5 barev). Tyto sofistikované kalkulačky jsou vhodné pro různé účely, od obchodního použití až po dárky.

S těmito novými produkty Casio znovu potvrzuje svůj závazek nabízet nejen praktické výpočetní nástroje, ale také radost ze zábavných, personalizovaných možností.

Dostupnost těchto nových kalkulaček se může v jednotlivých zemích lišit.

■Stránka barevných kalkulaček

MS-20YC   https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC  https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■Stránka elegantních kalkulaček

JW-200DQ  https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ  https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■Speciální stránka k 60. výročí elektronické stolní kalkulačky

CASIO JAPAN DESIGN - 60th CASIO's ELECTRONIC DESKTOP CALCULATOR | CASIO

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2833278/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_colorful.jpg
Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2833279/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_stylish.jpg

