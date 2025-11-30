Casio lance 25 calculatrices design

La joie est au rendez-vous avec de nombreux choix de couleurs et de styles

TOKYO, 30 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co. Ltd. a annoncé la sortie de 25 nouvelles calculatrices design.

Avec ces 25 nouvelles calculatrices les utilisateurs ont accès à un vaste choix de couleurs pour satisfaire une multitude de préférences personnelles et de styles de vie. Alors que Casio célèbre le 60e anniversaire de son activité de calculatrices électroniques de bureau, l'entreprise a passé en revue les qualités essentielles de ses calculatrices design. En conséquence, l'entreprise a actualisé l'aspect de sa gamme de calculatrices design pour répondre aux tendances actuelles.

■Calculatrice colorée

Cette gamme offre un large éventail de couleurs - des tons monotones et pastels aux tons fumés - dans des calculatrices bicolores qui conviennent aussi bien à une utilisation quotidienne décontractée qu'à un environnement professionnel. Le Mini Desk Type MS-20YC (10 couleurs) possède une forme arrondie et simple qui tient confortablement dans la main, tandis que le Portable Type SL-310YC (5 couleurs) offre une forme élégante et compacte qui se glisse facilement dans une poche. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une large gamme de couleurs en fonction du style et de l'usage qu'ils souhaitent en faire.

■ Calculatrice élégante

Cette gamme mince et élégante met l'accent sur des tons de couleurs raffinés et des textures sophistiquées. La variante Iron Black à finition métallique possède une luxueuse texture capillaire, tandis que les variantes Ice Blue et Shiny Gold ont une finition sablée sophistiquée. Les variantes Misty Green et Silky White, avec une finition en résine, sont fabriquées avec un doux éclat de perles mates. L'écran LCD et le panneau solaire sont intégrés dans une seule surface, créant une conception simple mettant en valeur la texture du matériau. La conception du dos en couches procure une prise en main confortable de cet appareil mince. La gamme de calculatrices élégantes comprend la calculatrice de bureau compacte JW-200DQ (5 couleurs) et la calculatrice de bureau mini MS-200DQ (5 couleurs). Ces calculatrices sophistiquées sont destinées à de nombreux usages, qu'il s'agisse d'une utilisation professionnelle ou d'un cadeau.

Avec ces nouveaux produits, Casio réaffirme son engagement à offrir non seulement des outils de calcul pratiques, mais aussi le plaisir de choix amusants et personnalisés.

La disponibilité de ces nouvelles calculatrices peut varier d'un pays à l'autre.

■Site des calculatrices en couleur

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/

SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

■Site des calculatrices élégantes

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/

MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■Site spécial du 60e anniversaire des calculatrices électroniques de bureau

CASIO JAPAN DESIGN - 60th CASIO's ELECTRONIC DESKTOP CALCULATOR | CASIO

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833278/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_colorful.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2833279/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_stylish.jpg