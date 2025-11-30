Casio uvedie na trh 25 dizajnových kalkulačiek
News provided byCASIO COMPUTER CO., LTD
Nov 30, 2025, 20:00 ET
Radosť z veľkého výberu farieb a štýlov
TOKIO, 30. november 2025 /PRNewswire/ – Spoločnosť Casio Computer Co., Ltd. oznámila uvedenie 25 nových dizajnových kalkulačiek na trh.
25 nových dizajnových kalkulačiek ponúka používateľom bohatý výber farieb, ktoré vyhovujú širokej škále osobných preferencií a životného štýlu. Keďže Casio oslavuje 60. výročie svojho podnikania s elektronickými stolovými kalkulačkami, prináša nový pohľad na základné vlastnosti svojich dizajnových kalkulačiek. Výsledkom je aktualizovaný vzhľad série dizajnových kalkulačiek podľa dnešných trendov.
■ Farebná kalkulačka
Tento rad ponúka širokú farebnú paletu – od jednofarebných a pastelových až po dymové odtiene – v dvojfarebných kalkulačkách, ktoré skvele fungujú na bežné každodenné použitie aj v obchodnom prostredí. Mini Desk Type MS-20YC (10 farieb) sa vyznačuje zaobleným, jednoduchým dizajnom, ktorý pohodlne padne do ruky, zatiaľ čo Portable Type SL-310YC (5 farieb) ponúka elegantný a kompaktný dizajn, ktorý sa ľahko zmestí do vrecka. Používatelia si môžu vybrať zo širokej škály farieb, ktoré zodpovedajú ich štýlu a konkrétnemu použitiu.
■ Štýlová kalkulačka
Tento štíhly a štýlový rad sa zameriava na rafinované farebné tóny a prémiové textúry. Kovová povrchová úprava Iron Black sa vyznačuje luxusnou textúrou s jemnými líniami, zatiaľ čo varianty Ice Blue a Shiny Gold majú sofistikovaný pieskovaný povrch. Variácie Misty Green a Silky White so živicovou povrchovou úpravou sú vyrobené s jemným matným perleťovým leskom. LCD displej a solárny panel sú integrované v jednej vrstve, čím vytvárajú jednoduchý dizajn, ktorý zvýrazňuje textúru materiálu. Vrstvený dizajn zadnej strany zaisťuje pohodlné uchopenie tohto tenkého zariadenia. Rad štýlových kalkulačiek zahŕňa Compact Desk Type JW-200DQ (5 farieb) a Mini Desk Type MS-200DQ (5 farieb). Tieto sofistikované kalkulačky sú vhodné na rôzne účely, v obchodnom prostredí aj ako darček.
Novými produktmi spoločnosť Casio potvrdzuje svoj záväzok ponúkať nielen praktické výpočtové zariadenia, ale aj radosť zo zábavných a personalizovaných možností.
Dostupnosť nových kalkulačiek sa môže v jednotlivých krajinách líšiť.
■ Stránka s farebnými kalkulačkami
MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/
SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/
■ Stránka so štýlovými kalkulačkami
JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/
MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/
■ Špeciálna stránka k 60. výročiu elektronickej stolovej kalkulačky
CASIO JAPAN DESIGN - 60. výročie ELEKTRONICKEJ STOLOVEJ KALKULAČKY CASIO | CASIO
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833278/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_colorful.jpg
Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2833279/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_stylish.jpg
Share this article