Casio wprowadza 25 designerskich kalkulatorów przynosząc radość dzięki szerokiej gamie kolorów i stylów

Nov 30, 2025

TOKIO, 30 listopada 2025 r.  /PRNewswire/ -- Firma Casio Computer Co., Ltd. ogłosiła wprowadzenie na rynek 25 nowych designerskich kalkulatorów.

Wzornictwo nowych 25 kalkulatorów oferuje użytkownikom szeroki wybór kolorów, dostosowanych do różnorodnych osobistych preferencji i stylów życia. Podczas gdy Casio świętuje 60. rocznicę działalności na rynku elektronicznych kalkulatorów biurkowych, firma przyjrzała się najważniejszym cechom swoich designerskich kalkulatorów. Na podstawie tych analiz, zmodernizowano wygląd kalkulatorów z tej serii, aby uatrakcyjnić ich wygląd dzięki dostosowaniu do aktualnych trendów.

Seria kolorowych kalkulatorów Colorful Calculator

W ramach tej serii produktów oferujemy szeroką paletę kolorów - od jednobarwnych i pastelowych odcieni po odcienie przytłumione - w kalkulatorach o dwóch odcieniach, przeznaczonych zarówno do codziennego użytkowania na potrzeby własne, jak i do pracy. Kalkulator biurkowy Mini Desk Type MS-20YC (10 kolorów) charakteryzuje się zaokrąglonym, prostym wzornictwem i jest dobrze dopasowany do ręki, a kalkulator przenośny Portable Type SL-310YC (5 kolorów) oferuje elegancką i kompaktową formę, bez problemu mieszcząc się w kieszeni. Użytkownicy mogą wybrać spośród szerokiej gamy kolorów, dopasowując je do swojego stylu i przeznaczenia produktu.

Seria stylowych kalkulatorów Stylish Calculator

Seria nowych, cienkich i stylowych kalkulatorów skoncentrowana jest na doskonale dobranych odcieniach i wysokiej klasy fakturach. Wersja Iron Black (czarna) o metalicznym wykończeniu charakteryzuje się ekskluzywną, satynową fakturą, podczas gdy wersje Ice Blue (niebieska) i Shiny Gold (złota) mają wyrafinowane piaskowane wykończenie. Wersje wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze Misty Green (zielonym) i Silky White (białym) charakteryzują się delikatnym matowo-perłowym połyskiem. Wyświetlacz LCD i panel baterii słonecznej umieszczono w jednoczęściowej obudowie, tworząc proste wzornictwo, które podkreśla fakturę materiału. Tylna obudowa składająca się z kilku warstw zapewnia komfortowy chwyt tego cienkiego urządzenia. Seria stylowych kalkulatorów obejmuje kalkulatory biurkowe Compact Desk Type JW-200DQ (5 kolorów) oraz Mini Desk Type MS-200DQ (5 kolorów). Te wyrafinowane kalkulatory doskonale sprawdzą się w wielu sytuacjach, zarówno jako narzędzie pracy, jak i prezent.

Dzięki tym nowym produktom, Casio umacnia swoje zaangażowanie w oferowanie nie tylko praktycznych narzędzi do obliczeń, lecz również radości płynącej z dokonywania pełnych radości i spersonalizowanych wyborów.

Dostępność nowych kalkulatorów może różnić się w poszczególnych krajach.

Informacje o kalkulatorach z serii Colorful Calculator na stronie:

MS-20YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-20YC-RD/
SL-310YC https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.SL-310YC-BK/

Informacje o kalkulatorach z serii Stylish Calculator na stronie:

JW-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.JW-200DQ-GN/
MS-200DQ https://www.casio.com/intl/basic-calculators/product.MS-200DQ-GN/

■Informacje o 60. rocznicy powstania elektronicznego kalkulatora biurkowego na specjalnej stronie:

CASIO JAPAN DESIGN - 60th CASIO's ELECTRONIC DESKTOP CALCULATOR | CASIO

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2833278/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_colorful.jpg
Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2833279/Casio_to_Release_25_Design_Calculators_kv_stylish.jpg 

