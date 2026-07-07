CBME China 2026 acontece de 15 a 17 de julho e reúne a indústria global de produtos para bebês e crianças para definir os rumos do setor

Maior feira mundial dedicada aos segmentos de maternidade, bebês e crianças, o evento reúne mais de 2.800 expositores, mais de 4.200 marcas e ocupa uma área de 270 mil m², apresentando as principais tendências do mercado e conectando compradores às mais avançadas soluções de fabricação e inteligência de mercado

XANGAI, 7 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- Organizada pela Informa Markets, a CBME China 2026 será realizada de 15 a 17 de julho, no Centro Nacional de Exposições e Convenções (NECC), em Xangai. Consolidado como o principal encontro mundial da indústria de maternidade, bebês e crianças, o evento é o ponto de encontro onde surgem, são testadas e chegam ao mercado as tendências que moldam o futuro do setor. Nesta edição, a feira ocupará uma área de 270 mil m², distribuída em oito pavilhões especializados, reunindo as mais recentes inovações, tecnologias e soluções que impulsionarão os próximos movimentos da indústria.

É nesse ambiente que o mercado global de produtos para bebês e crianças, avaliado em US$ 88 bilhões, encontra respostas para as demandas dos consumidores de amanhã, estabelece conexões com fabricantes preparados para transformar essas tendências em produtos e conquista vantagens competitivas capazes de fortalecer sua posição no mercado.

O motor das tendências: onde o futuro do setor ganha forma

A CBME China 2026 vai além de acompanhar as tendências do mercado: ela contribui para defini-las. Durante o evento, compradores poderão acompanhar de perto como a evolução do comportamento do consumidor está impulsionando a inovação em todas as principais categorias de produtos:

Mobilidade e segurança: carrinhos de bebê e cadeirinhas — A crescente demanda global por carrinhos leves e compatíveis com sistemas de viagem impulsiona o desenvolvimento de estruturas em fibra de carbono, sistemas de suspensão para diferentes tipos de terreno e mecanismos de fechamento com apenas uma das mãos, soluções voltadas especialmente para o estilo de vida das famílias urbanas, que buscam praticidade sem abrir mão do desempenho. No segmento de cadeirinhas para automóveis, recursos como certificação i-Size, rotação de 360 graus e sistemas inteligentes de ventilação deixaram de ser diferenciais para se tornar requisitos esperados pelos consumidores. Os expositores também apresentarão tecnologias de detecção e sistemas avançados de absorção de impacto, transformando equipamentos de segurança em soluções cada vez mais inteligentes de apoio aos pais.

Essenciais para o dia a dia: alimentação, banho e higiene — O avanço da alimentação de precisão e a crescente busca por soluções adequadas a crianças com restrições alimentares impulsionam a inovação em produtos como aquecedores inteligentes de mamadeiras, bombas tira-leite portáteis e sistemas de alimentação desenvolvidos para reduzir cólicas. Na categoria de banho e cuidados pessoais, a preferência por ingredientes naturais e fórmulas hipoalergênicas fortalece a demanda por produtos suaves para a pele dos bebês, incluindo linhas de higiene e sabonetes formulados para peles sensíveis. Já o segmento de fraldas e lenços umedecidos passa por uma rápida transformação, incorporando sensores inteligentes de umidade, materiais biodegradáveis e designs ultrafinos e respiráveis, que conciliam alto desempenho com sustentabilidade.

Casa inteligente e pequenos eletrodomésticos — Os pequenos eletrodomésticos e as soluções para a cozinha deixaram de ocupar um papel secundário e passaram a representar uma categoria estratégica dentro da feira. Na Zona de Destaque de IA, monitores inteligentes para bebês, berços adaptativos e ecossistemas de berçário conectados por IoT são apresentados ao lado de ferramentas de negócios baseadas em inteligência artificial, demonstrando como a tecnologia pode aumentar tanto a eficiência operacional quanto as oportunidades de geração de receita.

Moda Infantil — A área dedicada ao vestuário infantil atende à crescente demanda internacional por produtos seguros e certificados, reunindo fornecedores previamente qualificados segundo o padrão OEKO-TEX®s, além de tecidos em algodão orgânico, materiais funcionais e coleções com design neutro, concebidas para ampliar o ciclo de vida das peças. Para compradores da Europa e da América do Norte, isso representa uma redução significativa no tempo necessário para validar fornecedores e verificar requisitos de conformidade.

Capacidade de fabricação na velocidade que o mercado exige

Identificar tendências é apenas parte da estratégia. O verdadeiro diferencial está na capacidade de transformá-las rapidamente em produtos competitivos. A CBME China 2026 reúne essas duas vantagens em um único ambiente.

A Zona de Fabricação Inteligente apresenta soluções de produção que ajudam empresas do setor a reduzir custos entre 50% e 60% por meio de parcerias diretas de OEM e ODM. Os compradores terão acesso a fabricantes equipados com sistemas MES e ERP integrados, linhas de produção automatizadas, inspeção de qualidade baseada em inteligência artificial e recursos de rastreabilidade digital. Essas empresas oferecem produção em pequenos lotes, prototipagem acelerada, fabricação de múltiplos SKUs e já contam com certificações como ISO, CE, RoHS e GOTS.

Já a Zona de Exportação de Produtos concentra fabricantes previamente certificados e produtos com desempenho comprovado no mercado internacional, reduzindo o processo tradicional de homologação de fornecedores — que normalmente leva meses — para apenas alguns dias. É nesse ponto que a maturidade industrial se encontra com a agilidade comercial, permitindo que os compradores passem da identificação de tendências à emissão de pedidos de compra durante uma única viagem de negócios.

O que os compradores encontrarão

Oito pavilhões especializados voltados à descoberta de novos negócios

Além das principais categorias de produtos, a CBME China 2026 oferece acesso privilegiado a oportunidades emergentes e às mais recentes inovações que vêm transformando o setor.

O Programa New Star reúne mais de 100 marcas com menos de cinco anos de mercado, selecionadas com base em sua capacidade de fabricação e conformidade com padrões internacionais. Para os compradores, é a oportunidade de identificar marcas promissoras antes que elas alcancem os principais canais de distribuição.

A Zona der Novos Produtos funciona como um verdadeiro laboratório de inovação, apresentando novos formatos de varejo, experiências de consumo impulsionadas por inteligência artificial e conceitos de produtos que deverão influenciar a evolução das categorias nos próximos três a cinco anos.

A Zona de Destaque de IA conecta tecnologia e negócios ao apresentar ferramentas corporativas baseadas em inteligência artificial, plataformas de análise preditiva e soluções integradas de IoT capazes de aumentar a eficiência operacional e aprimorar o relacionamento com os clientes.

A Área de Brinquedos com IA e Propriedade Intelectual e a Zona de Brinquedos Criativos e Tendências reúnem brinquedos licenciados, produtos inspirados em animes, robôs educacionais equipados com inteligência artificial e dispositivos de aprendizagem certificados em STEM, segmento que atualmente lidera o crescimento do mercado global de brinquedos. Os compradores também encontrarão oportunidades para ampliar a diferenciação de seus portfólios, com produtos como kits de alimentação licenciados com personagens, acessórios para carrinhos de bebê inspirados em super-heróis e coleções têxteis para quartos infantis desenvolvidas em parceria com museus — itens que agregam valor às marcas, fortalecem o posicionamento premium e contribuem para margens mais elevadas.

A Zona de Cuidados para Idosos amplia as possibilidades de diversificação dos negócios ao apresentar soluções em nutrição, cuidados pessoais e dispositivos inteligentes para saúde. Dessa forma, varejistas especializados em produtos para bebês e crianças podem ingressar no mercado de cuidados com idosos aproveitando parte de sua estrutura atual de fornecedores, sem a necessidade de construir uma nova cadeia de abastecimento.

Um único credenciamento, dois grandes eventos: CBME China + Licensing Expo China

O credenciamento da CBME China 2026 também garante acesso gratuito à Licensing Expo China (LEC), principal evento asiático dedicado ao licenciamento de marcas e propriedade intelectual. A feira reúne mais de 1.500 detentores de direitos, abrangendo franquias globais de entretenimento, personagens de anime, marcas esportivas, museus de arte e novas propriedades digitais. A LEC oferece aos compradores acesso direto aos proprietários das marcas e a oportunidades de licenciamento prontas para implementação, permitindo o desenvolvimento de produtos diferenciados e com maior valor agregado. Com um único credenciamento, os participantes têm acesso a todo esse ecossistema de oportunidades, no qual inovação, branding e licenciamento se unem para impulsionar novos negócios, sem qualquer custo adicional.

Networking, conhecimento e inteligência de mercado

Além da área de exposição, a CBME China 2026 oferece uma programação abrangente voltada ao desenvolvimento de negócios e à atualização profissional, incluindo:

Fóruns da indústria e seminários sobre tendências , com a participação de líderes globais do varejo, especialistas em comportamento do consumidor e referências internacionais em diversas categorias do setor

, com a participação de líderes globais do varejo, especialistas em comportamento do consumidor e referências internacionais em diversas categorias do setor Programas de matchmaking entre compradores e fornecedores , com reuniões previamente agendadas de acordo com os interesses e objetivos de aquisição de cada participante

, com reuniões previamente agendadas de acordo com os interesses e objetivos de aquisição de cada participante Demonstrações de produtos ao vivo , permitindo conhecer na prática o desempenho, as aplicações e os diferenciais das soluções apresentadas pelos expositores

, permitindo conhecer na prática o desempenho, as aplicações e os diferenciais das soluções apresentadas pelos expositores Workshops sobre certificação e conformidade regulatória, dedicados às exigências legais e aos requisitos de exportação dos principais mercados internacionais

É aqui que a indústria se encontra

A CBME China 2026 reúne fabricantes que apresentam suas mais recentes capacidades produtivas, marcas que lançam suas principais inovações e compradores em busca dos produtos e das parcerias que definirão sua competitividade nos próximos anos. Mais do que um espaço para fazer negócios, a feira é o ambiente onde a indústria global de produtos para bebês e crianças decide quais serão seus próximos investimentos, parcerias e oportunidades de crescimento.

É na CBME China 2026 que as tendências que transformarão o setor se convertem nas próximas oportunidades de compra.

15 a 17 de julho de 2026 NECC – Xangai

A entrada é gratuita para quem realizar o pré-cadastro no site www.cbmexpochina.com

Sobre a CBME China

Organizada pela Informa Markets, a CBME China é a maior e mais influente plataforma mundial de negócios dedicada aos setores de maternidade, bebês e crianças. Reconhecida como o principal evento lançador de tendências da indústria, a feira conecta compradores de todo o mundo a fabricantes, marcas e empresas inovadoras de toda a cadeia de suprimentos. O evento oferece acesso privilegiado a lançamentos de produtos, parcerias de fabricação, inteligência de mercado e insights estratégicos que ajudam empresas a fortalecer sua posição competitiva e impulsionar seu crescimento.

Para informações à imprensa, agendamento de entrevistas ou solicitação de credenciais, entre em contato:[email protected]

FONTE Informa Markets