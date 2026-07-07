معرض CBME China 2026 يُفتح خلال الفترة من 15 إلى 17 يوليو: وفيه ترسم صناعة منتجات الأطفال والرضع العالمية ملامح مرحلتها المقبلة

أكبر معرض عالمي لمنتجات الأمومة والرضع والأطفال يجمع أكثر من 2,800 شركة عارضة و4,200 علامة تجارية على مساحة تتجاوز 270 ألف متر مربع من الابتكار وصناعة التوجهات — ليضع المشترين في قلب معلومات السوق والتميّز التصنيعي

شانغهاي, 7 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- قامت Informa Markets بتنظيم معرض CBME China لعام 2026 الذي ينطلق رسميًا من 15 إلى 17 يوليو في المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (NECC) في شانغهاي، مؤكّدًا مكانته باعتباره المنصة الأبرز لصنع توجهات صناعة الأطفال والرضع العالمية، واختبارها وطرحها في الأسواق. تحوّل نسخة هذا العام المساحة الممتدة على 270 ألف متر مربع موزعةً على ثماني قاعاتٍ متخصصةٍ إلى أكبرِ منصة عرض شاملةٍ في القطاع لاستعراض ما هو قادم — ومن القادر على تقديمه.

هذا المعرض هو نقطة التقاء شركات السوق العالمية لمنتجات الأطفال والرضع بقيمة 88 مليار دولار أمريكي، حيث يكشفون عما سيطلبه المستهلك مستقبلًا، ويتواصلون مع البنية التصنيعية القادرة على تلبيته، ويؤمّنون المزايا التنافسية التي تحدد قادة السوق.

محرك التوجهات: حيث تُطالع الصناعة مستقبلها أولًا

لا يقتصر دور CBME China 2026 على إظهار توجهات السوق فحسب — بل يصنعها أيضًا. حيث سيشهد المشترون تقاطُعَ التحولات في سلوك المستهلك مع ابتكارات المنتجات عبر مختلف الفئات الرئيسية:

التنقل والسلامة: عربات الأطفال ومقاعد السيارات — يشهد الطلب العالمي على التصاميم خفيفة الوزن والمتوافقة مع أنظمة السفر تطورًا لافتًا مع تقديم هياكل من ألياف الكربون، وأنظمة تعليق مخصصة لمختلف التضاريس، وآليات طي بيد واحدة، ما يلبي احتياجات الآباء في المدن الذين لا يرغبون في التنازل عن سهولة الحمل والتنقل. أما في فئة مقاعد السيارات، فقد أصبحت معايير اعتماد i-Size، وإمكانية الدوران بزاوية 360 درجة، وأنظمة التهوية الذكية من المتطلبات الأساسية، بينما تدمج الشركات العارضة أنظمة الكشف وامتصاص الصدمات عبر مادة البولي بروبيلين الممدد (EPP) لتحويل معدات السلامة إلى مساعد ذكي للأهل.

مستلزمات العناية اليومية: التغذية والاستحمام والنظافة — يتزامن النمو المتسارع في مفاهيم التغذية الدقيقة ورعاية الأطفال منخفضة الحساسية مع ظهور أجهزة ذكية لتدفئة الرضّاعات، وأنظمة محمولة لشفط الحليب، وابتكارات مضادة للمغص في أدوات التغذية. في فئة الاستحمام والعناية، يدفع التوجه نحو المكونات الطبيعية والتركيبات المضادة للحساسية الطلب على منتجات لطيفة للعناية بالبشرة والتنظيف. كما تشهد فئة الحفاضات والمناديل المبللة تطورًا سريعًا من خلال تقنيات ذكية لاستشعار الرطوبة، ومواد قابلة للتحلل الحيوي، وتصاميم فائقة النحافة وعالية التهوية، بما يلبي متطلبات الأداء والاستدامة في آن واحد.

المنزل الذكي والأجهزة الصغيرة — لم تعد الأجهزة المنزلية وأجهزة المطبخ الصغيرة عنصرًا ثانويًا، بل أصبحت قطاعًا مستقلًا للمشتريات. يستعرض المعرض أجهزة مراقبة الأطفال المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأسِرّة الأطفال الذكية القابلة للتكيّف، ومنظومات غرف الأطفال المتصلة بتقنيات إنترنت الأشياء (IoT)، إلى جانب أدوات أعمال قابلة للتطبيق ضمن المنطقة المزودة بالذكاء الاصطناعي (AI Featured Zone)، حيث تلتقي التكنولوجيا بفرص تحقيق الإيرادات.

أزياء الأطفال — تستجيب منطقة ملابس الأطفال للطلب العالمي على معايير السلامة المُعتمدة من مورّدين حاصلين على اعتماد ®OEKO-TEX، إلى جانب منتجات القطن العضوي، والأقمشة الوظيفية، والتصاميم المناسبة للجنسين التي تُطيل دورة حياة المنتج. بالنسبة للمشترين من أوروبا وأمريكا الشمالية، يساهم ذلك في اختصار أشهر من عمليات التحقق الخاصة بالامتثال والمعايير التنظيمية.

قدرات تصنيعية تواكب سرعة السوق

لا تكفي معرفة التوجهات وحدها دون امتلاك البنية التحتية القادرة على الاستفادة منها. هنا يأتي دور CBME China 2026، الذي يجمع بين الأمرين بنفس الكفاءة.

تستعرض منطقة التصنيع الذكي القدرات الإنتاجية التي تدعم خفض التكاليف بنسبة تتراوح ما بين 50% و60% عبر شراكات مباشرة مع مصنّعي المعدات الأصلية (OEM) ومصنّعي التصميمات الأصلية (ODM). يحصل المشترون على إمكانية الوصول إلى مصانع مزودة بنظام تنفيذ وإدارة عمليات التصنيع (MES) ونظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP)، تضم خطوط إنتاج آلية، وتقنيات فحص جودة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأنظمة تتبع رقمية — إلى جانب مورّدين يوفرون مرونة في الإنتاج بكميات صغيرة، ونماذج أولية سريعة، وإنتاجًا بعدة فئات تصنيعية (SKU)، مع شهادات ISO وCE وROHS وGOTS متوفرة مُسبقًا.

كما تجمع منطقة تصدير المنتجات بين مصانع حاصلة على الاعتمادات المطلوبة ومنتجات عالمية حققت نجاحًا مثبتًا، ما يختصر المدة التقليدية لتقييم الموردين من عدة أشهر إلى بضعة أيام. هنا تلتقي جاهزية التصنيع مع سرعة الاستجابة للسوق، ما يمكّن المشترين من الانتقال من اكتشاف التوجهات إلى إصدار أوامر الشراء خلال رحلة توريد واحدة فقط.

ما الذي سيختبره المشترون

ثماني قاعات متخصصة للاكتشاف

إلى جانب فئات المنتجات الأساسية، يوفّر CBME China 2026 للمشترين وصولًا غير مسبوق إلى الفرص الناشئة والابتكارات العابرة للفئات المختلفة.

يضم برنامج النجوم الجدد أكثر من 100 علامة تجارية لم يمضِ على تأسيسها سوى أقل من خمس سنوات، جرى تقييمها مسبقًا من حيث جاهزية التصنيع والامتثال للتجارة العابرة للحدود — ما يمنح المشترين فرصة مبكرة للوصول إلى العلامات الواعدة قبل انتشارها في قنوات التوزيع الرئيسية.

أما منطقة المنتجات الجديدة، فتعمل كمختبر ابتكار للصناعة، حيث تستعرض مفاهيم حديثة للبيع بالتجزئة، وتجارب استهلاكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأفكار منتجات تجريبية يُتوقع أن ترسم ملامح تطور الفئات المختلفة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.

تربط المنطقة المزودة بالذكاء الاصطناعي بين التكنولوجيا والتجارة من خلال عرض أدوات أعمال مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات للتحليلات التنبؤية، وحلول متكاملة مع إنترنت الأشياء تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين تفاعل العملاء.

كما تستعرض منطقة ألعاب الذكاء الاصطناعي والملكية الفكرية ومنطقة الألعاب الإبداعية وتوجهات الألعاب مجسمات مرخّصة للعلامات والشخصيات، ومنتجات الأنمي، وروبوتات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأجهزة تعليمية معتمدة ضمن مجالات STEM — والتي تُعد من أسرع القطاعات نموًا في سوق الألعاب العالمي. سيكتشف المشترون فرصًا جديدة للتميّز في المنتجات، مثل أطقم التغذية المزينة بشخصيات شهيرة، وإكسسوارات عربات الأطفال المستوحاة من الأبطال الخارقين، ومنسوجات غرف الأطفال الناتجة عن تعاون مع المتاحف، وهي منتجات تمنح حضورًا مميزًا على أرفف البيع وهوامش ربح أعلى.

كما توفّر منطقة رعاية كبار السن فرصة إستراتيجية لتوسيع المحافظ التجارية، من خلال عرض منتجات التغذية، والعناية الشخصية، والأجهزة الصحية الذكية، ما يمكّن متاجر منتجات الأطفال والرضع من دخول سوق رعاية كبار السن بصورة طبيعية دون الحاجة إلى بناء شبكات مورّدين جديدة بالكامل.

شارة واحدة وحَدَثان: معرض CBME China يلتقي بمعرض Licensing Expo China

تمنح كل شارة دخول إلى CBME China 2026 إمكانية الدخول المجاني إلى Licensing Expo China (LEC) - السوق الرائدة في آسيا للملكية الفكرية وترخيص العلامات التجارية، والتي تجمع أكثر من 1,500 مالك حقوق وعلامة تشمل سلاسل الترفيه العالمية، وشخصيات الأنمي، والعلامات الرياضية، والمتاحف الفنية، وحقوق الملكية الرقمية الناشئة. يوفّر معرض LEC وصولًا مباشرًا إلى أصحاب الحقوق وفرص شراكات جاهزة مع العلامات التجارية، ما يساعد الشركات على تمييز خطوط منتجاتها وتحقيق موضع أعلى في السوق. كما تتيح شارة CBME China الوصول إلى هذا النظام المتكامل من فرص الترخيص دون أي تكلفة إضافية — هنا يلتقي الابتكار في المنتجات بقوة السردية.

التواصل، والمعرفة، ومعلومات السوق

إلى جانب قاعات العرض، يقدّم معرض CBME China 2026:

منتديات صناعية وندوات لمناقشة التوجهات ، بمشاركة قادة تجارة التجزئة العالميين، ومحللي سلوك المستهلك، وخبراء الفئات المختلفة

برامج ربط بين المشترين والمورّدين ، تتضمن اجتماعات مُجدولة مسبقًا وفق أولويات الشراء

عروضًا حية للمنتجات تستعرض التطبيقات العملية واختبارات الأداء الواقعية

ورش عمل خاصة بالاعتماد والامتثال التنظيمي ، تتناول المتطلبات التنظيمية الإقليمية في أبرز أسواق التصدير العالمية

هنا تجتمع الصناعة

يمثل CBME China 2026 المنصة التي يستعرض فيها المصنّعون أحدث قدراتهم الإنتاجية، وتطلق العلامات التجارية أكثر ابتكاراتها جرأة، بينما يحصل المشترون على المنتجات والشراكات التي سترسم ملامح تنافسيتهم لسنوات مقبلة. فهنا لا تكتفي صناعة منتجات الأطفال والرضع العالمية بممارسة الأعمال التجارية فحسب — بل تحدد أيضًا اتجاه الأعمال القادمة.

معرض CBME China 2026 هو المكان الذي تتحول فيه القوى الجديدة في الصناعة إلى أوامر الشراء التالية للعملاء.

15–17 يوليو 2026. المركز الوطني للمعارض والمؤتمرات (NECC) في شانغهاي.

يُتاح حضور الحدث مجانًا للمُسجلين مسبقًا، كل ما عليك هو التسجيل عبر www.cbmexpochina.com

نبذة عن معرض CBME China

يُنظَّم معرض CBME China من قبل شركة Informa Markets، وهو أكبر وأكثر منصات التجارة تأثيرًا في العالم لمنتجات الأمهات والرضع والأطفال. بصفته الحدث الرائد في صنع توجهات الصناعة، يربط معرض CBME China المشترين العالميين بالمصنّعين والعلامات التجارية والمبتكرين عبر سلسلة التوريد الكاملة — موفرًا وصولًا استثنائيًا إلى ابتكارات المنتجات، وشراكات التصنيع، ومعلومات السوق، والرؤى الإستراتيجية التي تقود ريادة الصناعة.

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