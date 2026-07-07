Veľtrh CBME China 2026 sa začína 15. - 17. júla: miesto, kde globálne odvetvie s detským a dojčenským tovarom píše svoju ďalšiu kapitolu
News provided byInforma Markets
Jul 07, 2026, 11:00 ET
Najväčší svetový veľtrh produktov pre matky, dojčatá a deti spája viac ako 2 800 vystavovateľov, viac ako 4 200 značiek a 270 000 m² prelomových inovácií – styčný bod pre kupujúcich, trhové informácie a excelentnosť výroby
ŠANGHAJ, 7. júla 2026 /PRNewswire/ -- Veľtrh CBME China 2026, ktorý organizuje spoločnosť Informa Markets, sa oficiálne koná od 15. do 17. júla v Národnom výstavnom a kongresovom centre (NECC) v Šanghaji a upevňuje si tak pozíciu definitívnej platformy, kde sa rodia, testujú a uvádzajú na trh globálne trendy v odvetví starostlivosti o dojčatá a deti. Tohtoročný ročník premení 270 000 metrov štvorcových v ôsmich špecializovaných halách na najkomplexnejšiu prehliadku toho, čo bude ďalej – a kto to dokáže reálne vyrobiť a dodať.
Práve tu prichádza na rad globálny trh s produktmi pre dojčatá a deti v hodnote 88 miliárd USD, aby zistil, čo budú spotrebitelia zajtra požadovať, spojil sa s výrobnou infraštruktúrou, aby to vyrobil a dodal a aby si zabezpečil konkurenčné výhody, ktoré vymedzujú lídrov na trhu.
Hnací motor trendov: budúcnosť odvetvia v predstihu
Veľtrh CBME China 2026 nielenže odráža trhové trendy – vytvára ich. Kupujúci budú svedkami novej éry v nákupnom správaní spotrebiteľov a produktových inovácií v každej hlavnej kategórii:
Mobilita a bezpečnosť: kočíky a autosedačky – celosvetový dopyt po ľahkých dizajnoch kompatibilných kombinovaných kočíkov sa snúbi s rámami z uhlíkových vlákien, systémami odpruženia do každého terénu a mechanizmami skladania jednou rukou navrhnutými pre mestských rodičov, ktorí odmietajú robiť kompromisy v oblasti prenosnosti. V segmente autosedačiek sú teraz základnými očakávaniami certifikácia i-Size, 360° rotácia a inteligentné vetranie , pričom vystavovatelia integrujú detekčné systémy a ochrannú vrstvu z expandovaného polypropylénu (EPP), ktorá premieňa bezpečnostné vybavenie na asistenta pre rodičov.
Základné potreby dennej starostlivosti: kŕmenie, kúpanie a hygiena – nárast záujmu o presné kŕmenie a starostlivosť s nízkym obsahom alergénov sa rieši inteligentnými ohrievačmi fliaš, prenosnými odsávačkami mlieka a inováciami v oblasti kŕmenia proti kolike. V oblasti kúpania a starostlivosti o pokožku sa posunom smerom k prírodným zložkám a hypoalergénnym receptúram zvyšuje dopyt po jemných produktoch starostlivosti o pokožku a umývanie. Kategória plienok a vlhčených obrúskov sa rýchlo vyvíja vďaka inteligentnej technológii snímania vlhkosti, biologicky odbúrateľným materiálom a ultratenkým priedušným dizajnom, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon aj udržateľnosť.
Inteligentná domácnosť a malé spotrebiče – malé kuchynské a domáce spotrebiče už nie sú druhoradé – sú špecializovanou sekciou nákupov. Detské monitory s umelou inteligenciou, adaptívne detské postieľky a ekosystémy detskej izby integrované s internetom vecí (IoT) sú prezentované spolu s nasaditeľnými obchodnými nástrojmi v zóne s umelou inteligenciou, kde sa technológia stretáva s generovaním príjmov.
Detská móda – zóna detského oblečenia reaguje na globálny dopyt po certifikovanej bezpečnosti s vopred preverenými dodávateľmi podľa OEKO-TEX®, organickou bavlnou, funkčnými látkami a rodovo neutrálnymi dizajnmi, ktoré predlžujú životný cyklus produktu. Pre európskych a severoamerických kupujúcich sa tým eliminujú mesiace overovania súladu.
Výrobná kapacita, ktorá zodpovedá rýchlosti trhu
Identifikácia trendov neznamená nič bez infraštruktúry, ktorá ich umožní zrealizovať. CBME China 2026 prináša oboje v rovnakej miere.
Zóna inteligentnej výroby predstavuje výrobné kapacity, ktoré vďaka priamym partnerstvám s OEM/ODM výrobcami (výroba na zákazku a pod vlastnou značkou) umožňujú optimalizáciu nákladov v tomto odvetví o 50 – 60 %. Kupujúci získajú prístup k závodom s integrovaným riadením výroby a firemných procesov (MES/ERP), ktoré sú vybavené automatizovanými výrobnými linkami, kontrolou kvality s využitím umelej inteligencie a digitálnou sledovateľnosťou – dodávatelia ponúkajú flexibilitu malých sérií, rýchle prototypovanie a výrobu viacerých skladových jednotiek (SKU) s už existujúcimi certifikáciami ISO, CE, ROHS a GOTS.
Zóna exportu produktov zjednocuje vopred certifikované závody a overené svetové bestsellery, čím sa tradičné lehoty na overovanie dodávateľov skracujú z mesiacov na dni. Tu sa stretáva zrelosť výroby s pripravenosťou na trh, čo umožňuje kupujúcim prejsť od identifikácie trendov k nákupným objednávkam v rámci jedinej cesty pre zabezpečenie celého nákupu.
Kupujúci môžu očakávať
Osem špecializovaných výstavných hál
Okrem základných kategórií produktov ponúka veľtrh CBME China 2026 kupujúcim bezprecedentný prístup k novým príležitostiam a inováciám v rámci viacerých kategórií:
Program New Star združuje viac ako 100 značiek mladších ako päť rokov, ktoré sú vopred preverené z hľadiska výrobnej zrelosti a dodržiavania predpisov v zahraničí, čím kupujúcim poskytuje prístup k prelomovým značkám skôr, ako sa dostanú k hlavným distribučným kanálom.
Zóna nových produktov funguje ako inovačné laboratórium v tomto odvetví a ponúka špičkové maloobchodné formáty, spotrebiteľské skúsenosti riadené umelou inteligenciou a experimentálne koncepty produktov, ktoré budú určovať smer vývoja kategórie v nasledujúcich 3 až 5 rokoch.
Zóna umelej inteligencie prepája technológiu a obchod a predstavuje obchodné nástroje založené na umelej inteligencii, platformy prediktívnej analytiky a riešenia integrované s internetom vecí, ktoré transformujú prevádzkovú efektivitu a zapojenie zákazníkov.
Zóna inteligentných a licencovaných hračiek a Zóna kreatívnych hračiek a trendov predstavujú figúrky s oficiálnou licenciou, anime produkty a suveníry, vzdelávacie roboty poháňané umelou inteligenciou a výučbový hardvér s certifikáciou STEM – najrýchlejšie rastúci segment na globálnom trhu s hračkami. Kupujúci objavia príležitosti na diferenciáciu produktov vrátane detských súprav na jedenie s motívmi rozprávkových postavičiek, doplnkov do kočíkov s tematikou superhrdinov a textílií do detských izieb, ktoré vznikli v spolupráci s múzeami a ktoré si zaslúžia prémiové umiestnenie v regáloch a vyššie marže.
Zóna starostlivosti o seniorov predstavuje strategickú príležitosť na rozšírenie portfólia o výživové produkty, produkty osobnej starostlivosti a inteligentné zdravotnícke pomôcky, ktoré umožňujú maloobchodníkom s produktmi pre dojčatá a deti prirodzene získať trh so starostlivosťou o seniorov bez budovania úplne nových dodávateľských sietí.
Jedna vstupenka, dve podujatia: veľtrh CBME China sa koná súbežne s výstavou Licensing Expo China
Každá vstupenka na CBME China 2026 predstavuje zároveň možnosť bezplatného vstupu na Licensing Expo China (LEC) – popredný ázijský veľtrh pre nákup licencií a autorských práv vybraných značiek, ktorý združuje viac ako 1 500 držiteľov duševného vlastníctva značiek z oblasti celosvetovo známych zábavných franšíz, anime postáv, športových značiek, umeleckých múzeí a novovznikajúcich digitálnych značiek. Výstava LEC poskytuje priamy prístup k držiteľom práv a partnerským značkám pripraveným na nasadenie, ktoré zabezpečujú jedinečnosť produktových radov a dosahujú prémiové umiestnenie. Vaša vstupenka na CBME China je bránou k celému tomuto ekosystému licenčných príležitostí bez dodatočných nákladov – miesto, kde sa inovácie produktov snúbia so silou príbehov.
Budovanie kontaktov, zdieľanie vedomostí a informácie o trhu
Okrem výstavnej plochy veľtrh CBME China 2026 ponúka:
- Odvetvové fóra a semináre o trendoch s účasťou globálnych lídrov z maloobchodu, analytikov správania spotrebiteľov a odborníkov na dané kategórie;
- Programy na prepojenie kupujúcich a dodávateľov s vopred naplánovanými stretnutiami podľa priorít v oblasti obstarávania;
- Ukážky produktov naživo predstavujúce praktické využitie v reálnom živote a overovanie výkonnostných parametrov;
- Workshopy o certifikácii a dodržiavaní predpisov zamerané na regionálne regulačné požiadavky na hlavných exportných trhoch.
Miesto stretnutia celého odvetvia
Veľtrh CBME China 2026 je miestom, kde výrobcovia prezentujú svoje najnovšie možnosti, značky uvádzajú na trh svoje najodvážnejšie inovácie a kupujúci si zabezpečujú produkty a partnerstvá, ktoré budú určovať ich konkurenčné postavenie na ďalšie roky. Tu globálne odvetvie s produktmi pre dojčatá a deti nielenže obchoduje – rozhoduje o ďalšom vývoju podnikania v tejto oblasti.
Veľtrh CBME China 2026 je miestom, kde sa budúce hybné sily odvetvia menia na vaše ďalšie objednávky.
15. – 17. júla 2026. Národné výstavné a kongresové centrum (NECC) v Šanghaji.
Účasť na podujatí je bezplatná pre vopred registrovaných návštevníkov, stačí sa zaregistrovať na stránke www.cbmexpochina.com
O veľtrhu CBME China
Veľtrh CBME China, ktorý organizuje spoločnosť Informa Markets, je najväčšou a najvplyvnejšou obchodnou platformou na svete s produktmi pre matky, dojčatá a deti. Ako popredná udalosť v tomto odvetví, ktorá určuje trendy, CBME China spája globálnych nákupcov s výrobcami, značkami a inovátormi v celom dodávateľskom reťazci a poskytuje bezkonkurenčný prístup k produktovým inováciám, výrobným partnerstvám, trhovým informáciám a strategickým poznatkom, ktoré sú hnacím motorom pre vedúce postavenie v odvetví.
V prípade otázok médií, žiadostí o rozhovor alebo akreditácií pre tlač kontaktujte: [email protected]
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