Targi CBME China 2026 otwarte w dniach 15-17 lipca: tam, gdzie międzynarodowy przemysł produktów dla dzieci definiuje nowy rozdział tego sektora

Największe na świecie targi produktów dla matek, niemowląt i dzieci zgromadzą w jednym miejscu ponad 2800 wystawców i ponad 4200 marek, mieszcząc na powierzchni 270 000 m2 innowacje tworzące najnowsze trendy, zabierając nabywców do miejsca na styku analityki rynkowej i doskonałości produkcji.

SZANGHAJ, 7 lipca 2026 r. /PRNewswire/ -- Zorganizowane przez Informa Markets targi CBME China 2026 oficjalnie otworzą swoje podwoje w dniach 15-17 lipca w Narodowym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Szanghaju (NECC), ugruntowując swoją pozycję jako kompleksowa platforma, gdzie tworzone, testowane i wprowadzane na rynek są najnowsze trendy rynku produktów dla niemowląt i dzieci. W ramach tegorocznej edycji, 270 000 m2 powierzchni obejmującej osiem wyspecjalizowanych hal wystawienniczych przekształcono w najbardziej wszechstronną ekspozycję nadchodzących trendów i marek, które mogą je dostarczyć.

To tutaj reprezentanci globalnego rynku produktów dla niemowląt i dzieci o wartość 88 mld $ przyjeżdżają, aby dowiedzieć się, jakie potrzeby będą zgłaszać konsumenci w niedalekiej przyszłości, nawiązać kontakty z przedstawicielami infrastruktury produkcyjnej z myślą o spełnieniu tych potrzeb i zapewnić sobie przewagę konkurencyjną, która definiuje liderów rynkowych.

Siła napędowa trendów: tam, gdzie branża dostrzega swoją przyszłość

Targi CBME China 2026 nie tylko odzwierciedlają trendy rynkowe, one są tutaj tworzone. Nabywcy będą świadkami zmiany zachowań konsumentów i innowacji produktowych w każdej z głównych kategorii:

Mobilność & bezpieczeństwo: wózki dziecięce i foteliki samochodowe - globalne zapotrzebowanie na lekkie konstrukcje kompatybilne z systemem podróżnym spełniane jest dzięki ramom z włókna węglowego, systemom zawieszenia dostosowanym do każdej nawierzchni i mechanizmom składania obsługiwanym jedną ręką stworzonym dla rodziców zamieszkujących miasta, którzy nie akceptują kompromisów, jeżeli chodzi o swobodę przenoszenia. W segmencie fotelików samochodowych, certyfikacja i-Size, rotacja 360° i inteligentna wentylacja są obecnie podstawowymi oczekiwaniami, a wystawcy łączą systemy detekcji i zastosowanie ekspandowanego polipropylenu (EPP) jako materiału absorbującego energię, przekształcając urządzenie zabezpieczające w asystenta rodziców.

Podstawowe produkty do codziennej pielęgnacji: karmienie, kąpanie i higiena - Dynamiczny wzrost zapotrzebowania na precyzyjne karmienie i żywność o niskim poziomie alergenów jest inspiracją dla inteligentnych podgrzewaczy do butelek, przenośnych laktatorów i innowacji w obszarze karmienia stworzonych z myślą o przeciwdziałaniu kolkom. Jeżeli chodzi o kąpiele i pielęgnację, zwrot ku naturalnym składnikom i hipoalergicznym formułom napędza zapotrzebowanie na łagodne produkty do pielęgnacji skóry i mycia. Segment pieluszek i chusteczek nawilżanych doświadcza dynamicznych zmian dzięki inteligentnej technologii wykrywania wilgoci, biodegradowalnym materiałom i ultra-cienkiej, przepuszczającej powietrze fakturze, co zapewnia zarówno wydajność jak i odpowiada na zapotrzebowanie w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Inteligentne urządzenia dla domów - Inteligentne urządzenia kuchenne i domowe już nie są tylko dodatkiem - stały się odrębnym segmentem działalności handlowej. Elektroniczne nianie wyposażone w technologie AI, inteligentne kołyski i zintegrowane z IoT ekosystemy do pokoju dziecięcego prezentowane są w towarzystwie gotowych do użycia narzędzi biznesowych w Strefie AI, gdzie technologia spotyka się z generowaniem przychodów.

Moda dziecięca - Strefa odzieży dziecięcej jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na certyfikowane, bezpieczne produkty od wyselekcjonowanych dostawców z certyfikacją OEKO-TEX®, produkty z bio-bawełny, tkanin funkcyjnych i neutralne pod względem płci wzory, które przyczyniają się do wydłużenia cyklu życia produktów. Dla nabywców z Europy i Ameryki Północnej oznacza to eliminację wymogu weryfikacji zgodności, która często trwa kilka miesięcy.

Zdolności produkcyjne, które dostosowują się do zmiennego rynku

Identyfikacja nowych trendów nie zapewni zysków bez niezbędnej infrastruktury. Targi CBME China 2026 zapewniają oba te elementy w równych proporcjach.

Strefa Inteligentnej Produkcji jest prezentacją możliwości produkcyjnych, które napędzają optymalizację kosztów w branży o 50-60% dzięki bezpośrednim partnerstwom w modelu OEM/ODM. Nabywcy zyskują dostęp do zakładów produkcyjnych zintegrowanych z systemami MES/ERP, wyposażanych w zautomatyzowane linie produkcyjne, kontrolę jakości z zastosowaniem technologii AI i cyfrową identyfikowalność produktów, dzięki dostawcom oferującym elastyczną produkcję małych partii, szybką ścieżkę produkcji prototypów i jednoczesną produkcję wieku jednostek magazynowych (SKU) z aktualną certyfikacją ISO, CE, ROHS i GOTS.

Strefa Eksportu Produktów łączy w sobie pre-certyfikowane zakłady produkcyjne i sprawdzone na skalę globalną najpopularniejsze produkty, skracając procedury weryfikacji dostawców z miesięcy do zaledwie kliku dni. To tutaj dojrzałość produkcji spotyka się z gotowością rynkową, umożliwiając nabywcom przejście od identyfikacji trendów do zamówień podczas jednej wizyty.

Czego doświadczą nabywcy

Osiem wyspecjalizowanych hal wystawienniczych

Oprócz głównych kategorii produktów, targi CBME China 2026 oferują nabywcom bezprecedensowy dostęp do pojawiających się okazji i innowacji obejmujących kilka kategorii produktów.

W ramach Programu New Star wybrano ponad 100 marek obecnych na rynku krócej niż pięć lat, zweryfikowanych pod kątem dojrzałości produkcji i międzynarodowej zgodności, zapewniając nabywcom pierwszeństwo w dostępie do rozwijających się marek, zanim trafią do głównych kanałów dystrybucji.

Strefa Nowych Produktów funkcjonuje jako laboratorium innowacji branży, prezentując najnowocześniejsze formaty sprzedaży detalicznej, doświadczenia klientów wzbogacone technologią AI i koncepcje eksperymentalnych produktów, które zdefiniują kolejne 3-5 lat zmian w obszarze tej kategorii produktów.

Strefa AI łączy technologię i handel, demonstrując narzędzia biznesowe wyposażone w technologię AI, platformy analityczne i rozwiązania zintegrowane z IoT, które przekształcają wydajność operacyjną i zaangażowanie konsumentów.

W Strefie Zabawek AI i IP oraz Strefie Kreatywnych Zabawek i Trendów prezentowane są licencjonowane figurki, produkty anime, roboty edukacyjne AI i sprzęt edukacyjny certyfikowany do kształcenia w obszarze nauk ścisłych technologii i matematyki (STEM) - stanowiące najszybciej rozwijający się segment globalnego rynku zabawek. Nabywcy odkryją możliwości zróżnicowania oferty produktowej, obejmującej zestawy do karmienia z postaciami z bajek, akcesoria do wózków dziecięcych z superbohaterami i oraz tekstylia do pokoi dziecięcych stworzone w ramach współpracy z muzeami, które pozycjonują produkty w segmencie premium i zapewniają wyższe marże.

Strefa Pielęgnacji Seniorów prezentuje możliwości strategicznego poszerzenia oferty, obejmując żywienie, higienę osobistą i inteligentne urządzenia medyczne, które umożliwiają sprzedawcom detalicznym produktów dla niemowląt i dzieci naturalne wejście na rynek produktów dla osób starszych bez konieczności budowy nowej sieci dostawców.

Jedna karta wstępu, dwa wydarzenia: CBME China łączy się z Licensing Expo China

Każda karta wstępu na targi CBME China 2026 zapewnia bezpłatny dostęp do wydarzenia Licensing Expo China (LEC) - najważniejszych targów sektora własność intelektualnej i produktów licencjonowanych, gromadzących w jednym miejscu ponad 1500 właścicieli praw własności intelektualnej, obejmujących globalne marki świata rozrywki, postaci anime, marki sportowe, muzea sztuki i wschodzące marki sektora cyfrowego. LEC zapewnia bezpośredni dostęp do właścicieli praw i gotowych partnerstw z markami z myślą o zróżnicowaniu oferty produktowej i pozycjonowania w segmencie premium. Karta wstępu CBME China otwiera cały ekosystem możliwości biznesowych w obszarze licencjonowanych produktów bez dodatkowych kosztów - do miejsca, w którym innowacyjne produkty spotykają się z mocą płynącą z opowiadania historii.

Networking, wiedza i analiza rynkowa

Oprócz hal wystawienniczych, w ramach CBME China 2026 odbywają się:

Fora branżowe i seminaria dotyczące nowych trendów , z udziałem globalnych liderów sprzedaży detalicznej, analityków zachowań konsumentów i specjalistów w zakresie kategorii produktów

, z udziałem globalnych liderów sprzedaży detalicznej, analityków zachowań konsumentów i specjalistów w zakresie kategorii produktów Programy łączenia nabywców i dostawców obejmujące spotkania zaplanowane z uwzględnieniem priorytetów w zakresie zamówień.

obejmujące spotkania zaplanowane z uwzględnieniem priorytetów w zakresie zamówień. Pokazy produktów na żywo demonstrujące ich praktyczne zastosowanie i potwierdzające ich parametry.

na żywo demonstrujące ich praktyczne zastosowanie i potwierdzające ich parametry. Warsztaty certyfikacji i zgodności dotyczące regionalnych wymogów regulacyjnych na głównych rynkach eksportowych.

Tutaj spotyka się branża

Targi CBME China 2026 są miejscem, w którym producenci prezentują swoje najnowsze możliwości, marki ogłaszają premiery swoich najśmielszych innowacji, a nabywcy zapewniają sobie produkty i partnerstwa, które określą ich konkurencyjną pozycję na nadchodzące lata. Tutaj przedstawiciele międzynarodowej branży produktów dla niemowląt i dzieci nie tylko robią interesy, oni decydują o przyszłym kierunku swojej działalności.

Na targach CBME China 2026 nowe siły branży stają się twoimi kolejnymi zamówieniami.

15-17 lipca 2026. NECC Szanghaj.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny w przypadku wcześniejszej rejestracji na stronie www.cbmexpochina.com

CBME China

Organizowane przez Informa Markets targi CBME China są największą na świecie i najbardziej wpływową platformą handlową produktów dla matek, niemowląt i dzieci. Jako najważniejsze wydarzenie w branży ustanawiające nowe trendy, CBME China łączy międzynarodowych nabywców z producentami, markami i innowatorami, obejmującymi pełny łańcuch dostaw, zapewniając niezrównany dostęp do innowacji produktowych, partnerstw w zakresie produkcji, analityki rynkowej i strategicznych danych, które są siłą napędową czołowej pozycji branżowej.

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