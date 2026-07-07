Ve dnech 15.-17. července se koná veletrh CBME China 2026: místo, kde globální odvětví pro miminka a děti určuje svou další kapitolu
News provided byInforma Markets
Jul 07, 2026, 11:00 ET
Největší světový veletrh pro těhotné, kojence a děti sdružuje více než 2 800 vystavovatelů, přes 4 200 značek a na ploše 270 000 m² představuje inovace udávající trendy – a staví tak nákupčí na křižovatku mezi znalostmi trhu a špičkovou výrobou
ŠANGHAJ, 7. července 2026 /PRNewswire/ -- Veletrh CBME China, pořádaný společností Informa Markets, se oficiálně koná od 15. do 17. července v Národním výstavním a kongresovém centru (NECC) v Šanghaji a upevňuje tak svou pozici jako klíčová platforma, kde se rodí, testují a uvádějí na trh globální trendy v odvětví pro kojence a děti. Letošní ročník promění 270 000 čtverečních metrů rozložených do osmi specializovaných hal v nejkomplexnější přehlídku toho, co nás v tomto odvětví čeká – a kdo to dokáže nabídnout.
Právě sem se sjíždějí zástupci globálního trhu s výrobky pro kojence a děti v hodnotě 88 miliard USD, aby zjistili, co budou spotřebitelé zítra požadovat, navázali kontakty s výrobní infrastrukturou, která to dokáže dodat, a zajistili si konkurenční výhody, které určují vedoucí podniky na trhu.
Trendový motor: místo, kde odvětví jako první nahlédne do své budoucnosti
Veletrh CBME China 2026 nejen odráží tržní trendy – on je přímo vytváří. Návštěvníci budou svědky propojení změn v chování spotřebitelů a produktových inovací napříč všemi hlavními kategoriemi:
Mobilita a bezpečnost: kočárky a autosedačky – Globální poptávka po lehkých konstrukcích kompatibilních s cestovními systémy se pojí s rámy z uhlíkových vláken, terénními odpruženými systémy a mechanismy skládání jednou rukou, navrženými pro městské rodiče, kteří nechtějí slevit z požadavků na přenosnost. U autosedaček jsou certifikace i-Size (evropská norma bezpečnosti dětských autosedaček), otáčení o 360° a inteligentní ventilace nyní základními očekáváními, přičemž vystavovatelé integrují detekční systémy a tlumicí prvky z EPP (expandovaného polypropylenu), které z bezpečnostního vybavení dělají pomocníka při péči o dítě.
Základy každodenní péče: krmení, koupání a hygiena – Rostoucí zájem o precizní krmení a výchovu s ohledem na alergie je uspokojován díky chytrým ohřívačům lahví, přenosným odsávačkám mateřského mléka a inovativním řešením pro krmení proti kolikám. V oblasti koupání a péče o dítě vede posun směrem k přírodním složkám a hypoalergenním složením k rostoucí poptávce po šetrných produktech pro péči o pokožku a mytí. Kategorie plen a vlhčených ubrousků se rychle vyvíjí díky inteligentní technologii snímání vlhkosti, biologicky rozložitelným materiálům a ultratenkým prodyšným designům, které splňují požadavky jak na výkon, tak na udržitelnost.
Chytrá domácnost a malé spotřebiče – Malé kuchyňské a domácí spotřebiče již nejsou pouhou doplňkovou záležitostí, neboť představují samostatný vertikální segment nákupu. Chytré dětské chůvičky s umělou inteligencí, adaptivní kolébky a ekosystémy pro dětské pokoje integrované do internetu věcí (IoT) jsou prezentovány společně s nasaditelnými obchodními nástroji v Zóně věnované umělé inteligenci, kde se technologie pojí s generováním tržeb.
Dětská móda – Zóna dětského oblečení reaguje na globální poptávku po certifikované bezpečnosti díky dodavatelům s předběžnou certifikací OEKO-TEX®, organické bavlně, funkčním látkám a genderově neutrálním designům, které prodlužují životní cyklus výrobků. Pro evropské a severoamerické nákupčí to eliminuje měsíce ověřování shody s předpisy.
Výrobní kapacity, které drží krok s tempem trhu
Vytipování trendů nemá žádný smysl bez infrastruktury, která by je dokázala zúročit. Veletrh CBME China 2026 nabízí obojí ve stejné míře.
Zóna Chytrá výroba představuje výrobní kapacity, které díky přímým partnerstvím s OEM/ODM (výrobcem originálního vybavení/výrobcem originálního designu) přinášejí odvětví optimalizaci nákladů o 50–60 %. Odběratelé získávají přístup k továrnám integrovaným do systémů MES (řízení výroby)/ERP (plánování podnikových zdrojů), které disponují automatizovanými výrobními linkami, kontrolou kvality založenou na umělé inteligenci a digitální sledovatelností – dodavatelé nabízejí flexibilitu při výrobě malých sérií, rychlou tvorbu prototypů a výrobu s velkým počtem SKU (skladových jednotek), přičemž již disponují certifikacemi ISO, CE, ROHS a GOTS.
Zóna Export výrobků sdružuje předem certifikované továrny a osvědčené globální nejprodávanější zboží, čímž zkracuje tradiční lhůty pro prověřování dodavatelů z měsíců na dny. Právě zde se snoubí vyspělost výroby s připraveností na trh, což umožňuje odběratelům přejít od identifikace trendů k zadání objednávek během jediné nákupní cesty.
Co čeká návštěvníky
Osm specializovaných hal plných objevů
Kromě hlavních produktových kategorií nabízí veletrh CBME China 2026 návštěvníkům bezprecedentní přístup k novým příležitostem a inovacím napříč kategoriemi:
Program Nová hvězda představuje více než 100 značek mladších pěti let, které prošly předběžným prověřením z hlediska vyspělosti výroby a dodržování přeshraničních předpisů – díky tomu získají návštěvníci jako první přístup k průlomovým značkám ještě předtím, než se dostanou do běžných distribučních kanálů.
Zóna Nové výrobky funguje jako inovační laboratoř odvětví a představuje nejmodernější maloobchodní formáty, spotřebitelské zážitky založené na umělé inteligenci a experimentální produktové koncepty, které budou určovat vývoj dané kategorie v příštích 3–5 letech.
Zóna věnovaná umělé inteligenci propojuje technologii a obchod a představuje obchodní nástroje založené na umělé inteligenci, platformy pro prediktivní analytiku a řešení integrovaná s internetem věcí (IoT), která transformují provozní efektivitu a zapojení zákazníků.
Zóny Hračky s umělou inteligencí a internetovým protokolem a Kreativní hračky a trendy představují figurky s licencemi na duševní vlastnictví, zboží s motivy anime, vzdělávací roboty využívající umělou inteligenci a výukové zařízení s certifikací STEM – nejrychleji rostoucí segment na globálním trhu s hračkami. Nákupčí zde objevují příležitosti k odlišení produktů, včetně krmicích sad s motivy oblíbených postav, doplňků ke kočárkům s motivy superhrdinů a textilií do dětských pokojů vytvořených ve spolupráci s muzei, které si zajišťují prémiové umístění na regálech a vyšší marže.
Zóna Péče o seniory představuje příležitost ke strategickému rozšíření portfolia a zahrnuje výživu, osobní péči a chytrá zdravotnická zařízení, která umožňují prodejcům zboží pro kojence a děti přirozeně proniknout na trh s péčí o seniory, aniž by museli budovat zcela nové sítě dodavatelů.
Jedna vstupenka, dvě akce: CBME China se spojuje s veletrhem licencí v Číně
Každá vstupenka na veletrh CBME China 2026 umožňuje bezplatný vstup na veletrh licencí v Číně (LEC) – přední asijské tržiště v oblasti duševního vlastnictví a licencování značek, které sdružuje více než 1 500 držitelů duševního vlastnictví z řad globálních zábavních franšíz, anime postav, sportovních značek, uměleckých muzeí a nového digitálního duševního vlastnictví. LEC poskytuje přímý přístup k držitelům práv a k okamžitě využitelným partnerstvím se značkami, která odlišují produktové řady a zajišťují prémiové postavení na trhu. Vaše vstupenka na veletrh CBME China vám bez dalších nákladů otevírá celý tento ekosystém licenčních příležitostí – místo, kde se inovace produktů pojí se silou vyprávění příběhů.
Budování sítě kontaktů, znalosti a informace o trhu
Kromě výstavní plochy nabízí veletrh CBME China 2026:
- Odvětvová fóra a semináře o trendech s účastí vedoucích globálních podniků v maloobchodu, analytiků spotřebitelského chování a odborníků na jednotlivé kategorie
- Programy propojování kupujících a dodavatelů s předem naplánovanými schůzkami na základě priorit v oblasti nákupu
- Ukázky produktů naživo předvádějící praktické aplikace a ověření výkonu
- Workshopy o certifikaci a dodržování předpisů zaměřené na regionální regulační požadavky na hlavních exportních trzích
Zde se schází celý obor
Na veletrhu CBME China 2026 výrobci představují své nejnovější možnosti, značky uvádějí na trh své nejodvážnější inovace a odběratelé si zajišťují produkty a partnerství, které budou určovat jejich konkurenční postavení v následujících letech. Právě zde globální obor výrobků pro kojence a děti nejen uzavírá obchody, ale také rozhoduje o tom, jakým směrem se bude ubírat v budoucnu.
Na veletrhu CBME China 2026 se budoucí trendy odvětví promění ve vaše další objednávky.
15.–17. července 2026. NECC Šanghaj.
Účast na akci je pro předem registrované návštěvníky zdarma, stačí se zaregistrovat na www.cbmexpochina.com
O veletrhu CBME China
Veletrh CBME China, pořádaný společností Informa Markets, je největší a nejvlivnější obchodní platformou na světě v oblasti produktů pro těhotné ženy, kojence a děti. Jako přední akce v oboru, která udává trendy, propojuje veletrh CBME China globální odběratele s výrobci, značkami a inovátory napříč celým dodavatelským řetězcem – a poskytuje tak bezkonkurenční přístup k produktovým inovacím, výrobním partnerstvím, informacím o trhu a strategickým poznatkům, které jsou hnacím motorem vedoucího postavení v oboru.
V případě dotazů médií, žádostí o rozhovory nebo akreditace pro novináře kontaktujte prosím: [email protected]
Share this article