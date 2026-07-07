CBME China 2026 se inaugura del 15 al 17 de julio: donde los representantes del sector de productos para bebés e infancias a nivel mundial definen su próxima etapa

La exposición sobre maternidad, bebés e infancias más grande del mundo reúne a más de 2.800 expositores, más de 4.200 marcas y 270.000 metros cuadrados de compradores de posicionamiento de innovación que marcan tendencia en la unión entre inteligencia de mercado y excelencia en fabricación

SHANGHÁI, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Organizada por Informa Markets, la exposición CBME China 2026 se celebra oficialmente del 15 al 17 de julio en el Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái que consolida su posición como la mejor plataforma donde se desarrollan, se prueban y se llevan al mercado las tendencias mundiales del sector de productos para bebés e infancias. La edición de este año transforma 270.000 metros cuadrados en ocho salas especializadas en la exposición más completa del sector sobre novedades y dónde se pueden conseguir estos productos.

Aquí es donde el mercado mundial de productos para bebés e infancias de 88.000 millones de dólares descubre qué exigirán los consumidores en el futuro, se conectan con la infraestructura de fabricación para suministro y consiguen ventajas competitivas que definen a los líderes del mercado.

El motor de tendencias: donde la industria ve su futuro primero

CBME China 2026 no solo refleja las tendencias del mercado, sino que las crea. Los compradores serán testigos de la confluencia de los cambios en el comportamiento del consumidor y la innovación de productos en todas las categorías principales:

Movilidad y seguridad: cochecitos y sillas para automóviles: la demanda global de diseños ligeros y compatibles con los sistemas de viaje cumple con los marcos de fibra de carbono, los sistemas de suspensión todoterreno y los mecanismos de plegado con una sola mano diseñados para padres urbanos a los que les encanta la portabilidad. En asientos infantiles para automóviles, la certificación i-Size, rotación de 360° y ventilación inteligente son ahora las expectativas de referencia y los expositores integran sistemas de detección y almacenamiento en búfer EPP que convierten el equipo de seguridad en un asistente para los padres.

Esenciales para el cuidado diario: alimentación, baño e higiene: el aumento de la alimentación de precisión y la crianza con bajo contenido de alérgenos se cumple con calentadores de biberones inteligentes, sistemas portátiles de extracción de leche materna e innovaciones contra los cólicos. A la hora del baño y el cuidado, el cambio hacia ingredientes naturales y fórmulas hipoalergénicas está impulsando la demanda de productos suaves para cuidar y lavar la piel. La categoría de pañales y toallitas está evolucionando rápidamente con tecnología inteligente de detección de humedad, materiales biodegradables y diseños transpirables ultrafinos que responden a las demandas de rendimiento y sostenibilidad.

Hogar inteligente y electrodomésticos pequeños: los electrodomésticos pequeños de cocina y hogar ya no son una idea de último momento, son mercados dedicados de adquisiciones. Los monitores de bebé impulsados por IA, los moisés adaptables y los ecosistemas de guardería integrados con Internet de las cosas (IoT) se exponen junto con herramientas empresariales desplegables en la zona destacada de IA, donde la tecnología se une a la generación de ingresos.

Moda infantil: la zona de ropa para bebés responde a la demanda mundial de seguridad certificada con proveedores prefiltrados OEKO-TEX®, algodón orgánico, telas funcionales y diseños de género neutro que extienden el ciclo de vida del producto. Para los compradores europeos y norteamericanos, esto elimina meses de verificación de cumplimiento.

Capacidad de fabricación a la altura de la velocidad del mercado

La identificación de tendencias no significa nada sin la infraestructura para capitalizarla. CBME China 2026 ofrece ambos en igual medida.

La zona de fabricación inteligente muestra las capacidades de producción que impulsan optimización de costos del 50 % al 60 % del sector mediante alianzas directas de fabricantes de equipos y de diseños originales. Los compradores obtienen acceso a fábricas integradas en el sistema de ejecución manufacturera y la responsabilidad extendida del producto con líneas de producción automatizadas, inspección de calidad impulsada por IA y proveedores de trazabilidad digital que ofrecen flexibilidad de lotes pequeños, creación rápida de prototipos y producción de múltiples unidades de mantenimiento de existencias con certificaciones ISO, CE, ROHS y GOTS ya implementadas.

La zona de exportación de productos consolida las fábricas precertificadas y los productos más vendidos comprobados a nivel mundial, lo que acorta los plazos de investigación de proveedores tradicionales de meses a días. Aquí es donde la madurez de la fabricación se une a la preparación del mercado, lo que permite a los compradores pasar de la identificación de tendencias a las órdenes de compra en un solo viaje de abastecimiento.

Lo que experimentarán los compradores

Ocho salas especializadas de descubrimiento

Más allá de las categorías principales de productos, la exposición CBME China 2026 ofrece a los compradores un acceso sin precedentes a oportunidades de empresas emergentes y a la innovación entre categorías:

El programa New Star selecciona a más de 100 marcas de menos de cinco años, evaluadas previamente en madurez de fabricación y cumplimiento transfronterizo, lo que brinda a los compradores el primer acceso a las marcas emergentes antes de que lleguen a los canales de distribución principales.

La zona de nuevos productos funciona como el laboratorio de innovación del sector, con formatos minoristas de vanguardia, experiencias de consumo impulsadas por IA y conceptos de productos experimentales que definirán los próximos 3 a 5 años de evolución de la categoría.

La zona destacada de IA une la tecnología y el comercio. En esta zona se muestran herramientas comerciales impulsadas por IA, plataformas de análisis predictivo y soluciones integradas de Internet de las cosas (IoT) que transforman la eficiencia operativa y la interacción con el cliente.

La AI & IP Toys Zone (Zona de juguetes con IA y de franquicias) y la Creative Toy & Trend Zone (Zona de juguetes creativos y tendencias) muestran figuras con licencia de propiedad intelectual de diferentes franquicias, productos de anime, robots educativos impulsados por IA y hardware de aprendizaje con certificación en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés), el segmento de más rápido crecimiento en el mercado mundial de juguetes. Los compradores descubren oportunidades de diferenciación de productos, como sets de alimentación con personajes de marca, accesorios para cochecitos con temática de superhéroes y telas para guarderías en colaboración con museos, los cuales obtienen una ubicación preferencial en los estantes y márgenes de ganancia más altos.

La zona de cuidado de personas mayores presenta una oportunidad estratégica de ampliación de cartera, con nutrición, cuidado personal y dispositivos de salud inteligentes que permiten a minoristas de productos para bebés e infancias captar naturalmente el mercado de cuidado de personas mayores sin construir redes de proveedores completamente nuevas.

Una insignia y dos eventos: CBME China cumple con los requisitos de Licensing Expo China

Cada insignia CBME China 2026 desbloquea el acceso gratuito a Licensing Expo China (LEC), el principal mercado de licencias de marca y propiedad intelectual de Asia, que reúne a más de 1.500 titulares de propiedad intelectual que abarcan franquicias de entretenimiento a nivel mundial, personajes de anime, marcas deportivas, museos de arte y franquicias digitales emergentes. La exposición LEC brinda acceso directo a los titulares de derechos y asociaciones de marca listas para implementar que diferencian las líneas de productos y dominan el posicionamiento de primer nivel. Su insignia de CBME China desbloquea todo este ecosistema de oportunidades de licencia sin costo adicional, donde la innovación de productos se une al poder de la narración.

Redes, conocimiento e inteligencia de mercado

Más allá de la sala de exposiciones, CBME China 2026 ofrece:

Foros sobre el sector y seminarios sobre tendencias con líderes minoristas a nivel mundial, analistas de comportamiento del consumidor y expertos en categorías

con líderes minoristas a nivel mundial, analistas de comportamiento del consumidor y expertos en categorías Programas de emparejamiento entre compradores y proveedores con reuniones programadas previamente en función de prioridades de adquisición

con reuniones programadas previamente en función de prioridades de adquisición Demostraciones de productos en vivo que muestran usos en el mundo real y validación de rendimiento

que muestran usos en el mundo real y validación de rendimiento Talleres de certificación y cumplimiento que abordan los requisitos normativos regionales en los principales mercados de exportación

Los representantes del sector se reúnen aquí

CBME China 2026 es donde los fabricantes muestran sus últimas capacidades, las marcas lanzan sus innovaciones más audaces y los compradores adquieren productos y establecen alianzas que definirán su posicionamiento competitivo en los próximos años. Aquí es donde la industria mundial de productos para bebés e infancias no solo hace negocios, sino que decide qué hacer a continuación.

CBME China 2026 es donde las próximas fuerzas del sector se convierten en sus próximas órdenes de compra.

Del 15 al 17 de julio de 2026. Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) de Shanghái.

La asistencia al evento es gratuita para quienes estén inscritos con anticipación, solo es necesario registrarse en www.cbmexpochina.com

Acerca de CBME China

Organizada por Informa Markets, CBME China es la plataforma comercial más grande e influyente del mundo en productos de maternidad y para bebés e infancias. Como el principal evento de creación de tendencias del sector, CBME China conecta a los compradores a nivel mundial con fabricantes, marcas e innovadores a lo largo de toda la cadena de suministro y brinda acceso incomparable a la innovación de productos, alianzas para fabricación, inteligencia de mercado y conocimientos estratégicos que impulsan el liderazgo del sector.

Para consultas de los medios, solicitudes de entrevistas o credenciales de prensa, comuníquese con:[email protected]

FUENTE Informa Markets