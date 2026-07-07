С 15 по 17 июля пройдет выставка CBME China 2026, на которой глобальная индустрия товаров для детей определяет тенденции развития отрасли

На крупнейшей в мире выставке товаров для мам и детей будут представлены более 2 800 экспонентов и свыше 4 200 брендов. На площади 270 000 кв. метров разместятся задающие тренды инновационные продукты, давая возможность байерам быть в самой гуще передовых рыночных технологий и высочайших стандартов производства

ШАНХАЙ, 7 июля 2026 г. /PRNewswire/ -- Организуемая Informa Markets выставка CBME China 2026 пройдет с 15 по 17 июля в центре National Exhibition and Convention Center (NECC) Shanghai, укрепляя свои позиции главной площадки, на которой рождаются, тестируются и выводятся на рынок глобальные тенденции в индустрии товаров для детей. В этом году выставка превращает восемь специализированных павильонов общей площадью 270 000 квадратных метров в самую всеобъемлющую в отрасли демонстрацию тенденций развития отрасли и тех, кто будет заниматься их реализацией.

Именно здесь глобальный рынок товаров для детей с оценкой в $ 88 млрд узнает, какие товары формируют будущий спрос, находит взаимодействие с производственной инфраструктурой для удовлетворения этого спроса и обеспечивает конкурентные преимущества, которые определяют лидеров рынка.

Движущая сила трендов — где отрасль видит свое будущее в первую очередь

CBME China 2026 не только отражает рыночные тенденции, она их создает. Байеры станут свидетелями сближения изменений в поведении потребителей и продуктовых инноваций по всем основным категориям:

Мобильность и безопасность: коляски и автокресла. Мировой спрос на легкие конструкции, подходящие для поездок и путешествий, встречается с каркасами из углеродного волокна, вседорожной системой подвески и механизмами складывания одной рукой, разработанными для городских родителей, которые отказываются идти на компромисс в отношении мобильности. В сегменте автомобильных кресел сертификация i-Size, поворот на 360° и интеллектуальная вентиляция теперь являются базовыми ожиданиями. Производители интегрируют в них системы обнаружения и буферизацию EPP, которые превращают защитное оборудование в помощников для родителей.

Товары для ежедневного ухода: кормление, купание и гигиена. Всплеск точного кормления и родительства с низким уровнем аллергенов встречается с умными подогревателями бутылочек, портативными молокоотсосами и инновациями в области антиколикового кормления. В купании и уходе переход к натуральным ингредиентам и гипоаллергенным формулам стимулирует спрос на мягкие средства по уходу за кожей и для купания. Категория подгузников и салфеток быстро развивается благодаря интеллектуальной технологии распознавания влаги, биоразлагаемым материалам и ультратонким дышащим конструкциям, которые отвечают как функциональным требованиям, так и требованиям в отношении устойчивости.

Умный дом и мелкая бытовая техника. Мелкая кухонная и бытовая техника больше не являются второстепенным вопросом — это отдельное отраслевое направление. Детские мониторы на основе ИИ, адаптивные люльки и интегрированные с Интернетом вещей детские экосистемы демонстрируются вместе с развертываемыми бизнес-инструментами в секции Товары с использованием ИИ, где технология встречается с доходом.

Детская мода. Секция детской одежды отвечает глобальному спросу на сертифицированную безопасность благодаря системе предварительной фильтрации поставщиков OEKO-TEX®, органическому хлопку, функциональным тканям и гендерно-нейтральному дизайну, которые увеличивают жизненный цикл продукта. Для европейских и североамериканских покупателей это экономит месяцы проверки соответствия.

Производственные возможности, соответствующие скорости рынка

Определение тренда ничего не значит без инфраструктуры, позволяющей извлечь из него выгоду. CBME China 2026 дает в равной степени и то, и другое.

Секция интеллектуального производства демонстрирует производственные возможности, способствующие оптимизации затрат в отрасли на 50–60 % благодаря прямым партнерским отношениям с производителями оригинального оборудования / оригинального дизайна (OEM/ODM). Байеры получают доступ к фабрикам с интегрированным MES/ERP с автоматизированными производственными линиями, контролем качества на основе искусственного интеллекта и цифровой прослеживаемостью, а также поставщикам, предлагающим изготовление небольших партий, быстрое прототипирование и производство с широкой номенклатурой, уже имеющей все необходимые сертификаты ISO, CE, ROHS и GOTS.

Секция экспорта продукции объединяет фабрики с предварительной сертификацией и проверенных мировых бестселлеров, сокращая традиционные сроки проверки поставщиков с нескольких месяцев до нескольких дней. Именно здесь зрелость производства встречается с готовностью рынка, что позволяет байерам перейти от выявления тенденций к заказам в рамках одной поездки по поиску поставщиков.

Что получат байеры

Восемь специализированных павильонов

Помимо основных категорий продуктов, CBME China 2026 предлагает байерам беспрецедентный доступ к новым возможностям и межкатегорийным инновациям:

Программа The New Star отобрала более 100 молодых брендов (до пяти лет), предварительно проверенных на зрелость производства и соответствие трансграничным требованиям, что дает байерам первостепенный доступ к прорывным брендам, прежде чем они достигнут основных каналов продаж.

Секция новых продуктов функционирует как инновационная отраслевая лаборатория, в которой представлены передовые форматы розничной торговли, потребительский опыт, основанный на искусственном интеллекте, и экспериментальные концепции продуктов, которые будут определять следующие 3—5 лет эволюции категорий.

Секция продуктов с использованием ИИ объединяет технологии и коммерцию, демонстрируя бизнес-инструменты на базе искусственного интеллекта, платформы прогнозной аналитики и решения с интеграцией Интернета вещей, которые трансформируют операционную эффективность и взаимодействие с клиентами.

В секциях игрушек AI & IP Toys и Creative Toy & Trend Zone представлены фигурки, выпускаемые по лицензиям различных франшиз, товары аниме, образовательные роботы на базе ИИ и сертифицированное по STEM учебное оборудование — самый быстрорастущий сегмент на мировом рынке игрушек. Байеры открывают для себя возможности дифференциации продуктов, включая наборы для кормления с известными персонажами, аксессуары для колясок в стиле супергероев и детский текстиль на базе коллабораций с музеями, которые обеспечивают превосходное позиционирование на полках и более высокую маржу.

Секция ухода за пожилыми людьми представляет собой стратегическую возможность расширения портфеля, включающую питание, средства личной гигиены и умные медицинские устройства, которые позволяют ритейлерам сегмента товаров для детей естественным образом захватывать рынок ухода за пожилыми людьми без необходимости создания совершенно новых сетей поставщиков.

Единый бейдж для двух мероприятий — CBME China встречается с Licensing Expo China

Каждый бейдж CBME China 2026 открывает бесплатный доступ на выставку Licensing Expo China (LEC) — ведущему на азиатском рынке маркетплейсу товаров интеллектуальной собственности и лицензирования брендов, объединяющему более 1 500 владельцев франшиз, куда входят глобальные развлекательные франшизы, персонажей аниме, спортивные бренды, художественные музеи и франшизы на новые цифровые товары. LEC предоставляет прямой доступ к правообладателям и готовым партнерским соглашениям с брендами, которые дифференцируют линейки продуктов и управляют премиальным позиционированием. Ваш бейдж CBME China открывает всю экосистему лицензирования без дополнительных затрат, где продуктовая инновация встречается с силой сторителлинга.

Сетевое взаимодействие, знания и анализ рынка

Помимо выставочных павильонов, на CBME China 2026 представлены:

Отраслевые форумы и трендовые семинары с участием мировых лидеров ритейла, специалистов по анализу потребительского поведения и экспертов по категориям

с участием мировых лидеров ритейла, специалистов по анализу потребительского поведения и экспертов по категориям Программы подбора партнеров «байер–поставщик» с заранее запланированными встречами на основе приоритетов закупок

с заранее запланированными встречами на основе приоритетов закупок Живые демонстрации продуктов , показывающие применение в реальной жизни и проверку работы

, показывающие применение в реальной жизни и проверку работы Семинары по сертификации и комплаенсу, посвященные региональным нормативным требованиям на основных экспортных рынках

Отрасль собирается здесь

CBME China 2026 — это место, где производители демонстрируют свои новейшие возможности, бренды запускают самые смелые инновации, а байеры гарантированно получают продукты и заключают партнерские соглашения, которые будут определять их конкурентную позицию на долгие годы. Именно здесь глобальная индустрия товаров для детей не просто занимается бизнесом — она решает, чем бизнесу заниматься дальше.

CBME China 2026 — это место, где будущие силы отрасли становятся вашими будущими заказами.

15–17 июля 2026 года. NECC Shanghai.

Мероприятие можно посетить бесплатно при условии предварительной регистрации. Зарегистрироваться необходимо через сайт: www.cbmexpochina.com

О CBME China

Выставка CBME China, организуемая Informa Markets, является крупнейшей и наиболее влиятельной в мире торговой площадкой товаров для мам и детей. Являясь главным событием в отрасли, определяющим тренды развития, CBME China соединяет глобальных байеров с производителями, брендами и новаторами по всей цепочке поставок, предоставляя беспрецедентный доступ к инновационным продуктам, производственным партнерствам, рыночной аналитике и стратегическим идеям, которые стимулируют лидерство в отрасли.

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