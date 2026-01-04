CCTV+: Xi define as principais diretrizes para o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade

PEQUIM, 4 de janeiro de 2026 /PRNewswire/ -- O presidente chinês Xi Jinping efetuou um trabalho de campo e inspeções minuciosas na linha de frente da produção ao longo do último ano, definindo os avanços e as principais direções para o desenvolvimento de novas forças produtivas de qualidade.

Xi, também secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCC) e presidente da Comissão Militar Central, atribuiu extrema importância ao desenvolvimento da IA e divulgou uma série de instruções importantes ao longo do ano.

Em abril de 2025, o Escritório Político do Comitê Central do PCC realizou uma sessão de estudo em grupo, que se concentrou no fortalecimento do desenvolvimento e da regulamentação da IA.

Durante a sessão, Xi enfatizou a necessidade de promover amplamente a inovação tecnológica, o desenvolvimento industrial e o desenvolvimento de aplicativos de IA, melhorar os sistemas e mecanismos regulatórios e manter firmemente a iniciativa no desenvolvimento e na governança da IA.

Apenas quatro dias após a sessão de estudo em grupo, Xi viajou para conhecer em primeira mão o desenvolvimento da IA.

Durante sua visita de inspeção a Xangai no final de abril do ano passado, ele visitou o Centro de Inovação Modelo da Shanghai Foundation.

"Este empreendimento de IA faz parte da nossa iniciativa para promover a modernização da China, transformar o país em uma nação forte e concretizar a grande causa do renascimento nacional, e a esperança está em todos vocês", afirmou Xi.

Em janeiro do ano passado, durante uma visita de inspeção ao Bensteel Group, na província de Liaoning, no nordeste da China, Xi enfatizou que a indústria siderúrgica é uma importante indústria de base do país, crucial para a economia tradicional da nação.

Quando inspecionou o Luoyang Bearing Group na cidade de Luoyang, província de Henan, na China central, em maio, Xi observou que a manufatura moderna depende do desenvolvimento da ciência e tecnologia.

A China sempre seguiu o caminho do desenvolvimento da economia tradicional. Seguimos o caminho certo, desde a dependência anterior de fósforos, sabão e ferro importados, até nos tornarmos o maior país produtor do mundo, com as categorias industriais mais completas. Para realmente concretizar a modernização da China, devemos continuar fortalecendo o setor industrial e dominando as tecnologias de fabricação de forma independente", afirmou Xi.

Em uma conversa com os operários da Yangquan Valve Co., Ltd durante sua visita de inspeção à província de Shanxi, no norte da China, em julho do ano passado, Xi afirmou que a economia tradicional não deve ser abandonada, nem as indústrias tradicionais, ao mesmo tempo em que enfatizou a transformação e modernização industrial por meio da inovação tecnológica.

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=IjGBVvhDOco

FONTE CCTV+