CCTV+ : Le président Xi définit les principales orientations pour le développement de nouvelles forces productives de qualité

BEIJING, 4 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Le président chinois Xi Jinping a effectué un travail de terrain et des inspections approfondies sur le front de la production au cours de l'année écoulée, soulignant les percées et les principales orientations pour le développement de nouvelles forces productives de qualité.

Le président Xi, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la Commission militaire centrale, attache une grande importance au développement de l'IA et a donné une série d'instructions importantes au cours de l'année.

En avril 2025, le Bureau politique du Comité central du PCC a organisé une session d'étude collective sur le développement de l'IA et de réglementation connexe.

Au cours de la session, Xi Jinping a souligné la nécessité de faire progresser l'innovation technologique, le développement industriel et l'autonomisation des applications dans le domaine de l'IA, d'améliorer les systèmes et mécanismes réglementaires et de maintenir fermement l'initiative de développement et de gouvernance de l'IA.

Quatre jours seulement après cette session d'étude collective, le président Xi s'est lancé dans un voyage pour se rendre compte par lui-même de l'avancement de l'IA.

Lors de sa tournée d'inspection à Shanghai à la fin du mois d'avril de l'année dernière, il a visité le Shanghai Foundation Model Innovation Center.

« Cette initiative d'IA s'inscrit dans le cadre de nos efforts visant à faire progresser la modernisation chinoise, à faire de la Chine un pays fort et à réaliser la grande cause du rajeunissement national. L'espoir repose sur chacun d'entre nous », a déclaré le président Xi.

Lors d'une visite d'inspection du groupe Bensteel dans la province du Liaoning, au nord-est de la Chine, en janvier dernier, Xi Jinping a rappelé que l'industrie sidérurgique constituait un secteur fondamental pour le pays et l'économie réelle de la nation.

Lors de son inspection du groupe Luoyang Bearing dans la ville de Luoyang, dans la province centrale du Henan, en mai, le président Xi a déclaré que l'industrie manufacturière moderne reposait sur le renforcement de la science et de la technologie.

« La Chine a toujours suivi la voie du développement de l'économie réelle. Depuis notre dépendance à l'égard des importations d'allumettes, de savon et de fer jusqu'à notre statut de premier pays manufacturier au monde, doté des catégories industrielles les plus complètes, nous avons pris le bon chemin. Pour réaliser véritablement la modernisation de la Chine, nous devons continuer à renforcer le secteur manufacturier et à maîtriser les technologies de fabrication de manière indépendante », a poursuivi Xi Jinping.

Lors d'une conversation avec des ouvriers de l'entreprise Yangquan Valve Co. Ltd, au cours de sa tournée d'inspection dans la province du Shanxi, dans le nord de la Chine, en juillet dernier, le président Xi a déclaré que l'économie réelle et les industries traditionnelles ne devaient pas être abandonnées, tout en insistant sur la nécessité de mettre l'accent sur la transformation industrielle et la mise à niveau par l'innovation technologique.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=IjGBVvhDOco