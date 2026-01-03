CCTV+：習近平總書記明確發展新質生產力核心方向

2025年4月，中共中央政治局就加強人工智能發展和監管進行集體學習。

學習中，習近平總書記強調，要全面推進人工智能領域的科技創新、產業發展與應用賦能，完善監管體系與機制，牢牢掌握人工智能發展與治理的主動權。

集體學習結束僅四天後，習近平總書記便親自考察人工智能發展情況。

2025年4月下旬在上海考察期間，習近平總書記到訪上海「模速空間」大模型創新生態社區。

習近平總書記表示：「人工智能事業是推進中國式現代化、強國建設、民族復興偉業的重要組成部分，其希望寄托在你們身上。」

2025年1月，習近平總書記在東北遼寧省考察本鋼集團時強調，鋼鐵產業是我們國家的重要基礎產業，實體經濟是國民經濟的根基所在。

2025年5月，在河南洛陽考察洛陽軸承集團時，習近平總書記指出，現代製造業離不開科技賦能。

習近平總書記強調：「中國始終堅持實體經濟發展道路。從過去連火柴、肥皂、鋼鐵都依賴進口，到如今成為全球製造業規模最大、工業門類最齊全的國家，我們走對了路。要真正實現中國式現代化，就必須持續做強製造業，自主掌握製造技術。」

2025年7月，在山西考察陽泉閥門股份有限公司時，習近平總書記在與工人交流中指出，實體經濟不能丟，實體經濟裡邊的傳統產業不能丟，要通過科技創新實現轉型升級。

SOURCE CCTV+