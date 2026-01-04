CCTV+: Xi skizziert die wichtigsten Leitlinien für die Entwicklung neuer qualitativ hochwertiger Produktivkräfte

BEIJING, 4. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Der chinesische Präsident Xi Jinping hat im vergangenen Jahr eingehende Feldforschungen und Inspektionen an der Produktionsfront durchgeführt und dabei die Durchbrüche und Hauptrichtungen für die Entwicklung neuer qualitativ hochwertiger Produktivkräfte skizziert.

Xi, der auch Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) und Vorsitzender der Zentralen Militärkommission ist, hat der Entwicklung der KI große Bedeutung beigemessen und im Laufe des Jahres eine Reihe wichtiger Anweisungen gegeben.

Im April 2025 hatte das Politische Büro des Zentralkomitees der KPCh eine Gruppensitzung, bei der es um die Stärkung der Entwicklung und Regulierung von KI ging.

Während der Sitzung betonte Xi die Notwendigkeit, technologische Innovationen, industrielle Entwicklung und Anwendungsförderung im Bereich der KI umfassend voranzutreiben, Regulierungssysteme und -mechanismen zu verbessern und die Initiative bei der Entwicklung und Steuerung der KI entschlossen aufrechtzuerhalten.

Nur vier Tage nach der Gruppensitzung unternahm Xi eine Reise, um sich aus erster Hand über die Entwicklung der KI zu informieren.

Während seiner Inspektionsreise in Shanghai Ende April letzten Jahres besuchte er auch das Shanghai Foundation Model Innovation Center.

„Dieses Vorhaben im Bereich der KI ist Teil unserer Bemühungen, die Modernisierung Chinas voranzutreiben, China zu einem starken Land zu machen und das große Ziel der nationalen Wiederbelebung zu verwirklichen. Die Hoffnung liegt in Ihnen allen", sagte Xi.

Während einer Inspektionsreise zur Bensteel Group in der nordöstlichen chinesischen Provinz Liaoning im Januar letzten Jahres betonte Xi, dass die Stahlindustrie eine wichtige Grundstoffindustrie des Landes sei, die für die Realwirtschaft der Nation von entscheidender Bedeutung sei.

Bei einer Inspektion der Luoyang Bearing Group in der Stadt Luoyang in der zentralchinesischen Provinz Henan im Mai sagte Xi, dass die moderne Fertigung auf wissenschaftlich-technologischem Fortschritt beruht.

„China hat sich immer an den Weg der Entwicklung der Realwirtschaft gehalten. Von der früheren Abhängigkeit von importierten Streichhölzern, Seife und Eisen bis hin zum heutigen Status als weltweit größtes Produktionsland mit den umfassendsten Industriezweigen haben wir den richtigen Weg eingeschlagen. Um die Modernisierung Chinas wirklich zu verwirklichen, müssen wir den Fertigungssektor weiter stärken und die Fertigungstechnologien unabhängig beherrschen", sagte Xi.

Bei einem Gespräch mit Mitarbeitern der Yangquan Valve Co., Ltd. während seiner Inspektionsreise in die nordchinesische Provinz Shanxi im Juli letzten Jahres sagte Xi, dass weder die Realwirtschaft noch die traditionellen Industrien aufgegeben werden sollten, wobei er gleichzeitig die industrielle Transformation und Modernisierung durch technologische Innovation betonte.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=IjGBVvhDOco