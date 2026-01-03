CCTV+: 시진핑, 신질 생산력 발전의 주요 방향 제시

베이징, 중국 2026년 1월 3일 /PRNewswire/ -- 시진핑 중국 국가주석이 지난 1년간 생산 현장 일선에서 현장 조사와 시찰을 면밀히 진행하며 신질생산력 발전을 위한 돌파구와 주요 방향을 제시했다.

중국공산당 중앙위원회(Communist Party of China (CPC) Central Committee) 총서기이자 중앙군사위원회 주석을 겸하고 있는 시 주석은 인공지능(AI) 발전의 중요성을 강조하면서 한 해 동안 여러 차례 중요한 지시를 내렸다.

Speed Speed

2025년 4월 중국공산당 중앙위원회 정치국은 인공지능 발전과 규제 강화에 중점을 둔 집체 교육 세션을 진행했다.

이 세션에서 시 주석은 인공지능 분야에서 기술 혁신, 산업 발전, 응용 역량 강화를 전면적으로 추진하고, 규제 체계와 메커니즘을 개선하며, 인공지능 발전과 거버넌스 주도권을 확고히 유지해야 한다고 강조했다.

집체 교육 세션이 열린 지 불과 나흘 만에 시 주석은 인공지능 발전 현황을 직접 살펴보기 위해 현장을 방문했다.

지난해 4월 말 시 주석은 상하이를 시찰하면서 상하이 재단 모델 혁신 센터(Shanghai Foundation Model Innovation Center)를 방문했다.

시 주석은 "우리는 현재 중국식 현대화를 추진하고, 강대국으로 변모하는 민족 부흥이라는 위대한 대업을 실현하기 위해 노력 중이며 인공지능 사업은 그 일부다. 희망은 바로 여러분에게 있다"고 말했다.

또한 지난해 1월 중국 동북부 랴오닝성에 위치한 번강그룹(Bensteel Group)을 시찰하면서 철강 산업이 국가의 중요한 기초 산업이자 실물 경제의 핵심이라고 강조했다.

지난해 5월 중국 중부 허난성 뤄양시에 있는 뤄양 베어링 그룹(Luoyang Bearing Group)을 시찰한 자리에서 시 주석은 현대 제조업이 과학기술 역량 강화에 의존하고 있다고 밝혔다.

시 주석은 "중국은 항상 실물 경제 발전의 길을 견지해 왔다. 과거 성냥, 비누, 철을 수입에 의존하던 시기에서 지금은 산업 체계가 완비된 세계 최대 제조국으로 성장했다. 우리는 올바른 길을 걸어왔다. 진정한 중국식 현대화를 실현하려면 제조업을 지속적으로 강화하고 독자적인 제조 기술을 완성해야 한다"고 말했다.

또한 지난해 7월 중국 북부 산시성 시찰 중 진행한 양취안 밸브(Yangquan Valve Co., Ltd) 근로자들과의 대화에서 시 주석은 실물 경제를 포기해서는 안 되며, 전통 산업 역시 버려서는 안 된다고 강조하는 한편, 기술 혁신을 통한 산업 전환과 고도화의 중요성을 역설했다.

SOURCE CCTV+