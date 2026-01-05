CCTV+:Xi describe las principales direcciones para desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad

PEKÍN, 5 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- El presidente chino, Xi Jinping, ha llevado a cabo trabajos de campo e inspecciones en profundidad en la primera línea de producción durante el año pasado, describiendo los avances y las direcciones principales para desarrollar nuevas fuerzas productivas de calidad.

Xi, también secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China (PCCh) y presidente de la Comisión Militar Central, ha concedido gran importancia al desarrollo de la IA y dio una serie de instrucciones importantes durante el año.

En abril de 2025, la Oficina Política del Comité Central del PCCh celebró una sesión de estudio grupal, que se centró en fortalecer el desarrollo y la regulación de la IA.

Durante la sesión, Xi destacó la necesidad de avanzar integralmente en la innovación tecnológica, el desarrollo industrial y el empoderamiento de las aplicaciones en IA, mejorar los sistemas y mecanismos regulatorios y mantener firmemente la iniciativa en el desarrollo y gobernanza de la IA.

Tan solo cuatro días después de la sesión de estudio grupal, Xi se embarcó en un viaje para aprender de primera mano sobre el desarrollo de la IA.

Durante su gira de inspección en Shanghái a finales de abril del año pasado, visitó el Centro de Innovación Modelo de la Fundación de Shanghái.

"Esta iniciativa de IA es parte de nuestros esfuerzos por avanzar en la modernización de China, convertir a China en un país fuerte y hacer realidad la gran causa del rejuvenecimiento nacional, y la esperanza está en todos ustedes", comentó Xi.

Durante una visita de inspección al Grupo Bensteel en la provincia de Liaoning, en el noreste de China, en enero del año pasado, Xi destacó que la industria del acero es una industria fundamental e importante del país, crucial para la economía real de la nación.

Al inspeccionar Luoyang Bearing Group en la ciudad de Luoyang, provincia de Henan, en el centro de China, en mayo, Xi dijo que la fabricación moderna se basa en el empoderamiento de la ciencia y la tecnología.

"China siempre se ha adherido al desarrollo de la economía real. Desde la antigua dependencia de las cerillas, el jabón y el hierro importados, hasta convertirnos ahora en el mayor país manufacturero del mundo con las categorías industriales más completas, hemos tomado el camino correcto. Para lograr verdaderamente la modernización de China, debemos seguir fortaleciendo el sector manufacturero y dominar las tecnologías de fabricación de forma independiente", afirmó Xi.

En una conversación con trabajadores de Yangquan Valve Co., Ltd durante su gira de inspección en la provincia de Shanxi, en el norte de China, en julio del año pasado, Xi dijo que no se debe abandonar la economía real ni tampoco las industrias tradicionales, al tiempo que destacó la transformación industrial y la modernización a través de la innovación tecnológica.

